Brez zmagovalca v Madridu, v Londonu bo vroče

Real madrid in Chelsea sta se razšla z remijem.

Na prvi polfinalni tekmi lige prvakov sta se Real Madrid in Chelsea razšla z remijem (1:1). V sredo se bosta udarila še PSG in Manchester City.

Liga prvakov, polfinale (prva tekma): Torek, 27. april:

Real Madrid : Chelsea 1:1 (1:1)

Benzema 29.; Pulišić 14. Začetni enajsterici:

Real: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Modrić, Casemiro, Benzema, Vinicius Jr.

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Werner, Pulišić.

Chelsea je izjemno napadalno odprl tekmo v Madridu, že v deseti minuti so si gostje priigrali veliko priložnost, sam se je pred vrati Reala znašel Timo Werner, a je njegov poskus brez večjih težav ubranil Thibaut Courtois. Chelsea je bil tudi v nadaljevanju podjetnejši, po izjemni podaji Antonia Rüdigerja v 14. minuti je z izjemnim preigravanjem obrambo Reala matiral Christian Pulišić in Londončane popeljal v vodstvo. Po golu gostov so zapretili tudi domači, v 23. minuti je z izjemnim strelom vratnico Chelseaja stresel Karim Benzema, šest minut kasneje pa je po prekinitvi z izjemno močnim strelom v kazenskem prostoru rezultat poravnal na 1:1 ter s tem postavil tudi izid prvega polčasa.

Po neuradnem koncu sage o superligi, ko je devet izmed 12 ustanovnih klubov odstopilo od namere, je odprtih veliko vprašanj. Kolikšne bodo kazni, s katerimi se bo moralo spopasti ducat ''odpadnikov''? Predsednik Uefe Aleksander Čeferin jih je napovedal, najbolj obsežna pa naj bi čakala tiste klube, ki sploh še niso izstopili iz superlige. Tako kot na primer madridski Real, ki se pravkar na prvi tekmi polfinala meri s Chelseajem.

Dvoboj je potekal na stadionu Alfredo di Stefano, najmanjšem objektu, ki je imel kdaj priložnost gostiti polfinalno tekmo lige prvakov, glavni sodnik pa je bil Nizozemec Danny Makkelie. Letos se je znašel na naslovnicah po kvalifikacijski tekmi med Srbijo in Portugalsko, ko v izdihljajih srečanja ni priznal zadetka Cristiana Ronalda, čeprav je žoga s polnim obsegom prečkala golovo črto.

Tuchel nezadovoljen ob novosti Uefe

Thomas Tuchel je lani v finalu lige prvakov izgubil s PSG proti Bayernu. Foto: Getty Images Trener Chelseaja Thomas Tuchel se je v ligi prvakov z Zidanom pomeril že večkrat. Tudi na klopi Borussie Dortmunda in PSG, zdaj pa ga čaka še veliki trenutek na klopi angleškega velikana. Nemški strateg se je pridružil rojaku Jürgenu Kloppu in še nekaterim uglednim trenerjem, ki niso preveč zadovoljni z načrtovanimi reformami lige prvakov. Format s 36 klubi in švicarskim sistemom, v katerem naj bi vsak klub od leta 2024 v skupinskem delu odigral 10 tekem (namesto zdajšnjih šest), ga ne osrečuje.

''Nad tem ne morem biti navdušen. Ob vseh razpravah o superligi smo pozabili na nov format lige prvakov. So o tem povprašali kakšnega trenerja? Mislim, da ne. Mene že niso vprašali. So vprašali kakšnega igralca? Ne verjamem,'' je trener Chelseaja nezadovoljen z odločitvijo Uefe. Opozoril je na poplavo tekem, pa naj gre za ligo narodov, novi model klubskega svetovnega prvenstva ali pa večje število udeležencev na evropskem prvenstvu. ''To je veliko, veliko, še več tekem. Ne več kakovostnih, ampak pač le več tekem,'' je razkril trener Chelseaja, še enega nesojenega ''superligaša'', ki si je kmalu po ustanovitvi kontroverznega tekmovanja premislil.

PSG ali Manchester City?

Bosta Mauricio Pochettino in Kylian Mbappe izkoristila prednost domačega igrišča proti Cityju? Foto: Reuters V sredo bo pestro na Parku princev, kjer se bosta udarila kluba, prepolna zvezdnikov in arabskega kapitala. PSG želi po Barceloni in Bayernu izločiti še enega velikana. Argentinski trener Mauricio Pochettino se bo pomeril s španskim stanovskim kolegom Josepom Guardiolo, tega je leta 2019, ko je vodil še Tottenham, izločil v dramatičnem četrtfinalu. City bo lovil klubski podvig, prvo napredovanje v veliki evropski finale, med igralci vodilnega angleškega premierligaša, ki se mu nasmiha nov domači naslov, pa bo gostovanje v Parizu zelo čustveno za Riyada Mahreza. Alžirec se je rodil in odraščal v francoski prestolnici, tako da se že veseli sredinega spektakla.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden, finale pa 29. maja v Istanbulu.