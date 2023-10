Najlepši dan v karieri mladega slovenskega sodnika, Jan Oblak jih bo pogrešal kar sedem

Po razburljivem dogajanju v ligi prvakov v torek bodo najboljši evropski klubi nogometne sladokusce navduševali tudi danes. Na delu bodo vsi trije slovenski legionarji. Jan Oblak se bo z Atleticom v boj za nove točke podal proti Feyenoordu ob 18.45, ravno takrat, ko bo 33-letni slovenski sodnik Rade Obrenović v Antwerpnu prvič v karieri označil začetek dvoboja lige prvakov. Prvak Manchester City bo zvečer gostoval v Leipzigu, kjer Kevinu Kamplu in Benjaminu Šešku ne bo manjkalo motiva, da prekrižata načrte Erlingu Haalandu, Jošku Gvardiolu in druščini. V skupini smrti F bo še kako zanimivo v Dortmundu in Newcastlu.

Jan Oblak v obrambi ne bo mogel računati na pomoč Urugvajca Joseja Marie Gimeneza. Foto: Guliverimage/Getty Images Sreda bo v ligi prvakov še kako pestra. Začelo se bo ob 18.45 s tekmama v Madridu in Antwerpnu. Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak, ki se je v nedeljo vpisal v zgodovino kluba kot šele deseti igralec (in prvi tujec) s 400 nastopi v rdeče-belem dresu, bo poskušal s soigralci izkoristiti prednost domačega igrišča proti Feyenoordu. V prejšnjem krogu se mu je nasmihala zmaga v Rimu, a je nato Lazio po zaslugi vratarja Ivana Provedela izenačil v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška (1:1).

Trener Diego Simeone na Metropolitanu ne bo mogel računati na najmočnejšo zasedbo, saj so na seznamu poškodovanih Stefan Savić, Jose Maria Gimenez, Reinildo, Calgar Söyöncu, Thomas Lemar, Memphis Depay in Pablo Barrios, tako da bi lahko obrambno vrsto sestavljali Lino, Hermoso, Witsel, Azpilicueta in Molina. Belgijec Axel Witsel, ki je bolj vajen igranja v zvezni vrsti, bo tako najverjetneje krpal luknje v osrednjem delu obrambe. Skrb manj za Oblaka je odsotnost najboljšega strelca Feyenoorda Santiaga Giméneza. Nizozemski prvak je v vseh tekmovanjih nanizal šest zmag in dosegel kar 26 zadetkov, od tega Mehičan Gimenez kar devet. Zaradi kazni, ki sega še v prejšnjo sezono, bo moral izpustiti srečanje v Madridu.

Rade Obrenović bo danes sodil prvič na tekmi elitne lige prvakov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zelo zanimivo bo ob 18.45 tudi v Belgiji, kjer bo prvič dvoboj skupinskega dela lige prvakov vodil Rade Obrenović. Mladi slovenski sodnik bo prvič delil pravico na tekmi največjega klubskega tekmovanja pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), Royal Antwerp, eden izmed dveh novincev v ligi prvakov (drugi je berlinski Union), pa se bo poskušal predstaviti navijačem v boljši luči kot v Barceloni, kjer je v uvodnem krogu izgubil kar z 0:5.

Haaland nazadnje potopil Leipzig s petimi zadetki

Erling Haaland je spomladi na Etihadu kar petkrat zatresel mrežo Leipziga. Foto: Reuters Večerni spored prinaša kopico poslastic. Slovenski navdušenci bodo z zanimanjem spremljali obračun Leipziga in Manchester Cityja. V prejšnji sezoni sta se kluba pomerila v osmini finala. Dvoboj v Leipzigu se je končal z 1:1, na povratni tekmi je City potopil Nemce s kar 7:0, Erling Haaland pa je prispeval kar pet zadetkov.

22-letni Norvežan bi se lahko zvečer pomeril neposredno z dve leti mlajšim Slovencem Benjaminom Šeškom, ki ga novinarji tako pogosto primerjajo s Haalandom. Šeško naj bi na svojo priložnost za nastop čakal na klopi, tako je bilo tudi na zadnjem derbiju bundeslige proti Bayernu (2:2), Kevin Kampl, ki bo v ponedeljek dopolnil 33 let, pa naj bi začel od prve minute.

Kevin Kampl (levo) naj bi dvoboj začel od prve minute, Benjamin Šeško (desno) pa čakal na priložnost s klopi. Foto: Guliverimage

Leipzig je v tej sezoni izgubil le eno tekmo, na dvobojih, na katerih je nastopil tudi Šeško, pa je še neporažen. City je presenetljivo izgubil dve tekmi zapored. Najprej je izpadel v angleškem ligaškem pokalu (0:1), takrat je Haaland počival, nato pa izgubil še v prvenstvu pri Wolverhamptonu (1:2). Takrat je zaigral tudi Norvežan. Danes bo v Leipzigu posebne dobrodošlice domačega občinstva deležen mladi Hrvat Joško Gvardiol, ki se je poleti preselil v Manchester, rdeči biki pa so si z njegovo prodajo napolnili blagajno. V drugi tekmi skupine bo Crvena zvezda v obračunu poražencev 1. kroga gostila Young Boys.

PSG na St. James Parku

Newcastle je v prvem krogu remiziral brez zadetkov v Milanu. Foto: Reuters V skupini smrti F bo Borussia gostila AC Milan, rumeno-črni niso v Dortmundu doživeli poraza vse od avgusta 2022, Newcastle pa bo pričakal PSG. Luis Enrique namerava od prve minute zaigral s francosko napadalno trojco Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani in Kylian Mbappé. Na zadnji tekmi francoskega prvenstva so omenjeni zvezdniki presenetljivo streljali s praznimi naboji proti Clermontu. V Newcastlu bo slavnostno, St. James Park bo gostil prvo tekmo lige prvakov po več kot 20 letih.

Barcelona se odpravlja k Portu, kjer bo trener Kataloncev Xavi Hernandez pogrešal tri pomembne igralce (Frenkie de Jong, Pedri in Raphinha). Joao Felix, dvakratni strelec proti Antwerpu, bo kot napadalec Barcelone prvič nastopil v svoji domovini. Porto meri visoko v skupini, v prvem nastopu je v Hamburgu premagal Šahtar s 3:1.

