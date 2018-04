Klopp prosi navijače, naj ne uničujejo avtobusa Rome

Liga prvakov, polfinale (prvi tekmi)

V ligi prvakov se za največji klubski naslov potegujejo le še štirje predstavniki iz Anglije, Italije, Nemčije in Španije. V torek se bosta na prvi polfinalni tekmi udarila Liverpool in Roma, dan pozneje pa bo v središču zanimanja spopad velikanov v Münchnu med Bayernom in branilcem naslova Realom.

Uvodno polfinalno dejanje lige prvakov pripada nogometašem Liverpoola in Rome. Na Anfieldu bodo mešani občutki prisotni pri najboljšem strelcu rdečih Mohamedu Salahu. Nedavno so ga proglasili za najboljšega igralca angleškega prvenstva, v prejšnji sezoni pa je nosil dres Rome.

Nato se je Egipčan preselil na Otok in postal najboljši strelec močne premier lige. "Salaha bomo skušali zaustaviti z moštvenim trudom. Tako kot smo Messija pri Barceloni. Ne bomo mu dodelili posebnega igralca, ki bi ga moral čuvati," pred srečanjem sporoča branilec Rome Kostas Manolas, strelec zgodovinskega zadetka proti Barceloni (3:0), s katerim so si Rimljani po 34 letih zagotovili preboj med štiri najboljše evropske klube.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 15 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla), Roberto Firmino (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool)

7 - Edinson Cavani (PSG), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool)

6 - Edin Džeko (Roma), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG)

5 - ...

Klopp: Izkažite spoštovanje gostom

Avtobus Manchester Cityja je bil zaradi napada navijačev Liverpoola poškodovan. Foto: Guliver/Getty Images Strateg Liverpoola Jürgen Klopp bo proti Romi, ki je v četrtfinalu presenetljivo izločila Barcelono, zaigral z najmočnejšo postavo. V enajsterico se vrača tudi Brazilec Firmino, ki ga je spočil na zadnji prvenstveni tekmi proti WBA (2:2). Nemec pred torkovim srečanjem poziva navijače Liverpoola, naj se ne znašajo nad gosti, ampak domači klub prikažejo v pozitivni luči.

Pred četrtfinalnim dvobojem z Manchester Cityjem so pred Anfieldom v avtobus z gostujočimi igralci zmetali številne stvari in ga poškodovali, tako da je policija sprožila preiskavo. "Na štadionu ponovite navijanje in ga še izboljšajte, zunaj štadiona pa, prosim, izkažite spoštovanje gostom. Zaslužijo si ga. Smo tako fantastičen nogometni klub, velika nogometna družina z odličnim vzdušjem po vsem svetu. Ne potrebujemo tega, da bi metali stvari v avtobus tekmecev. Z njimi smo tekmeci le na igrišču," je Klopp prosil privržence rdečih, naj bodo spoštljivi do Italijanov.

Ronaldo še 12. zapored?

Cristiano Ronaldo je v tej evropski sezoni dosegel že 15 zadetkov. Foto: Reuters V sredo se bosta na Bavarskem pomerila Bayern München in Real Madrid. Beli baletniki branijo evropski naslov, za razliko od gostiteljev, ki so že postali nemški prvaki, uvrstili pa so se tudi v pokalni finale, pa se bodo letos v Španiji obrisali pod nosom za domače lovorike.

V ospredju bo strelski boj med Poljakom Robertom Lewandowskim in Portugalcem Cristianom Ronaldom, ki se je med strelce vpisal vselej na zadnjih enajstih evropskih tekmah. Pri Bayernu bo manjkal čilski zvezdnik Arturo Vidal, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):