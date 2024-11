Računsko sodišče je vladi in vodstvu državnega zbora poslalo protestno izjavo zoper posege v njegovo neodvisnost. Očitajo jim, da so v plačni reformi razvrednotili delovna mesta na računskem sodišču in mimo dogovora znižali financiranje za 3,9 milijona evrov.

"Vodstvo računskega sodišča in računsko sodišče kot institucija izražata odločno nasprotovanje posegoma izvršilne in zakonodajne veje oblasti v njegovo neodvisnost s prevrednotenjem funkcij na računskem sodišču in neusklajenimi razmerji med njimi ter nezagotovitvijo materialnih pogojev za delo, kar krni ugled računskega sodišča kot neodvisnega državnega organa in slabi položaj institucije," so v protestni izjavi zapisali na računskem sodišču.

Računsko sodišče vlado in DZ poziva, da pri sprejemanju odločitev upoštevata ustavnopravni položaj in neodvisnost računskega sodišča.

Po mnenju računskega sodišča so se funkcije na računskem sodišču s sprejemom Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju uvrstile na način, da sta izvršilna in zakonodajna veja oblasti računsko sodišče kot eno ključnih institucij v državi razvrednotila.

"S takim posegom v priznan status oziroma družben in ustavni položaj računskega sodišča je računsko sodišče zaradi nižjega vrednotenja funkcij postalo neprimerljivo z institucijami, s katerimi je po ustavi enakovredno. Na ta način bo postalo tudi manj zanimivo za visoko usposobljene strokovnjake, predvsem revizorje, ki so steber in garant, da bo institucija tudi v prihodnje lahko delovala zakonito, učinkovito ter visoko strokovno," so zapisali v izjavi.

Za delovanje sodišča 3,9 milijona evrov manj

Računsko sodišče še opozarja, da je bil v postopku sprejema rebalansa za leto 2025 usklajen predlog, ki je vključeval tudi celostno in sistematično zagotovitev materialnih pogojev za njegovo delo, brez nadaljnjega usklajevanja z računskim sodiščem, v zadnjem hipu spremenjen z amandmajem koalicije. Ta je računskemu sodišču znižalo sredstva za 3,86 milijona evrov. "S tem je zakonodajalec ponovno in še močneje in usodneje posegel v neodvisnost računskega sodišča," so prepričani.

Z omenjenim 30-odstotnim zmanjšanjem proračuna računskega sodišča so jim bila po njihovih pojasnilih odvzeta celo sredstva, ki jih organ potrebuje za povsem osnovno vzdrževanje, brez vsakega sistemskega in strateško usmerjenega posega v zagotavljanje normalnih pogojev za delo.