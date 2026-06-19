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Avtor:
STA

Petek,
19. 6. 2026,
10.44

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek
nogometna tržnica NK Olimpija NK Olimpija Marvin Cuni

Petek, 19. 6. 2026, 10.44

8 minut

Nogometna tržnica, 19. junij

Marvin Cuni po novem v dresu Olimpije

Avtor:
STA

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Marvin Cuni | Marvin Cuni je nova okrepitev Olimpije. | Foto Guliverimage

Marvin Cuni je nova okrepitev Olimpije.

Foto: Guliverimage

Albanski nogometaš Marvin Cuni je nova poletna okrepitev slovenskega prvoligaša Olimpije. Štiriindvajsetletni v Nemčiji rojeni Cuni bo kot posojen igralec Rubina iz Kazana zaostril konkurenco v napadu zmajev, treningom se bo pridružil že danes, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Minulo sezono je Cuni igral v Italiji, najprej za Sampdorio, nato za Bari ter za oba kluba minulo sezono na 33 tekmah dosegel dva gola in eno podajo.

Kariero je pri 11 letih začel v mlajših selekcijah Bayerna iz Münchna, a se nikoli ni prebil v prvo ekipo. Po odhodu iz druge ekipe bavarskega velikana je v Italiji igral še za Frosinone in v serie A zbral 22 nastopov.

"Olimpija je velik klub z izjemno podporo navijačev ter visokimi ambicijami. Klubu zahvaljujem za zaupanje," je za klubsko spletno stran dejal Cuni.

"Zelo se veselim, da spoznam soigralce in trenerje. Verjamem, da je Slovenija pravo okolje zame in moj nadaljnji razvoj. Zelo sem vesel te priložnosti in dal bom vse od sebe, da pomagam klubu do zastavljenih ciljev," je še dejal igralec, ki bo na dresu nosil številko 17.

Cuni je za albansko reprezentanco odigral eno tekmo, debitiral je oktobra 2023 proti Bolgariji.

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