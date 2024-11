V živo: derbi na Anfieldu, Elšnik z dvema podajama ob "petardi"

Po torkovi strelski eksploziji, na uvodnih devetih srečanjih petega kroga lige prvakov je padlo kar 40 zadetkov, nogometni sladokusci stiskajo pesti, da se bodo mreže tako pogosto in atraktivno tresle tudi danes. Nesporni derbi dneva prinaša spektakel med Liverpoolom in madridskim Realom. Oba kluba s slovenskimi legionarji, beograjska Crvena zvezda in avstrijski Sturm, sta na bila delu že v zgodnejšem terminu. Rdeče-beli so s kar 5:1 ob dveh podajah za zadetek s strani nekdanjega kapetana Olimpije odpihnili Stuttgart, črno-beli pa so z 1:0 ugnali Girono.

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Sreda, 27. november:

Sredino dogajanje v elitnem tekmovanju se je začelo ob 18.45 v Beogradu in Celovcu. Tako Crvena zvezda kot Sturm Gradec sta v tej sezoni vendarle dočakala prve točke, čeprav sta se udarila s Stuttgartom oz. Girono, ki sta prav tako nujno potrebovala točke. Z zmagama so se tako rdeče-beli kot črno beli vsaj nekoliko približali mestom med 24 najboljših, ki vodijo v nadaljevanje tekmovanja.

Stuttgart zabil prvi, nato so se prebudili domači

Na stadionu Rajka Mitića se je v prvi postavi domačih v začetni enajsterici pričakovano znašel Timi Max Elšnik, Vanja Drkušić pa je dvoboj začel na klopi. Tekmo so bolje začeli gostje, ki so povedli že v 5. minuti. Natančen je bil Ermedin Demirović. A odgovor domačih je bil ekspresen, že v 12. minuti je bilo 1:1, strelec pa Silas, sicer član prav nemškega moštva, posojen k Crveni zvezdi.

V 28. minuti je izgledalo, da bo Demirović poskrbel za novo vodstvo gostov, a vmešal se je Var in gol zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Tudi po tem, sicer nepriznanem zadetku, pa je sledil hiter odgovor domačih. Young-Woo Seol je v 31. minuti lepo našel Radeta Krunića, ta pa je poskrbel, da so domači na odmor odšli s prednostjo. Nekaj minut pred koncem polčasa je bilo sicer še vroče v kazenskem prostoru rdeče-belih, a tudi po ogledu videoposnetka gostje niso imeli na voljo najstrožje kazni.

Timi Max Elšnik je prispeval dve asistenci ob izjemni zmagi. Foto: Reuters

V drugem polčasu zablestel tudi Elšnik

Drugi polčas je potekal povsem po notah domačih. Priložnosti so se vrstile ena za drugo in le vratarju Alexandru Nublu so se gostje lahko zahvalili, da tretje žoge iz svoje mreže niso pobrali že prej. Prav po eni izmed njegovih obramb pa je kot v 65. minuti izvedel Elšnik, najvišji v kazenskem prostoru pa je bil Mirko Ivanić in poskrbel za delirij na tribunah v Beogradu.

Le štiri minute kasneje je semafor kazal že 4:1, med strelce pa se je vpisal še Nemanja Radonjić. Tudi v nadaljevanju srečanja so bili podjetnejši domači, za "petardo" v mreži Stuttgarta pa je v 88. minuti poskrbela naveza Elšnik, ki je zabeležil še drugo podajo na tekmi, in Radonjić, ki se je podpisal še pod drugi gol.

Elšnik je na igrišču ostal vse do konca, Drkušić pa je obsedel na klopi.

Mladi Danec odločil dvoboj v Gradcu

V Gradcu sta dvoboj tako Tomi Horvat kot Jon Gorenc Stanković začela na klopi za rezervne nogometaše. Nekoliko bolj nevarna je bila v prvem polčasu Girona, a mreži se v tem delu igre nista zatresli.

Mika Bierth je odločil dvoboj v Gradcu. Foto: Reuters

V 52. minuti pa so se veselili Španci, a le za kratek čas, saj je bil zadetek Juanpeja zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Sedem minut kasneje na drugi strani pač ni bil, Mika Bierth je v mrežo pospravil odbitek po strelu in povedel domače v vodstvo, in kot se je pozneje izkazalo, tudi odločil srečanje. Girona je sicer pritisnila proti vratom domačih, a zadetka ji ni uspelo doseči.

Oba slovenska reprezentanta sta priložnost za igro dočakala v drugem polčasu. Horvat je vstopil v 65. minuti, Gorenc Stanković pa je v 76. zamenjal junaka domačih Biertha.

Real v Liverpoolu brez Viniciusa in Rodryga

Tekma večera se obeta na Anfieldu. Vodilni angleški premierligaš Liverpool, ki ga odlično vodi Nizozemec Arne Slot, o tem dovolj priča tudi podatek, da so rdeči edini udeleženci lige prvakov s stoodstotnim izkupičkom, bo gostil branilce naslova. Prihaja madridski Real, ki je v Evropi izgubil že dve tekmi. Nazadnje je klonil doma proti Milanu (1:3) in se naposlušal kritik. Danes mu bo še težje, saj je Vinicius Jr., za predsednika Florentina Pereza sploh najboljši igralec na svetu, poškodovan. Ker bo manjkal tudi njegov rojak Rodrygo, bi lahko v napadu Reala prvič v tej sezoni od prve minute zaigrali Brahim Diaz, Kylian Mbappe in Dani Ceballos.

Beli baletniki bodo gostovali pri edinem klubu, ki se lahko v ligi prvakov pohvali s stoodstotnim izkupičkom. Foto: Reuters

Pri gostiteljih ni vse popolno, najboljši igralec Mohamed Salah je z besedami, da se bolj nagiba k odhodu kot temu, da bi ostal v Liverpoolu, saj mu klubsko vodstvo ni dalo še nobene ponudbe za podaljšanje pogodbe, poskrbel za nemirno ozračje. Trent Alexander-Arnold, ki ga želi po koncu sezone, ko mu poteče pogodba z Liverpoolom, brezplačno pripeljati prav Real, se vrača po poškodbi stegenske mišice, a ne bo začel dvoboja. Morda vstopi v igro pozneje.

Liverpool je v Evropi nazadnje na Anfieldu s 4:0 odpravil Bayer Leverkusen, v nedeljo pa bo v angleškem derbiju gostil Manchester City. Trener Reala Carlo Ancelotti odlično pozna mesto Beatlov, saj je v karieri vodil tudi Everton. Real ima v zadnjih letih prijetne spomine na Liverpool. V letih 2018 in 2022 je v finalu lige prvakov premagal prav rdeče.

Najboljši strelci lige prvakov: 7 – Lewandowski (Barcelona)

5 – Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Raphinha (Barcelona), Wirtz (Bayer)

4 – David (Lille), Vinicius Junior (Real)

3 – Adeyemi (Borussia), Aktürkoglu (Benfica), Alvarez (Atletico), Correa (Atletico), Diaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Kulenović (Dinamo Zagreb), Milambo (Feyenoord), Pulišić (Milan), Reijnders (Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vlahović (Juventus)

...

Evropski podprvak v Zagrebu, Juventus na Villa Parku

V Zagrebu ljubitelji nogometa niso navdušeni nad vremensko napovedjo. V času dvoboja med Dinamom in Borussio bi lahko deževalo, razmere na dotrajanem stadionu Maksimir pa so daleč od ugodnih. Hrvaški prvak pričakuje Borussio Dortmund. Modri imajo smolo, saj so ostali brez nekaterih pomembnih igralcev (Bruno Petković, Arijan Ademi, Petar Sučić, Josip Mišić, Ivan Nevistić, Juan Cordoba), za nameček pa jih v nedeljo čaka še veliki hrvaški derbi na že razprodanem Poljudu proti Hajduku.

Nogometaši Borussie Dortmund so tako v torek "preizkusili" travnato površino na stadionu Maksimir. Foto: Reuters

Trenerju Nenadu Bjelici gre z Dinamom odlično v Evropi. Na treh tekmah je osvojil kar sedem točk, njegovi varovanci pa dosegajo veliko zadetkov. Dinamo je v tej sezoni že doživel polom proti nemškemu predstavniku. Proti Bayernu je izgubil 2:9, po tej tekmi pa je Sergej Jakirović predal štafetno trenersko palico Bjelici. Zdaj prihaja Borussia, zadnji finalist lige prvakov, ki je jeseni s kar 7:1 ugnal Celtic. Dinamo se je z nemškimi klubi v Evropi pomeril že 13-krat, a ni še nikoli zmagal. Če bi zmagal danes, bi bila to senzacija, po kateri bi se modri približali sanjskemu cilju, napredovanju v izločilni del lige prvakov.

Zvečer bo zelo zanimivo v Angliji tudi v Birminghamu, kjer se bosta prvič po letu 1983 v Evropi udarila Aston Villa in Juventus. Takrat je bil v četrtfinalu pokala državnih prvakov boljši italijanski velikan in branilca evropskega naslova izločil s skupnim rezultatom 5:2. Na Villa Parku sta letos v ligi prvakov že padla Bayern in Bologna, izbranci Unaija Emeryja želijo dopolniti zbirko. Juventus prihaja na Otok brez poškodovanega Srba Dušana Vlahovića.

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Torek, 26. november:

Sreda, 27. november:

Lestvica: