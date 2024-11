Računsko sodišče je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) izreklo mnenje s pridržkom glede pravilnosti poslovanja v lanskem letu, glede pripravljenih računovodskih izkazov zavoda za leto 2023 pa je izreklo pozitivno mnenje. Zavodu so izdali priporočila za izboljšanje poslovanja, so sporočili z računskega sodišča.

Računsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja zavoda, ki je nosilec ter izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti.

Kot so sporočili z računskega sodišča, sta bila cilja revizije izrek mnenja o računovodskih izkazih zavoda za leto 2023, razen dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodil Furs, ter izrek mnenja o pravilnosti poslovanja zavoda v lanskem letu.

Revizorji so o računovodskih izkazih zavoda za leto 2023 izrekli pozitivno mnenje, ker menijo, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na zadnji dan leta 2023, pa tudi prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za omenjeno leto.

V evidencah nepravilni in nepopolni podatki vplivali na odmero pokojnine

O pravilnosti poslovanja zavoda pa je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom, saj v nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svojih evidencah niso zagotovili pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine.

Posledica tega je po mnenju računskega sodišča, da je zavod v najmanj 66 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino, kar je v 12 primerih vplivalo tudi na izplačilo nepravilnega zneska letnega dodatka k pokojnini.

Zdravniki izvedenci ostali brez dobrih 11 tisočakov

Revizorji so še ugotovili, da zavod pred izrednim odpisom opreme ni pridobil soglasja sveta zavoda, pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti dobrih 783 tisoč evrov ter pri oddaji storitev izvedenskih mnenj pa ni ravnal v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Kot je še ugotovilo računsko sodišče, zavod zdravnikom izvedencem ni obračunal in izplačal avtorskih honorarjev za opravljeno delo v invalidskih komisijah najmanj v znesku 11.702 evra, prav tako je v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju sistemiziral delovno mesto, pri priznavanju pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela pa ni ravnal v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, zato je eni od uslužbenk povrnil preveč stroškov.

Zavod je sicer med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, je pa zavodu dalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.