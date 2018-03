Selektor upa, da tik pred zdajci ne bo (novih) slabih novic

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Lahko delo za Matjaža Keka?

Matjaža Keka čaka na videz lahka naloga. Foto: Žiga Zupan/Sportida Po treh zaporednih prvenstvenih zmagah, od katerih je bil posebej navdušujoč skalp zagrebškega Dinama s 4:1 v prejšnjem krogu, Rijeko Matjaža Keka tokrat čaka na videz lahka naloga. V 26. krogu prve hrvaške lige, v kateri brani naslov, bo v nedeljo ob 17. uri na Rujevici gostil Cibalio, ki je na predzadnjem mestu in v prvenstvu ni zmagala že sedem tekem zapored.



Rečani so lahko optimistični tudi zaradi tega, ker imajo proti moštvu iz Vinkovcev zelo dober izkupiček z medsebojnih tekem. Zmagali so na zadnjih petih tekmah, ki jih je proti Cibalii odigrala. Nazadnje, ko so Vinkovčani gostovali na Reki, septembra lani, je Rijeka zmagala kar s 7:0.



Rijeka je sicer na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Za vodilnim Dinamom ima devet točk zaostanka. Za Hajdukom iz Splita na drugem mestu zaostaja za tri.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak je izpustil četrtkovo evropsko tekmo Atletica, a naj bi v prvenstvu igral. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: čeprav je v Rusijo odpotoval, na povratni tekmi osmine finala lige Europa v Moskvi, kjer se je Atletico brez težav uvrstil naprej, ni branil, saj so se Madridčani odločili, da je bolje, če ne tvegajo. Zdaj drugouvrščeni Atletico v nedeljo ob 18.30 čaka prvenstveno gostovanje v prvi španski ligi pri šestouvrščenem Villarrealu, na katerem Škofjeločana lahko pričakujemo v začetni enajsterici. Tako vsaj pravijo informacije, ki prihajajo iz Španije.

Vid Belec: Sampdorio v nedeljo ob 12.30 v prvi italijanski ligi čaka domača tekma proti nekdanjemu Belčevemu klubu Interju iz Milana, pri katerem bo lahko pozdravil svojega rojaka Samirja Handanovića. Priložnosti za igro naj ne bi dobil, spet bo namreč prednost med vratnicama moštva iz Genove dobil izkušeni Italijan Emiliano Viviano.

Jan Koprivec: Pafos je po katastrofalnem nizu v prvi ciprski ligi padel v ligo za obstanek, v kateri je med šestimi moštvi trenutno na tretjem mestu. V soboto ob 17. uri ga čaka gostovanje pri Alkiju Orokliniju, ki je mesto nižje. Tekmo naj bi začel v prvi postavi.

Bojan Jokić v Rusiji še naprej igra redno. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: s tretjeuvrščenim Slovanom iz Bratislave, za katerega med tednom v pokalu ni igral, bo v nedeljo ob 15.20 v prvi slovaški ligi gostil Dunajsko Stredo, ki je trenutno na drugem mestu.

Jure Balkovec: potem ko, odkar je v Italijo prišel pozimi iz Domžal, bočni branilec, ki se je prvič znašel v članski reprezentanci, ni dočakal priložnosti za igro in si je s klopi ogledal vseh sedem tekem, ki jih je Bari v drugi italijanski ligi odigral, je med tednom debitiral in se takoj izkazal s podajo. Kako bo v soboto, ko Bari ob 15. uri čaka gostovanje pri Cittadelli?

Bojan Jokić: izkušeni slovenski bočni branilec, ki bo tudi pod vodstvom novega selektorja pomemben član reprezentance, bo v prvi ruski ligi v soboto ob 14.30 z Ufo gostoval pri Krasnodarju. Igral naj bi od prve minute.

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki je na drugem mestu in se poteguje za preboj v prvo italijansko ligo, ga v drugi ligi v soboto ob 15. uri čaka domača tekma proti Salernitani.

Miha Mevlja: potem ko je v četrtek odigral vso tekmo na povratni tekmi osmine finala lige Europa proti RB Leipzigu Kevina Kampla in s soigralci izpadel, ta konec tedna z Zenitom ne bo igral, tako da se bo lahko spočil in se pripravil na prvo reprezentančno akcijo pod vodstvom novega selektorja.

Nemanja Mitrović: potem ko je Jagiellonia v prvi poljski ligi na prvih petih tekmah v letošnjem letu petkrat zmagala, je v prejšnjem krogu v gosteh pri Lechu Poznanu doživela hud poraz. Klonila je z 1:5. Toda na tej tekmi v obrambi ni igral Mitrović, ki ga je zdelala bolezen. Navijači Jagiellonie, ki sicer še vedno vodi, so prepričani, da bi bilo z njim drugače. To bo lahko dokazal v soboto ob 18. uri, ko ga s soigralci čaka domača tekma proti Arki Gdynii. Je namreč zdrav in naj bi igral.

Aljaž Struna: s Palermom ga v drugi italijanski ligi v soboto ob 15. uri čaka gostovanje pri Novari.

Nejc Skubic: s Konyasporom bo v prvi turški ligi v nedeljo ob 14.30 gostil Kayserispor. Igral naj bi od prve minute.

Povratnik v reprezentanco Kevin Kampl ima nekaj težav z zdravjem. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: s Chievom bo v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri gostoval pri svojem nekdanjem klubu Milanu. Tekmo naj bi začel v začetni postavi gostov.

Domen Črnigoj: z Luganom ga v nedeljo ob 16. uri v prvi švicarski ligi čaka domača tekma z Luzernom.

Josip Iličić: Atalanto v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri v prvi italijanski ligi čaka gostovanje pri Hellasu v Veroni. Kranjčan naj bi igral od prve minute.

Kevin Kampl: pri četrtkovem uspehu RB Leipziga na povratni tekmi osmine finala lige Europa v Rusiji proti Zenitu ni igral, a je očitno okreval po blažji poškodbi, saj je bil na klopi gostov. V nedeljo ob 18. uri ga v prvi nemški ligi pred prvim prihodom na reprezentančni zbor po daljšem času čaka prava poslastica. S soigralci bo gosti Bayern München.

Rene Krhin: v zadnjem času spet redno igra za Nantes. Od prve minute naj bi zanj nastopil tudi v nedeljo ob 15. uri, ko ga s soigralci v prvi francoski ligi čaka gostovanje pri Metzu.

Jasmin Kurtić: Spal, ki se bori za obstanek v prvi italijanski ligi, čaka zahtevna naloga, v soboto ob 20.45 bo gostil vodilni Juventus iz Torina, ki tudi brani naslov. Tudi tokrat naj bi izkušeni slovenski vezist igral od prve minute.

Rajko Rotman: z Götzepejem ga v nedeljo ob 11.30 v prvi turški ligi čaka gostovanje pri Alanyasporu. Igral naj bi od prve minute.

Leo Štulac: še en debitant v reprezentanci se bo zadnjič, preden se bo podal na ponedeljkov zbor izbrane vrste na Brdu pri Kranju, v drugi italijanski ligi v soboto ob 15. uri z Venezio v gosteh pomeril proti vodilnemu Empoliju Mihe Zajca.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom ga v prvi ukrajinski ligi v nedeljo ob 18.30 čaka domača tekma proti Vorskli.

Miha Zajc: povratnika v slovensko reprezentanco v soboto ob 15. uri z vodilnim Empolijem v drugi italijanski ligi čaka domača tekma proti Venezii Lea Štulca.

Povratnik v reprezentanco Robert Berić bo pred prihodom na ponedeljkov zbor skušal zadeti še enkrat. Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: povratnik v reprezentanco, ki, odkar se je vrnil v Francijo, navdušuje, je zadnjo tekmo Saint Etienna zaradi bolezni izpustil, a naj bi bil tokrat, ko njega in soigralce v prvi francoski ligi v nedeljo ob 17. uri čaka domača tekma proti Guingampu, pripravljen in naj bi igral od prve minute.

Roman Bezjak: z Jagiellonio, ki kljub porazu v prejšnjem krogu še vedno vodi v prvi poljski ligi, ga v soboto ob 18. uri s soigralci čaka domača tekma proti Arki Gdynii.

Tim Matavž: z Vittesejem bo v prvi nizozemski ligi v soboto ob 19.45 gostil Heracles.

Andraž Šporar: s tretjeuvrščenim Slovanom iz Bratislave, ki mu je med tednom z golom v 92. minuti prinesel napredovanje v pokalu, bo v nedeljo ob 15.20 v prvi slovaški ligi gostil Dunajsko Stredo, ki je trenutno na drugem mestu.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu 23. marca in Belorusijo v Ljubljani 27. marca.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: