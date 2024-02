Slovenskemu dragulju se uresničujejo sanje, večer prinaša vrhunec kariere

Danes bo prvič letos v Evropi odmevala himna lige prvakov. Napočil je čas za prvi tekmi osmine finala v Nemčiji in na Danskem, na delu pa bo prav posebna druščina, "slovenski" RB Leipzig, rekorder tekmovanja Real Madrid, največje presenečenje skupinskega dela Köbenhavn in branilec naslova Manchester City. Benjamin Šeško ne skriva navdušenja pred tekmama z belimi baletniki, zvezdniškim klubom, katerega dres bi rad nekega dne oblekel. Rdeči biki, ki računajo tudi na pomoč Kevina Kampla, verjamejo v senzacijo.

Evropski klubski velikani danes začenjajo izločilni del lige prvakov. Slovenija v boju za evropski naslov vztraja s tremi predstavniki (Benjamin Šeško, Kevin Kampl in Jan Oblak), dva bosta na delu že danes. In to na kakšni tekmi! V Leipzigu se ob 21. uri obeta nepozaben spektakel, mlademu slovenskemu asu pa se bodo uresničile sanje, saj v karieri še ni imel opravka s tako pomembno tekmo v ligi prvakov.

Če bi nadaljeval izjemen strelski niz, v polno je zadel na zadnjih treh tekmah nemške bundeslige, ne bi razveselil le navijačev Leipziga, ampak tudi selektorja Matjaža Keka. Neustrašni 20-letnik postavlja nove mejnike. Za rdeče bike iz Nemčije, s katerimi se je prebil med 16 najboljših v Evropi, je to sezono v vseh tekmovanjih zadel že desetkrat. Danes ga čaka poseben izziv. Na Red Bull Areno prihaja največji izmed največjih. Rekorder tekmovanja Real Madrid, 14-kratni evropski prvak, ki mu gre to sezono tako dobro, da spada med osrednje favorite za osvojitev lovorike.

Mladi Slovenec obožuje himno lige prvakov

Benjamina Šeška čaka danes največja tekma v ligi prvakov, odkar se ukvarja z nogometom. Foto: Ana Kovač Šeška z Realom veže še nekaj. Da bi želel nekega dne zaigrati za Real, je nadarjeni mladenič iz Radeč poudaril tudi v Sportalovem Spotkastu. O navdušenju in pozitivnem vznemirjenju, s katerim pričakuje zanimiv spopad z Ancelottijevo četo, pa se je razgovoril v pogovoru za CBS, kjer je v oddaji Morning Footy pojasnjeval, kako doživlja veličino Reala in njegov kultni stadion Santiago Bernabeu. Na njem bo nastopil prvič, fasciniral pa ga je že prvič, ko ga je videl na televiziji. Takrat je bil še otrok, ki si je z izjemnim talentom in trdim delom tlakoval pot med najboljše.

Čeprav ima komaj 20 let, že spada med bolj zveneča imena napadalcev v bundesligi, zanj se zanima tudi vedno več evropskih velikanov. In kaj ga še navdušuje? To je himna lige prvakov, ki jo bo danes poslušal prvič letos. "Vsakič, ko pridem na igrišče in zaslišim himno, mi da to dodaten zagon. Komaj čakam, da jo zaslišim pred tekmo z Realom," se mu bodo danes uresničile sanje. Danes naj bi nastopil od prve minute in v konici napada znova sodeloval z Belgijcem Loisom Opendo. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl naj bi na svojo priložnost za nastop čakal s klopi.

Verjetni začetni postavi: RB Leipzig: Gulácsi; Henrichs, Orbán, Klostermann, Raum; Seiwald, Schlager; Olmo, Simons; Openda, Šeško Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Brahim Díaz; Vinícius Júnior, Rodrygo

Real prihaja brez vročega Angleža

Jude Bellingham si je v soboto na tekmi z Girono poškodoval gleženj. Foto: Guliverimage Leipzig, pri katerem je trener Marco Rose pod pritiskom, saj je na zadnjih šestih tekmah zmagal zgolj enkrat, bo v srečanje vstopil s skoraj najmočnejšo postavo, zaradi poškodbe kolena manjka le Malijec Amadou Haidara. Več težav z odsotnostjo najboljših imajo pri Realu, a se lahko pohvalijo tudi z dolgo in široko klopjo, vseeno pa bo zanimivo videti, kako se bodo znašli brez najbolj navdihnjenega posameznika to sezono, mladega Angleža Juda Bellinghama. Otočan, ki se bo 25. junija v Kölnu na Euru pomeril s Slovenijo, danes zaradi gležnja, ki si ga je poškodoval na sobotni tekmi z Girono (4:0), na kateri je dosegel kar dva zadetka, ne bo kandidiral za srečanje.

Real že od prej ne more računati na nastop belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa, brazilskega branilca Ederja Militaa in avstrijskega branilca Davida Alabe. Real v zadnjem obdobju udarno enajsterico sestavlja brez Luke Modrića in vstopa v novo obdobje, kjer so nosilci igre mlajši asi, že tako izjemno konkurenco pa bi lahko po koncu sezone zaostril in oplemenitil še Kylian Mbappe.

Realu gre to sezono skoraj vse kot po maslu. V ligi prvakov je nedotakljiv, v skupinskem delu je proti Napoliju, Bragi in berlinskemu Unionu osvojil maksimalnih 18 točk. Vodi tudi na španskem prvenstvu, letos je že osvojil španski superpokal, za edino razočaranje je poskrbel le v španskem pokalu, kjer ga je izločil Oblakov Atletico. Foto: Reuters

Zanimivo je, da daje igri Leipziga pomemben ton Dani Olmo, sicer Španec, pri Realu pa velja v zvezni vrsti pričakovati Nemca Tonija Kroosa. Zanju bo tako današnji špansko-nemški spopad v ligi prvakov nekaj posebnega.

Ko je Real nazadnje gostoval v Leipzigu, je leta 2022 v skupinskem delu lige prvakov izgubil z 2:3. Pred tem je rdeče bike premagal z 2:0. Šeško se je takrat še dokazoval pri Salzburgu in mu pomagal do avstrijskega državnega naslova.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Gabriel Jesus (Arsenal), Galeno (Porto), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Haaland že trese mreže

Erling Haaland to sezono s Cityjem brani evropski naslov. Foto: Guliverimage Zvečer bo himna lige prvakov odmevala tudi v Köbenhavnu. Manchester City prihaja na Dansko v polni postavi, napadalec Erling Haaland je že obnovil brutalno strelsko formo in na zadnji tekmi dvakrat zatresel mrežo Evertona, tako da branilce Köbenhavna, ki so jo v skupinskem delu zagodli tako zvezdnikom Galatasaraya kot tudi Manchester Uniteda, čaka vse prej kot miren večer. Norvežan, ki se bo jeseni v ligi narodov pomeril tudi s Slovenijo, namreč še zdaleč ni edini nevaren člen v zasedbi Josepa Guardiole, ki je po vrnitvi izjemnega kreatorja Kevina de Bruyna hitro našla pot do zmagovitega niza.

Liga prvakov se bo nadaljevala v sredo, ko bo Lazio na prvi tekmi osmine finala gostil ranjeni Bayern, PSG, ki v tej sezoni, kakor kaže, še zadnjič naskakuje evropski naslov tudi s Kylianom Mbappejem, pa bo pričakal Real Sociedad.

Prihodnji teden bo Oblakov Atletico gostoval pri milanskem Interju, Borussia Dortmund odhaja v Eindhoven k PSV, londonski Arsenal v Porto, Napoli pa se bo na stadionu Diego Armando Maradona, kjer bo zelo čustveno, kar zadeva obujanje spominov na veličastno kariero pokojnega argentinskega asa, pomeril z Barcelono.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 13. februar:

Sreda, 14. februar:

Torek, 20. februar:

Sreda, 21. februar:

