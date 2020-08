Dvoboj nemških mojstrov taktike

Nocoj bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Lizboni se bosta ob 21. uri v prvem polfinalu pomerila Leipzig Kevina Kampla in favorizirani Paris St. Germain. V sredo pa bo prav tako ob 21. uri na vrsti še polfinalni obračun Bayerna in presenečenja Lyona. Finale bo prav tako v Lizboni, in sicer 23. avgusta.

RB Leipzig je v četrtfinalu preskočil favorizirani Atletico, PSG pa je bil po drami in dveh zadetkih v zadnjih sekundah tekme boljši od Atalante. Po izpadu ekip Jana Oblaka in Josipa Iličića slovenske barve brani le še Kevin Kampl, ki bo nocoj s soigralci poskušal preskočiti še zvezdnike pariške ekipe.

Rdečim bikom se odsotnost prvega strelca Tima Wernerja, ki je 1. julija že prestopil v Chelsea, ne pozna. Mladi trener Julian Nagelsmann, ki ga bodo v prihodnosti zagotovo lovili vsi največji evropski velikani, je prilagodil taktiko. "Po ponovnem zagonu tekem še nismo igrali tako, kot želimo," je samokritičen 33-letni nemški trener na klopi nemške ekipe, ki obljublja spektakel.

21.00 RB Leipzig - PSG Verjetni začetni postavi:



RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Olmo, Poulsen, Nkunku

Manjka : Konate PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes; Di María, Neymar, Mbappé; Icardi

Manjka : Navas

"Obe ekipi želita napadati in takrat tekma ne more biti dolgočasna. Na obrazih igralcev vidim, da si želijo zmagati in da so pripravljeni na nov izziv. Narediti želimo nov korak, pripravljeni smo," poudarja Nagelsmann. Prepričan je, da sta najnevarnejša igralca PSG Neymar in Kylian Mbappe, ki ju bodo poskušali ustaviti z ekipno igro, "drugače niti ne gre", pripomni.

Tuchel eno leto treniral Nagelsmanna

Thomas Tuchel pravi, da je pripravljen na hitri Leipzig. Foto: Reuters Čeprav imajo Nemci na klopi čudežnega trenerja, je PSG v tem obračunu velik favorit, ne glede na to, da ne bodo mogli računati na poškodovanega prvega vratarja Keylorja Navasa.

"Lačni smo uspeha, želimo, da se trdo delo pokaže tudi na igrišču. Leipzig je nevarna ekipa, ki ves čas izvaja pritisk na nasprotno ekipo. Gre za mlade, pogumne in hitre fante, a taka je tudi Atalanta. Vemo, kako se lotiti zadeve," je prepričan trener Parižanov Thomas Tuchel, ki je leta 2007, ko je bil trener druge ekipe Augsburga, leto dni treniral tudi zdajšnjega trenerja Leipziga.

PSG je v prvi evropski sezoni pod taktirko Tuchla izpadel že v osmini finala. V pretekli sezoni so morali priznati premoč Manchester Unitedu.

Liga prvakov, polfinale: Torek, 18. avgust:

21.00 RB Leipzig - PSG Sreda, 19. avgust:

21.00 Lyon - Bayern

Preberite še: