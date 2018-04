Veliki Zidane popihal na dušo "svetemu" Oblaku

Odmevi po madridskem derbiju

V španskem prvenstvu ga ni vratarja, ki bi v tej sezoni branil na večini tekem in prejel tako malo zadetkov. Jan Oblak je na 31 tekmah moral po žogo v svojo mrežo le 15-krat, kar zadošča za vodstvo v točkovanju za dobitnika nagrade zamora. Oblak jo je prejel že dvakrat zapored, zdaj pa se spogleduje z nadaljevanjem niza.

Slovenec si je prislužil pohvalo Zidana

Zinedine Zidane z Realom ostaja na tretjem mestu španskega prvenstva. Veliko bolje mu gre v ligi prvakov. Foto: Reuters "Zelo je dober. To dokazuje na vsakem srečanju. Odlično je branil, a ni moj igralec," je po remiju na nedeljskem spektaklu, ki je na štadion Santiago Bernabeu zvabil skoraj 80 tisoč gledalcev, dejal Zinedine Zidane. Trener španskega, evropskega in svetovnega nogometnega prvaka se je na madridskem derbiju še enkrat prepričal o sposobnostih Oblaka, ki pri 25 letih podira marsikatere mejnike in spada med najboljše vratarje na svetu.

Če na gostovanju pri Realu ne bi branil tako dobro - na koncu je zbral kar šest obramb -, bi Atletico na gostovanju pri mestnih rivalih ostal brez točk. Ker pa se je Škofjeločan ponovno izkazal, ima Atletico sedem krogov pred koncem španskega prvenstva pred tretjeuvrščenim Realom štiri točke prednosti.

Zakaj je Griezmann po golu izrisal črko L?

Antoine Griezmann si je ponovno privoščil nevsakdanji ples ob praznovanju zadetka. Foto: Reuters Oblak si je za nedeljski nastop prislužil visoke ocene. V nekaterih španskih medijih so mu podelili kar svetniški naziv. Tako so ga v katalonskem športnem dnevniku Mundo Deportivo razglasili za svetega Oblaka. Zgolj v prvem polčasu je zablestel s štirimi obrambami, na njegovi strani je bila tudi sreča, saj je Marcelo stresel okvir vrat. Premagal ga je le Cristiano Ronaldo. Z novo mojstrovino, predložek Garetha Bala je z volejem neubranljivo poslal v nepokrit del Oblakovih vrat, je popeljal Real v vodstvo.

Ni trajalo dolgo, saj je le štiri minute pozneje za izenačenje poskrbel Antoine Griezmann. Francoz se je zelo razveselil zadetka. Na dan, ko je njegova hčerka Mia praznovala drugi rojstni dan, se je po golu spomnil tudi na mlajšega brata Thea, s katerim si krajšata čas ob igranju videoigrice Fortnite. Iz omenjene igrice si je sposodil ples in še drugič zapored, podobno je bilo tudi v četrtek na srečanju evropske lige proti Sportingu, zaplesal kot junaki videoigrice v plesu, posvečenem črki L. Izrisal jo je z rokama, ko se je skupaj s soigralci veselil izenačenja pri Realu.

Najboljši strelec Atletica se je na rojstni dan hčerke Mie spomnil že pred srečanjem. Foto: Reuters

Atletico je s tem nadaljeval niz ugodnih rezultatov v španskem prvenstvu na gostovanju pri Realu, kjer je neporažen vse od leta 2012. Morda bi bilo drugače, če Zidane že sredi drugega polčasa ne bi poslal z igrišča Ronalda. "Cristiano je inteligenten igralec. Ve, da potrebuje počitek," je po dvoboju pojasnil francoski strateg, ki ga že sredi tedna čaka nova obveza, povratno srečanje četrtfinala lige prvakov proti Juventusu.

Simeone se bo trudil do zadnjega

Diego Simeone po koncu sezone noče ostati brez Oblaka. Foto: Reuters Rdeče-beli tako ostajajo trdno na drugem mestu španskega prvenstva. Za vodilno Barcelono zaostajajo 11 točk, a Simeone opozarja, da je v nogometu vse mogoče. Do konca španskega prvenstva bodo klubi odigrali še sedem krogov, nato pa se bo dogajanje preselilo na ruske zelenice, kjer bo poleti potekalo svetovno prvenstvo. Na njem ne bo Oblaka, ki je s Slovenijo v kvalifikacijski skupini zaostal za Anglijo, Slovaško in Škotsko, kar pa ne pomeni, da bo to za nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice mirno poletje.

Glede na zanimanje, ki ga spremlja, bi lahko poskrbel za vratarski svetovni rekord in se za sto milijonov evrov odpravil k bogatemu snubcu. Morda tudi manj, če bi Atletico sprejel ponudbo PSG, ki je pripravljen za Oblaka ponuditi 40 milijonov evrov in zelo obetavnega Portugalca Goncala Guedesa, ki kot posojen nogometaš Parižanov blesti v dresu Valencie. S tem bi si bogati francoski klub nekoliko olepšal bilanco v finančnem fair-playu.

Ni pa PSG edini klub, ki je Oblaka označil na poletnem seznamu želja. Za Slovenca se zanimajo tudi angleški velikani. Liverpool in Arsenal, v nekaterih govoricah se omenja tudi Chelsea. Diego Simeone je po derbiju zatrdil, da bo skušal Oblaka zadržati v Španiji.

Dvoboj zvezdniških trenerjev se je na Santiago Bernabeuu končal brez zmagovalca. Foto: Reuters

"Moramo narediti vse, kar je v naši moči, da vse nogometaše, ki prispevajo k temu, da klub raste, zadržimo pri nas. Zato sem tudi ostal tukaj, saj sem prepričan, da lahko napredujemo. Trudimo se izboljšati ekipo. Če izboljšamo ekipo, izboljšamo tudi klub," je Argentinec pojasnil, da se bo v nadaljevanju sezone na vso moč trudil zadržati Oblaka na Wandi Metropolitanu.

Oblak (še) ni podaljšal pogodbe z Atleticom. Aktualna se mu izteče leta 2021, odkupna klavzula pa znaša sto milijonov evrov. Če bi jo obnovil, bi bila zagotovo večja in morda s tem odgnala najvztrajnejše snubce. To bi si želeli zlasti navijači Atletica, ki prek socialnih omrežjih že dalj časa pozivajo vodstvo, naj čim prej sklene dogovor s Škofjeločanom in njegovimi predstavniki.