Skrb vzbujajoče številke Arsenala, Pepe podira mejnike lige prvakov

V ligi prvakov so se med osem najboljših že uvrstili Bayern München, Manchester City, PSG in Real Madrid. Danes bosta znana še dva potnika v četrtfinale. Arsenal bo skušal nadoknaditi zaostanek s tekme v Portu (0:1) ter prekiniti neprijeten niz sedmih zaporednih izpadov v osmini finala lige prvakov, Barcelona in Napoli pa se bosta udarila po remiju v Italiji (1:1). V Kataloniji se obeta nov obračun vrhunskih napadalcev, Poljaka Roberta Lewandowskega in Nigerijca Victorja Osimhena.

Liga prvakov, osmina finala (povratni tekmi):

Torek, 12. marec:

Za zdaj so se v četrtfinale največjega evropskega klubskega tekmovanja uvrstili štirje klubi iz štirih različnih držav. Trend bi se lahko danes nadaljeval, saj bi se lahko na seznamu potnikov v četrtfinalu znašla še predstavnika Portugalske (Porto) in Italije (Napoli), a imata opravka z zelo zahtevnim izzivom.

Saka lovil podvig Benzemaja

Pepe bo danes postal prvi nogometaš, ki bo začel tekmo izločilnega dela lige prvakov pri 41. letih! Foto: Reuters Porto, nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina, bo gostoval v Londonu, kjer ga čaka vodilni angleški premierligaš Arsenal. Topničarji imajo v tej sezoni visoke cilje. To sezono so bili na treh domačih tekmah v ligi prvakov zelo suvereni in vselej premagali tekmeca. Skupna razlika v zadetkih znaša kar 12:0.

Na omenjenih tekmah je Bukayo Saka vselej prispeval vsaj zadetek in podajo. Če bi mu to uspelo tudi danes, bi izenačil rekord tekmovanja, ki ga je pred 12 leti postavil takratni napadalec Reala Karim Benzema. Zanimivo je, da si je Francoz takrat pri belih baletnikih delil slačilnico tudi s portugalskim branilcem Pepejem. Izkušeni nogometaš, sicer rojen v Braziliji, bo danes postavil nov mejnik lige prvakov. Popravil bo svoj rekord, saj je najstarejši nogometaš, ki je na tekmi izločilnega dela lige prvakov zaigral od prve minute. Danes pa bo, če ne bo kakšnih vmesnih težav z zdravjem, to storil prvič, odkar je konec februarja dopolnil 41 let.

Pepe dobro pomni, kako je Arsenal od leta 2010 dalje neuspešno naskakoval četrtfinale lige prvakov. Kar sedemkrat zapored je izpadel v osmini finala. Danes bodo skušali Londončani prekiniti neugodni niz. Zadnjič, ko so v izločilnem delu napredovali navkljub porazu na prvi tekmi, so to storili ravno proti Portu. Zgodilo se je pred 14 leti, ko so na Otoku zmagali kar s 5:0.

Topničarji brez četrtfinala še osmič zapored?

Nastop Brazilca Martinellija je pod vprašajem. Foto: Reuters "Vse je v naših glavah. Težko je napredovati v četrtfinale. A igramo doma, s pomočjo naših navijačev in z njihovo energijo bi lahko napadli od prve minute," pojasnjuje Declan Rice, ki je lani osvojil konferenčno ligo z West Hamom, zdaj pa napada evropski in angleški vrh s topničarji. Nastop Brazilca Gabriela Martinellija, ki je izpustil zadnji trening, je zaradi poškodbe vprašljiv. Trener Mikel Arteta ne izključuje možnosti, da bi vseeno zaigral. Na vrata bi se lahko vrnil David Raya, po dolgem času je z Arsenalom treniral Japonec Takehiro Tomiyasu, v primerjavi s tekmo v Portu pa bi lahko dobili priložnost tudi Gabriel Jesus, Thomas Partey in Oleksandr Zinčenko, ki bodo na klopi.

"Na prvi tekmi smo se izkazali. Igralci so lahko zadovoljni s tistim, kar so opravili. Naši tekmeci so imeli večjo posest žoge, a smo bili mi bolj nevarni," želi trener Porta Sergio Conceicao ponoviti vajo in pokvariti načrte angleškemu velikanu tudi na povratni tekmi. Pri tem mu bodo izkušnje Pepeja v ogromno pomoč.

Če bi Porto izločil Arsenal, bi topničarji zamudili edinstveno priložnost, da bi se letos prebili v veliki finale, ki bo 1. junija v njihovem mestu. Sklepno dejanje lige prvakov bo letos namreč na slovitem Wembleyju.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 6 – Erling Haaland (Man City), Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappe (PSG)

5 – Julian Alvarez (Man City), Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico),

4 – Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Xavi poudarja, da je to za Barcelono tekma sezone

Če bi Barcelona danes izpadla, bi Xavi katalonskega velikana še zadnjič vodil v ligi prvakov. Foto: Reuters Ob 21. uri se bo začel tudi evropski spektakel v Kataloniji. Na olimpijskem stadionu Lluis Companys, kjer je v času prenove kultnega Camp Noua začasni dom nogometašev Barcelone, se bosta udarila španski in italijanski prvak, ki v tej sezoni na svojih prvenstvenih ne zasedata najvišjih mest, tako da bosta zelo težko ubranila naslov. To velja zlasti za Neapeljčane, ki imajo ogroženo pot celo do nastopa v ligi prvakov.

Zvečer bi lahko bila podobno kot na stadionu Diego Armando Maradona v Neaplju v osrednjih vlogah najboljša strelca ekip. To sta Poljak Robert Lewandowski, ki je v ligi prvakov dosegel že 93 zadetkov, na tekmah osmine finala pa je v 21 nastopih zadel v polno kar 18-krat, ter Nigerijec Victor Osimhen, želja številnih evropskih velikanov.

Katalonci ne bodo mogli zaigrati z najmočnejšo postavo. Zdravstvene težave imajo Pedri, Alejandro Balde in Gavi, vprašljiv je tudi nastop Frenkieja de Jonga. Trener Xavi, ki bo vroči stolček zapustil po koncu sezone, poudarja, da je to najpomembnejša tekma sezone. Barcelona lahko na njej nadaljuje evropsko pot in vztraja v igri za verjetno edino lovoriko sezone. V la ligi krepko zaostaja za Realom, v španskem pokalu in superpokalu se ji ni izšlo po željah, ostane le še liga prvakov. "Upam, da bo to čaroben večer za naše navijače," verjame v napredovanje med najboljših osem.

Napoli prihaja v Barcelono s ciljem, da si zagotovi napredovanje med najboljših osem. To bo prvi izmed dveh špansko-italijanskih dvobojev lige prvakov v tem tednu. V sredo se bosta v Madridu udarila še Atletico in Inter. Foto: Guliverimage

Novi trener Napolija Francesco Calzona v primerjavi z Barcelono nima velikih težav z zdravjem izbrancev. Čuti, da bi se lahko njegovi izbranci vrnili v mesto pod Vezuvom s četrtfinalno vstopnico, a bodo morali pokazati igro, ki so jo v zadnjih 15 minutah prvega srečanja. Takrat so bili boljši tekmec od Barcelone, a se je dvoboj vseeno razpletel brez zmagovalca (1:1).

Oblak z Atleticom na delu v sredo

V sredo bo na delu še zadnji slovenski udeleženec izločilnega dela lige prvakov. Jan Oblak bo skušal z Atleticom nadoknaditi zaostanek s prve tekme v Milanu proti Interju (0:1), Borussia pa v Dortmundu izkoristiti prednost domačega igrišča proti PSV, s katerim je pred tremi tedni remizirala v Eindhovnu (1:1).

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 12. marec:

Sreda, 13. marec:

