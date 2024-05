Heineken dvema navijačema podarja izjemen nogometni vikend v Londonu

Globalni sponzor UEFA Lige prvakov Heineken si je postavil zanimivo vprašanje: Kaj naredi pravega nogometnega navijača ... zares pravega navijača? Odkrili so, da imajo pravi nogometni navijači pogosto nenavadne običaje, zanimive navade in verjamejo v vraže. Med drugim je Heineken razkrinkal ...

... da kar 57 odstotkov navijačev nikoli ne gleda tekme brez svojih srečnih nogavic! Še bolj pa je presenetljiv podatek, da kar 5 odstotkov navijačev spremlja nogomet tudi na svoj poročni dan. Navijačica iz Združenega kraljestva je svojega sina celo poimenovala po celotni nogometni ekipi, zato ima ta otrok skupaj kar 16 imen.

Foto: Heineken

Takšni navijači so brez dvoma pravi navijači.

Tako požrtvovalni, zagnani in strastni navijači si zaslužijo, da jih nekdo prepozna in jih za njihov trud nagradi – to je storil Heineken, ki bo dve osebi peljal na ogled finala UEFA Lige prvakov 1. junija v Londonu.

Pravi navijači ogledu tekem prilagajajo svoj spanec. Pripravljeni so stati na dežju, da vidijo svojega idola. Želijo si, da bi bili lastniki preznojenega dresa njihovega najljubšega športnika. Hišne ljubljenčke poimenujejo po najljubšem nogometašu.

Heineken, ki v letošnji tekmovalni sezoni UEFA Lige prvakov slavi prave navijače, bo dve osebi peljal na izjemen navijaški vikend.

Heineken bo poskrbel za vse!

Zmagovalna navijača bosta deležna pravega nogometnega razvajanja, saj bo Heineken poskrbel za vse: vstopnici za ogled finala tekme UEFA Lige prvakov, ekskluzivno doživetje pred tekmo, petkovo večerno druženje, sobotno kosilo, dve nočitvi v hotelu in vse potrebne prevoze.

Sodelovanje v nagradni igri je na spletni strani mogoče na dva načina: naložite račun nakupa kateregakoli Heineken piva (v trgovini ali v lokalu) ali odgovorite na nagradno vprašanje. Navijači, kliknite na povezavo in preizkusite svojo srečo! Na zdravje na prave navijače!

Naročnik oglasnega sporočila je HEINEKEN.