V Sloveniji smo premalo naredili na splošnih pozivih na evropske volitve, je danes v pogovoru z mladimi s slovenskih fakultet in srednjih šol ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Mlade je pozvala, naj se volitev udeležijo, saj je Evropski parlament edina neposredno izvoljena institucija EU.

Pojdite na volitve in glasujte za tistega kandidata, v katerega verjamete, je mlade pozvala predsednica. Pozdravila je dejstvo, da ima večina strank na svojih kandidatnih listah tudi mlade, in dodala, da so zlasti evropske volitve tiste, na katerih mladi morajo glasovati, saj je Evropski parlament edina neposredno izvoljena institucija EU.

Pred tem je Pirc Musarjeva spregovorila o številnih temah, od bližnjevzhodne krize in nujne reforme Združenih narodov do vzpona populizmov in zelenih agend.

Pirc Musarjeva: Mladi vendarle čutite, da vojna ni prava rešitev

Glede vojne v Gazi je izrazila obžalovanje, ker Evropa v odnosu do te krize ni dosegla enotnosti kot spričo vojne v Ukrajini. Pri tem je pozdravila proteste proti vojni in genocidu. "Mladi vendarle čutite, da vojna ni prava rešitev," je dejala.

Vprašanje, kdaj bi bil pravi čas za priznanje Palestine, je označila za vprašanje za milijon dolarjev, skeptična pa je bila do rešitve dveh držav. Ta namreč predpostavlja meje iz leta 1967 in izselitev nezakonitih judovskih naseljencev z Zahodnega brega, kar pa je po njeni oceni žal malo verjetno.

V pogovoru je Pirc Musarjeva spregovorila tudi o enakosti spolov in poudarila, da je moč v sinergijah. Foto: STA Spregovorila je tudi o potrebni reformi Združenih narodov, zlasti Varnostnega sveta, kjer je po njenih besedah največji problem pravica do veta velike peterice. Razgrnila je nekaj idej, kako bi to pravico lahko omejili.

Ena od teh je, da pravice do veta država ne bi mogla uporabiti v primeru, ko je sama predmet obravnave. Za primer je navedla Rusijo, ki ovira sprejetje kakršnekoli resolucije o vojni v Ukrajini. Po njenih besedah veto ne bi smel biti možen niti v primeru, ko se obravnavajo vojni zločini, vsako njegovo uporabo pa bi morale države tudi obrazložiti pred Generalno skupščino.

Nekaj besed je predsednica namenila tudi nestalnemu članstvu Slovenije v Varnostnem svetu. "Slovenija je cenjena v mednarodnem okolju, ker nima skrite agende," je dejala in poudarila, da se Slovenija pogovarja z vsemi in v New Yorku ni zgolj izpostava EU.

Zelene politike so nujne

Glede zelenih agend je ocenila, da bi morala EU ostati vodilna sila in vzor na tem področju. Sama upa, da bodo po junijskih volitvah izvoljeni politiki razumeli, da so zelene politike, kljub temu da so drage, nujne. Pri tem je opozorila, da brez dogovora znotraj skupine G20, ki proizvede 80 odstotkov toplogrednih plinov, ne bo šlo.

"Vsak populizem je strup za demokracijo," pa je dejala o vzponu populizmov. Edini recept za boj proti njim je po njenih besedah preverjanje dejstev in spremljanje več kot enega medija. Ob tem je izpostavila slovenski manifest o poglobljenem branju, ki ga je Slovenija predstavila na Frankfurtskem knjižnem sejmu in na katerega je, kot je dejala, zelo ponosna.

V pogovoru je Pirc Musarjeva spregovorila tudi o enakosti spolov in poudarila, da je moč v sinergijah. "Vsaka družbena skupina bi bila nespametna, če bi zanemarila polovico svojega potenciala," je med drugim dejala.

Pogovor predsednice z mladimi pod naslovom Mladi glasovi, velike odločitve: EU pred volitvami je potekal v Hiši EU v Ljubljani. Organiziralo ga je predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.