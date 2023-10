Real se klanja novemu junaku, čudežni Anglež izenačil rekord Ronalda!

Liga prvakov, 2. krog:

Torek, 3. oktober:

Današnji spored nogometne lige prvakov se bo začel ob 18.45 v Berlinu in Salzburgu. Pred Unionom, novincem v elitnem tekmovanju, je novo zgodovinsko dejanje. Odigral bo prvo domačo tekmo v ligi prvakov. Brago bo pričakal pred več kot 70 tisoč navijači na razprodanem Olimpijskem stadionu.

Zanimivo bo tudi pri severnih slovenskih sosedih. Serijski avstrijski prvak, pri katerem je še v prejšnji sezoni navduševal Benjamin Šeško, bo v Mozartovem mestu pričakal Real Sociedad, ki v skupinskem delu lige prvakov ni zmagal že 11 tekem zapored. Rdeči biki so v prvem krogu presenetili v gosteh Benfico (2:0), junak srečanja je bil z zadetkom in podajo mladi hrvaški napadalec Roko Šimić, sicer sin nekdanjega legendarnega branilca Daria Šimića.

Ancelotti se vrača v mesto pod Vezuvom

Jude Bellingham je v dresu Reala dosegel že sedem zadetkov. Foto: Reuters Vrhunec večera predstavlja gostovanje madridskega Reala pri italijanskem prvaku Napoliju. Na stadionu Diego Armando Maradona naj bi se v začetni enajsterici belih baletnikov znašli Arrizabalaga; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Modrić, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Joselu in Vinícius Júnior, tako da bosta v udarni enajsterici združila moči "stari" in "novi" kralj Reala, 38-letni Hrvat Luka Modrić in 18 let mlajši Anglež Jude Bellingham. Otočan je na uvodnih sedmih prvenstvenih tekmah dosegel kar šest zadetkov in s tem izenačil rekordni dosežek Cristiana Ronalda. Portugalcu je to uspelo v letu 2009. Bellingham, ki se je Realu pridružil poleti, pred tem pa je opozarjal nase pri Borussii Dortmund, je podobno kot Ronaldo zadel tudi v krstni tekmi za bele baletnike v ligi prvakov. V prvem krogu je v sodnikovem podaljšku popeljal Madridčane do domače zmage nad Unionom (1:0).

Real je v dobri formi, na zadnji tekmi la lige je v gosteh nadigral Girono (3:0) in se povzpel na vrh razpredelnice. Trener Reala Carlo Ancelotti, ki bo v prihodnji sezoni prevzel vodenje brazilske reprezentance, bo tako gostoval pri nekdanjem delodajalcu. V karieri je vodil Napoli v letih 2018 in 2019.

Cristiano Ronaldo je v uvodnih sedmih tekmah v la ligi leta 2009 podobno kot Jude Bellingham letos dosegel šest zadetkov. Kako pa so se na uvodnih sedmih tekmah v la ligi izkazali nekateri drugi zvezdniki Reala? Nizozemec Ruud van Nistelrooy je zadel v polno štirikrat, Brazilec Ronaldo, Valžan Gareth Bale in Francoz Karim Benzema pa trikrat. Foto: Getty Images

Gostitelji bi lahko začeli srečanje s postavo Meret; Di Lorenzo, Østigård, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen in Kvaratskhelia.

Bayern lovi nov rekord lige prvakov, ten Hag v težavah

Bayern München je v ponedeljek opravil uradni trening na stadionu Parken. Foto: Reuters Manchester United želi prekiniti rezultatsko krizo. Na zadnjih osmih tekmah je kar petkrat izgubil, tako da se stolček trenerja Erika ten Haga trese vse močneje. Navijači rdečih vragov pričakujejo strelsko razodetje mladega Danca Rasmusa Hojlunda, s katerim bo imela prihodnji mesec v kvalifikacijah za Euro 2024 opravka tudi slovenska reprezentanca. Skandinavec je po prihodu na Otok zadel za United le na dvoboju v Münchnu (3:4).

V skupini A je največji favorit za prvo mesto Bayern. Nemški prvak se po remiju v Leipzigu (2:2) odpravlja v Köbenhavn, kjer bo v ospredju pozornosti Harry Kane, saj za Bavarce zadeva v polno kot za stavo. Bayern lahko zvečer popravi rekord lige prvakov, saj je v skupinskem delu zmagal kar na zadnjih 14 tekmah. Bo uspešen še 15.?

Lautaro Martinez je na gostovanju pri Salernitani dosegel kar štiri zadetke. V konici napada Interja bi mu lahko proti Benfici od prve minute delal družbo Francoz Marcus Thuram. Foto: Reuters

Milanski Inter bo z razigranim Lautarom Martinezom, ki mu je na zadnji ligaški tekmi uspel podvig, saj je vstopil s klopi in v Salernu zadel v polno kar štirikrat, pričakal ranjeno Benfico. Nekdanji klub Jana Oblaka in Zlatka Zahovića je evropsko sezono nepričakovano začel z domačim porazom proti Salzburgu.

Arsenal se je odpravil čez Rokavski preliv k francoskemu Lensu. Topničarji so v odlični formi, v uvodnem krogu so doma nadigrali PSV Einhoven kar s 4:0. Sevilla bo s Sergiom Ramosom gostovala v Eindhovnu.

Mladi Ljubljančan bo prvič sodil v ligi prvakov Rade Obrenović bo v sredo sodil dvoboj lige prvakov v Antwerpnu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V sredo bo prvič v sodniški karieri delil pravico na tekmi lige prvakov Rade Obrenović. Ljubljančan sodi mednarodne tekme od leta 2017. Pri 33 letih bo tako dočakal velik trenutek v karieri. Sodil bo na srečanju med belgijskim in ukrajinskim prvakom, pomerila se bosta Royal Antwerp in Šahtar Doneck. Obrenović gre tako po stopinjah številnih rojakov, ki so že sodili v najmočnejšem evropskem tekmovanju, največji uspeh pa je dosegel Damir Skomina, ki je leta 2019 sodil finale med Liverpoolom in Tottenhamom.

Sreda, 4. oktober:

