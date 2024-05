Priljubljena programska oprema po znižani ceni

Ravnanje z dokumenti občutljive narave, pregledovanje pomembne elektronske pošte in opravljanje nalog je dovolj, da se vam zvrti ne glede na vaš poklic. Če se pri vašem delu še vedno zanašate na osnovne aplikacije, je mogoče čas, da začnete razmišljati o bolj učinkovitem načinu dela. Pri programski opremi, ki vam zagotavlja večjo učinkovitost, Microsoft ostaja na prvem mestu. Zdaj imate priložnost, da na Keysoffovi razprodaji ob prazniku dela pri nakupu programov Microsoft Office in Windows OS na veliko prihranite. Nadpovprečna programska oprema Microsoft Office Professional 2021 je zdaj na voljo že za 35,95 € (redna cena 299 €). Ob nakupu te doživljenjske licence bodo različice programov letnika 2021, kot so Word, Excel, Outlook in Powerpoint, z lahkoto zadovoljile potrebe večine uporabnikov. Po najnižji ceni letos, za samo 24,25 €, si zdaj lahko zagotovite tudi doživljenjsko uporabo programa MS Office 2019 Professional , ki je odličen, če iščete cenovno ugodno rešitev. Zgrabite to priložnost in dovolite aplikacijam Microsoft Office Professional, da vam olajšajo življenje.

Foto: Keysoff.com

Zagotovite si Microsoft Office za 90 % redne cene brez kode za popust

Nadgradite svoj računalnik z nakupom Windows 11 Pro. Ta vrhunski operacijski sistem se hvali z zapeljivo novo podobo in naprednimi orodji, s katerimi boste delali hitreje in pametneje. Doživljenjsko uporabo Windowsa 11 professional si na Godeal24 lahko zagotovite že za13,55 € (redna cena 199 €). Windows 11 je dovolj zmogljiv in prilagodljiv, da z njim dosežete svoje cilje na področjih od ustvarjanja do igranja računalniških iger in še več. Njegova uporaba je zaradi poudarka na učinkovitosti zelo enostavna, hkrati pa izboljšuje vašo produktivnost in opravljanje dela. Ne glede na to, ali ste študent, strokovnjak, igralec računalniških iger ali pa radi ustvarjate, vam Windows 11 nudi vse, kar potrebujete, da svojo produktivnost popeljete na višjo raven.

Doživljenjski ključi za Windows že od 6 €

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)