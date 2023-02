Lažni preplah v Parizu, kjer je vse pripravljeno na spektakel

Po več kot treh mesecih premora bodo danes na svoj račun znova prišli vsi ljubitelji najboljšega klubskega nogometa v Evropi. Z obračunoma v Milanu in Parizu se bo začela osmina finala lige prvakov. Še posebej z navdušenjem nogometni sladokusci pričakujejo obračun v Parizu, kjer bo PSG gostil Bayern, italijanski prvak Milan pa se bo udaril s Tottenhamom. Slovenija bo imela v izločilnih bojih dva predstavnika, in sicer Kevina Kampla z Leipzigom ter Samirja Handanovića z Interjem. Oba bosta na delu prihodnji teden.

Liga prvakov, osmina finala, prvi tekmi:

Torek, 14. februar:

Poslastica v Parizu

Danes ob 21.00 se bo začel boj za četrtfinale lige prvakov. Že prvi dan dvobojev osmine finala bo postregel s poslastico med PSG in Bayernom oziroma s ponovitvijo finala iz leta 2020, ki so ga avgusta tistega leta v Lizboni po zadetku Kingsleyja Comana dobili Bavarci. Parižani so prepričani, da lahko letos končno prvič dvignejo najbolj prestižno evropsko klubsko lovoriko, medtem ko Bayern lovi že svoj sedmi evropski naslov. Za dvoboj francoskega in nemškega prvaka je še ogromno neznank in skrivnosti, saj so imeli predvsem pri PSG v zadnjem obdobju veliko težav s poškodbami.

A slika je danes precej bolj optimistična, kot je bila pred nekaj dnevi, saj sta tako Kylian Mbappe kot Lionel Messi uvrščena v ekipo, na katero bo računal trener Christophe Galtier, čeprav sta bila oba pred tem že odpisana za obračun z Bayernom. Kljub temu v taboru zvezdniških Parižanov ostajajo previdni. "S Kylianom nikakor ne bomo tvegali. Trenutno sledi rehabilitaciji," je o svojem zvezdniškem varovancu, ki bo začetek tekme najverjetneje dočakal na klopi, dejal Galtier, ki pa bo skoraj zagotovo v prvo enajsterico uvrstil Messija in tudi Neymarja. Treniral je tudi Marco Verratti.

Christophe Galtier in Kylian Mbappe na ponedeljkovem treningu Foto: Reuters

"Zelo sem samozavesten," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Neymar. Odkar sem v Evropi, sem vedno na vrhu. Poznam svoje sposobnosti in svoje odlike. Vsi smo pripravljeni na to tekmo. Imamo odlično ekipo, ki lahko igra odlično. Rad igram te velike tekme proti velikim ekipam. Na takšnih tekmah se pokažejo najboljši nogometaši. Za zadnje slabe rezultate nimam pojasnila. Mislim, da se vsem klubom zgodijo težki trenutki, zavedamo se svojih slabosti, a hočemo pokazati najboljši PSG," je bil jasen Brazilec.

A Mbappe je tako kot Messi opravil zadnja dva treninga PSG, klub v zadnjem času ni navduševal s svojimi predstavami, izpadel je tudi iz francoskega pokala. Parižani so na zadnjih enajstih tekmah zabeležili kar štiri poraze oziroma so bili na zadnjih petih tekmah uspešni le dvakrat, zadnji boleč poraz so vknjižili konec tedna proti Monacu. "Pripravljamo se, kot da bo Kylian igral," pa so že pred nekaj dnevi sporočili iz tabora Bayerna, ki je po neprepričljivem startu v leto 2023 spet v pravi formi, a tudi Bavarci se spopadajo z nekaterimi težavami in tako proti PSG ne bodo mogli računati na Lucasa Hernandeza, Sadia Maneja, Noussaira Mazraouija in vratarja Manuela Neuerja.

Leroy Sane Foto: Reuters

"Res se veselim te tekme. A ne le jaz, vsa ekipa, vsi v klubu in navijači se veselimo lige prvakov, ker so te tekme vedno nekaj posebnega. Igrati proti PSG je vedno fascinantno, res so ekipa samih zvezdnikov," je pred srečanjem dejal Leroy Sane.

Na Parku princev, kjer je PSG dobil zadnjih šest tekem v ligi prvakov, bomo tako spremljali obračun najboljše ekipe skupine C in druge najboljše skupine H. Bavarci so namreč v skupinskem delu najelitnejšega evropskega tekmovanja v družbi Interja, Barcelone in Viktorie Plzen dosegli šest zmag na šestih tekmah, več težav so imeli Parižani, ki so v skupini z Benfico, Juventusom in Maccabiju iz Haife dosegli štiri zmage in dva remija.

Verjetni začetni postavi: PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Pereira; Ruiz, Vitinha, Verratti; Neymar, Messi

Bayern München: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

Vroče tudi v Milanu

Nekoliko v senci obračuna iz Pariza pa ne bo nič manj vroče v Milanu, kjer bo pri italijanskem prvaku AC Milanu gostoval Tottenham. Obe ekipi v tej sezoni še nista našli veliko razlogov za zadovoljstvo. Milan, ki je trenutno šele na petem mestu italijanskega prvenstva, se v dvoboj z angleškim nasprotnikom podaja s popotnico minimalne zmage nad Torinom in konca negativnega niza kar sedmih tekem brez zmage, drugače je pri Tottenhamu, ki je konec tedna v premier ligi s kar 1:4 klonil proti Leicester Cityju.

Rodrigo Bentancur je zaradi poškodbe že sklenil sezono. Foto: Reuters

Čeprav je Milan sedemkratni evropski prvak, pa bo danes šele prvič po sezoni 2013/14 nastopil v izločilnih bojih lige prvakov. Takrat so Rossoneri izpadli proti Atleticu Madridu. V svojih zadnjih šestih nastopih v osmini finala lige prvakov so izpadli kar petkrat, med drugim tudi v sezoni 2011/12 proti današnjemu nasprotniku Tottenhamu, ta je bil takrat na dveh tekmah boljši s skupnim izidom 1:0, nič kaj preveč optimizma pa Milančanom ne vzbuja niti zgodovina preostalih srečanj s Hotspurs, saj so izgubili na vseh štirih medsebojnih tekmah z londonskim klubom.

Milan na San Siru ne bo mogel računati na svojega prvega vratarja Mike Maignana, ki naj bi bil sicer blizu vrnitve na igrišče, na zelenici pa zagotovo ne bo niti Isamela Bennacerja. V petek se je na klop Milana prvič po maju 2022 vrnil Zlatan Ibrahimović, ki pa je daleč od forme, ki ga je nekoč krasila. S prvim vratarjem imajo težave tudi pri Tottenhamu, ta ne more računati na Huga Llorisa, sezono pa je s poškodbo v soboto sklenil Rodrigo Bentancur.

Tottenham je v prvem delu tekmovanja v skupini D s tremi zmagami, dvema remijema in enim porazom v konkurenci z Eintrachtom, Sportingom in Marseillem osvojil prvo mesto, Milan pa je bil v skupini E s tremi zmagami, enim remijem in dvema porazoma drugi za prvim Chelseajem ter pred Salzburgom Benjamina Šeška in Dinamom iz Zagreba.

Verjetni začetni postavi: AC Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane

Zgodovinski dan za belgijsko ekipo

V sredo bo Club Brugge gostil Benfico, Borussio Dortmund pa čaka srečanje s Chelseajem. Nogometaši iz Belgije so v prvem delu lige prvakov spisali eno od najlepših zgodb v tej sezoni, potem ko so se prvič v zgodovini uvrstili v izločilne boje najelitnejšega evropskega tekmovanja. A neprepričljive predstave Club Brugga v belgijskem prvenstvu in zaostanek za vodilnim Genkom so pozimi odnesli Carla Hoefkensa in na mesto trenerja se je usedel Scott Parker, ki je zdaj pred težko nalogo, saj je na drugi strani Roger Schmidt z Benfico na začetku sezone poskrbel za kar 28 tekem dolg niz brez poraza.

Club Brugge bo prvič v ligi prvakov vodil Scott Parker. Foto: Reuters

"Club Brugge je dobra ekipa z mladimi in nadarjenimi igralci. Z uvrstitvijo v osmino finala smo že izpolnili svoj prvi cilj, a vsekakor si želimo tudi zdaj zmagati na vsaki tekmi," je pred srečanjem dejal strateg Benfice. Belgijski klub je v skupini B v prvem delu osvojil drugo mesto z izkupičkom treh zmag, dveh remijev in enega poraza takoj za Portom in pred Bayerjem iz Leverkusna ter Atleticom Madridom z Janom Oblakom. Benfica pa je prvi del končala na vrhu skupine H brez poraza ter s štirimi zmagami in dvema remijema pred velikanoma PSG in Juventusom ter Macabijem iz Haife.

Borussii Dortmund Angleži parajo živce

V Dortmundu pa se v sredo obeta obračun Borussie in Chelseaja. Chelsea, ki je v zimskem prestopnem roku močno okrepil in premešal svoje vrste, bo po treh zaporednih remijih gostoval pri Borussii Dortmundu. Graham Potter je po odhodu Thomasa Tuchla septembra dobil vseh pet tekem v evropskih tekmovanjih, zdaj pa upa, da bo ta niz nadaljeval tudi na gostovanju pri nemških tekmecih, čeprav je Chelsea na zadnjih 14 tekmah zmagal le trikrat.

Graham Potter se je v zadnjem obdobju zaradi slabših rezultatov Chelseaja znašel na udaru. Foto: Reuters

To bo prvič obračun Borussie Dortmunda in Chelseaja v zgodovini. Nemški klub je v osmino finala napredoval po osvojenem drugem mestu v skupini G za Manchester Cityjem, ter pred Sevillo in Copenhagnom, medtem ko je bil Chelsea najboljši v skupini E pred Milanom, Salzburgom in Dinamom iz Zagreba. Borussia je na domačem terenu Westfalenstadion na zadnjih 21 tekmah v ligi prvakov izgubila le štirikrat, a kar trikrat je klonila proti angleškemu nasprotniku.

Dortmundčani ne bodo mogli računati na poškodovanega Youssoufo Moukokoja. Ob tem pa bodo manjkali tudi Marius Wolf, Abdoulaye Kamara in Mateu Morey. Pri londonski ekipi bodo z gotovostjo manjkali N'Golo Kante, Christian Pulisic, Armando Broja in Edouard Mendy.

Napoli je trenutno v izjemni formi. Foto: Reuters

Prihodnji teden bodo še preostale prve tekme osmine finala, v torek bo Eintracht Frankfurt gostil Napoli, vodilno ekipo italijanske lige, ki leti na krilih Victorja Osimhena in Hviče Kvarachelie, Liverpool, ki se nikakor ne izvleče iz krize v domačem prvenstvu, pa novega klubskega svetovnega prvaka Real Madrid.

Dan pozneje pa bo Inter Samirja Handanovića igral proti Portu, Leipzig s Kevinom Kamplom pa proti Manchester Cityju. Pri tem bo norveški napadalec Erling Haaland poskusil izboljšati strelski izkupiček, doslej je s petimi goli na tretjem mestu lestvice strelcev v tem tekmovanju, pred njim sta Mohamed Salah iz Liverpoola in Mbappe s po sedmimi zadetki.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.

Liga prvakov, osmina finala, prve tekme:

Torek, 14. februar:

Sreda, 15. februar:

Torek, 21. februar:

Sreda, 22. februar: