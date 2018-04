Kopica zvezdnikov Bayerna ostala doma, v Madrid odšel avstrijski povratnik

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi)

Kdo bo zaigral v finalu lige prvakov, ki ga bo 26. maja gostil Olimpijski štadion v Kijevu? Na povratnih polfinalnih srečanjih bosta prednost, ki sta si jo priigrala na prvih dvobojih, branila evropski prvak Real Madrid in Liverpool. Beli baletniki so na Bavarskem premagali Bayern z 2:1, Liverpool pa na Anfieldu Romo (5:2).

Prvi finalist bo znan v torek. V Madridu se bosta udarila evropska velikana Real in Bayern, ki sta najboljše igralce spočila na zadnjih tekmah v prvenstvu. Beli baletniki napadajo že tretji evropski naslov. V prejšnji sezoni so na poti do finala izločili prav Bayern. Tudi takrat so na prvi tekmi zmagali z 2:1, nato pa na povratnem srečanju po razburljivem podaljšku, po katerem so imeli zvezdniki Bayerna ogromno pripomb na sojenje, ugnali nemškega tekmeca še s 4:2. Kako se bo razpletel dvoboj v torek?

Avstrijec bo tokrat nared

David Alaba bi lahko v Madridu zaigral od prve minute. Foto: Reuters Bayern bo za razliko od prve polfinalne tekme računal tudi na branilca Davida Alabo. Avstrijec je prvo tekmo izpustil zaradi poškodbe stegenske mišice, a se je zdravstveno stanje že izboljšalo, tako da bi lahko zaigral od prve minute. Strateg Bayerna Jupp Heynckes se spopada z ogromnimi težavami zaradi poškodb igralcev. Na seznamu poškodovanih so Arjen Robben, Arturo Vidal, Jerome Boateng, Manuel Neuer in Kingsley Coman.

Pri Realu za dvoboj ne bo kandidiral branilec Dani Carvajal, Isco, ki je na prvi tekmi v Münchnu občutil bolečino v rami, pa se je v nedeljo že priključil ekipi na treningu. Podobno velja za Nacha, ki bi lahko v torek na desni strani obrambne vrste zapolnil vrzel ob odsotnosti Carvajala.

Strateg Reala Zinedine Zidane je večino zvezdnikov spočil na sobotni tekmi proti Leganesu. V torek naj bi od prve minute zaigral v postavi Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Ronaldo.

Roma verjame v čudež

Alex Oxlade-Chamberlain bo moral zaradi poškodbe izpustiti tudi SP 2018. Foto: Reuters V sredo se bosta v Rimu udarila Roma in Liverpool, zadnji bo branil visoko prednost treh zadetkov. Pri gostiteljih, ki so na zadnji domači evropski tekmi nadigrali Barcelono s 3:0, se z zdravstvenimi težavami ubadata Diego Perotti in Kevin Strootman, ki sta vprašljiva za srečanje, pri gostih z Otoka pa zagotovo ne bo Alexa-Oxlada Chamberlaina. Anglež je že končal sezono, zaradi poškodbe pa bo moral izpustiti tudi svetovno prvenstvo v Rusiji.

Že od prej so pri Liverpoolu odsotni tudi Adam Lallana, Joel Matip in Emre Can, ki se ga povezuje s poletnim odhodom k Juventusu. Na klopi rdečih bo manjkal pomočnik trenerja Jürgena Kloppa, njegova dolgoletna desna roka Željko Buvač.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):