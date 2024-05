Pravila na Siol.net v času kampanje pred volitvami v Evropski parlament ter referendumov o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu in rabi konoplje

Spletni portal Siol.net v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila v času kampanje pred volitvami poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter referendumov o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu in rabi konoplje, ki bodo 9. junija letos.

Siol.net organizatorjem volilnih in referendumskih kampanj ne zagotavlja brezplačnega prostora za predstavitev njihovih kandidatov, strank, programov, stališč ali mnenj.

Siol.net bo dogajanje, dejavnosti in mnenja pred evropskimi volitvami in referendumi spremljal ter javnost obveščal v skladu s svojo uredniško politiko in z zakoni Republike Slovenije, novinarskimi standardi ter etiko.

Uredništvo Siol.net bo dogajanje, dejavnosti in mnenja, povezana z volitvami in referendumi, javnosti predstavljal objektivno in uravnoteženo. Ob tem se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibalo objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

O poročanju in vseh objavah v času volilnih kampanj bo uredništvo odločalo enako, kot to počne v času, ko ni volitev. Tudi med volilno in referendumsko kampanjo mora Siol.net objavljati popravke oziroma odgovore na objavljene informacije. Uredništvo bo poskušalo onemogočiti poskuse, da bi popravke ali odgovore posamezniki ali stranke izkoristili za posredno ali neposredno volilno oziroma referendumsko kampanjo.

Pri objavah raziskav javnega mnenja bo Siol.net v skladu s 5. členom zakona o volilni in referendumski kampanji navedel podatke o podjetju oziroma ime, priimek in sedež oziroma naslov naročnika, plačnika ter izvajalca, času, v katerem so opravili raziskavo javnega mnenja oziroma anketo, načinu njune izvedbe, vzorcu in odzivnosti vprašanih, vprašalnik oziroma vprašanja ter merske napake.

Siol.net bo oglaševalske vsebine, povezane z referendumom, objavljal z navedbo naročnika. Pri teh vsebinah bo jasno označeno, da gre za plačane in ne za novinarske vsebine. Brezplačnih oglaševalskih vsebin ne bo.

Oglaševanje v času volilne kampanje

Izdajatelj TSmedia vabi kandidate, liste in stranke k oglaševanju v oglasnem delu portala Siol.net, ki bo v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji ter uredniško politiko Siol.net jasno označeno kot oglaševanje in ločeno od uredniških besedil.

Oglaševanje v času volilne kompanije bo omogočeno od 9. maja do vključno 7. junija letos.

Oglaševanje se izvaja skladno z oglaševalskimi pogoji TSmedia, objavljenimi na spletni strani www.tsmedia.si (Oglaševalski-pogoji-TSmedia.pdf), pri čemer je za vsebino oglasa odgovoren naročnik.

TSmedia, d. o. o., bo oglase (in obvestila), ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo ter kodeksi, zavrnila. TSmedia bo o zavrnitvi naročila naročnika obvestila najpozneje v 48 urah po prejemu naročila oziroma po prejemu gradiva, ki naj bi ga objavila.

Politični oglas bo tako kot vsak drug oglas jasno označen kot plačana objava, v kateri je naveden naročnik oglasa. TSmedia ponuja enakovredno oglaševanje vsem organizatorjem volilnih in referendumskih kampanj ter tudi vsem drugim oglaševalcem.

Naročnik mora oglase dostaviti skladno s tehničnimi normativi, natančneje opredeljenimi v tehničnih navodilih – TSmedia.