Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save danes ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80 odstotkov, nato pa po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz Neka.

Kot so zapisali, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. To med drugim predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči treh stopinj Celzija.

V mesecih visokih temperatur je Sava ohranjala obratovanje na polni moči

V mesecih visokih temperatur je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjala obratovanje na polni moči z uporabo sistema hladilnih stolpov ter vseh drugih razpoložljivih sistemov in komponent elektrarne.

Vodo iz Save uporablja v tretjem hladilnem krogu, namenjenem odvajanju toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo in jo je treba odvesti v okolje.

Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bodo moč reaktorja dodatno zmanjšali. Elektrarna bo znova obratovala s polno močjo, ko bodo pogoji to omogočali, so napovedali.

Dodali so, da nuklearka zanesljivo obratuje od zaključka remonta novembra lani in je danes dosegla 280 dni neprekinjenega obratovanja. Zaradi omejitev, povezanih s temperaturo in pretokom Save, je nazadnje obratovala z zmanjšano močjo leta 2003. Takrat so morali moč zmanjšati za več kot tri mesece.

"Vse kar potrebujemo je dober pretok Save in nižja temperatura reke"

Obdobje do popolne zaustavitve Neka bi po pojasnilih predsednika uprave Neka Gorazda Pfeiferja trajalo teden dni. Kot je še pojasnil v ponedeljkovi oddaji Odmevi na TV Slovenija, bi vnovičen zagon do polne moči medtem vzel dan ali dva.

Izpostavil je še, da z elektrarno ni nič narobe ter da je vse, kar potrebujejo, dober pretok Save in nižja temperatura reke. "A kot napovedujejo meteorologi, vsaj 14 dni ne vidimo možnosti, da bi se reka Sava hudo spremenila v načinu pretoka in temperaturi," je opozoril.

Direktor Elesa Aleksander Mervar pa je minuli teden za nacionalno televizijo dejal, da so pristojnim predlagali, naj v skrajnem primeru nuklearka dobi začasen odpustek od izpolnjevala okoljskih zavez. "Mi smo na predlog ministrstva že napisali mnenje, da bi, če bi ugasnili Nek v Krškem, lahko imeli določene težave z napetostnimi profili v prenosnem omrežju," je pojasnil v Odmevih.

Na ministrstvu za okolje in prostor so za STA navedli, da bodo strokovne službe predlog preučile.

Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega elektroenergetskega omrežja

Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so medtem v torek navedli, da je električne energije v Sloveniji trenutno dovolj. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega elektroenergetskega omrežja, kar skupaj z domačimi proizvodnimi viri zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, so zapisali.

Poudarili so, da je Nek eden ključnih stebrov slovenske proizvodnje električne energije in pomemben dejavnik stabilnosti elektroenergetskega sistema. "Zato si prizadevamo, da obratuje v čim večjem obsegu in z največjo možno močjo ob spoštovanju vseh varnostnih in okoljskih zahtev," so navedli.

Danes, ko je moč krške nuklearke še nespremenjena, nanjo po podatkih sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja v Sloveniji Elesa odpade skoraj 60 odstotkov domače dnevne proizvodnje elektrike. Približno 30 odstotkov je odpade na sončne elektrarne in okoli 10 odstotkov na hidroelektrarne, katerih proizvodnja je zaradi nizkega vodostaja rek občutno manjša kot običajno.