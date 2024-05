Inovacija na trgu rastlinskih izdelkov v Sloveniji

Upfield, globalni vodja v proizvodnji rastlinskih živilskih izdelkov, na slovenskem trgu predstavlja novosti – rastlinski alternativi sladki smetani Rama Crema 15 % za juhe in omake ter Rama Crema 31 % za stepanje in pripravo sladic.

Zahvaljujoč stoodstotni rastlinski mešanici iz leče in rastlinske maščobe ter olja, predstavljata Rama Crema 15 % in Rama Crema 31 % odlični izbiri tako za kuhinjo vegetarijancev, veganov in drugih potrošnikov, ki se izogibajo uživanju živalskih proizvodov, kot tudi tiste, ki si želijo spremembe v tradicionalni kuhinji. Rama Crema prav tako ne vsebuje palmovega olja.

Izdelka Rama Crema sta popolna pomočnika pri pripravi različnih jedi v vaši kuhinji, saj ju odlikuje visoka stopnja vsestranskosti, ob pripravi pa delujeta kot običajna kuharska smetana. Prinašata pa druge prednosti, saj ponujata edinstven in nežen okus ter popolno kremasto teksturo.

Rama Crema z vsebnostjo maščobe 15 % je stoodstotno rastlinska alternativa smetani za kuhanje. Odlična je za pripravo tako tradicionalnih jedi kot tudi številnih modernejših in vegetarijanskih jedi. Uporablja se lahko za zgostitev slastnih juh, krem ali pa za pripravo različnih omak in namazov. Brez težav jo lahko uporabimo pri vseh receptih in za pripravo jedi, kjer je navedena uporaba tradicionalne smetane, kot so kremaste testenine ali juhe in enolončnice s smetano.

Rama Crema z vsebnostjo maščobe 31 % je stoodstotno rastlinska alternativa smetani za stepanje. Ta vsestranski izdelek je odličen za pripravo številnih sladic, tudi peciva in tort, ali za pripravo gostejših omak in juh. Ko jo popolnoma stepemo, je idealna tudi za okraševanje sladic ali svežih sadnih solat in kup, saj ponuja čvrsto ter izjemno kremasto teksturo.