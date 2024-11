Skoraj stoletna zgodba o gostoljubju in kulinaričnih užitkih

"Slamič ni le prostor za jutranji zajtrk, dnevno kosilo, intimno večerjo ali hitro kavo, ampak kraj, kjer se ljudje počutijo kot doma. To, da se gostje k nam tako radi in predvsem redno vračajo, je največja pohvala, ki jo lahko prejmemo," pravi Mojca Rukavina, ki skupaj z bratom Anžejem Arnoldom in družinama skrbi za ohranjanje družinske tradicije.

Gostoljubje je v Slamiču doma že od leta 1932, ko je družina odprla svojo prvo gostilno. Danes Mojca in Anžej skrbita, da ta odlična zgodba, ki sta jo začela njuna prastarša, živi dalje. "Gostje nas kar sami priporočajo naprej, ker pravijo, da je vzdušje pri nas tako pristno, sproščeno in domače. Prav to priznanje nam največ pomeni," dodajata.

Sveža poslovna kosila in večerje iz lokalnih sestavin

Vsak delovnik pri Slamiču pripravljajo sveža kosila in okusne večerje, ki temeljijo na lokalnih sestavinah in preprostih, a okusnih receptih – od mesnih in ribjih specialitet do vegetarijanskih jedi.

"Gostje cenijo našo kakovost in prijazno postrežbo, saj se trudimo, da jedi niso le okusne, ampak tudi prilagojene njihovim potrebam ter postrežene z nasmehom in zadovoljstvom. Zato so naša kosila in večerje priljubljeni med našimi gosti," pojasnjuje Anžej Arnold. Poleg dnevnih kosil gostom ponujajo tudi jedi po naročilu in skrbno izbrano vinsko ponudbo, ki dopolnjuje kulinarično izkušnjo.

Poslovna srečanja v mirnem zavetju sredi mesta

Slamič je tudi priljubljena izbira za poslovna srečanja. Gostom sta na voljo Rdeča dvorana ali edinstvena Slamičeva soba, ki zagotavljata zasebnost za pomembne poslovne pogovore ob odlični hrani in pijači. V toplejših mesecih pa vas pričakujejo na prostorni terasi, ki ponuja prijetno oazo na prostem v središču mesta.

"Naš cilj je, da se gostje pri nas počutijo udobno in sproščeno ne glede na to, ali gre za poslovno kosilo ali praznovanje s prijatelji. Vsak dogodek prilagodimo njihovim željam," pravi Mojca.

Nepozabna prednovoletna praznovanja za podjetja

Prihaja čas, ko obeležujemo uspehe leta in gradimo odnose za prihodnost. Pri Slamiču vam pomagajo ustvariti dogodek, ki se ga bodo vaši sodelavci ali poslovni partnerji še dolgo spominjali. Poskrbijo za prav vse, od načrtovanja celotnega dogodka do potrebne tehnične opreme in brezhibne končne izvedbe. "Imamo dolgoletne izkušnje v organizaciji pravih butičnih in edinstvenih poslovnih srečanj in praznovanj. Pri načrtovanju namenimo pozornost vsaki najmanjši podrobnosti. Naši izbrani kuharji poskrbijo za kulinarične užitke po željah naročnika, največkrat pa dogodke zaokrožimo tudi z vrhunsko glasbo v živo," pravi Mojca.

Ob tem je dodala, da se letos podjetja v veliki meri zanimajo za popoldanske dogodke (afterwork) in ne več toliko za tradicionalne večerne. Zato je letos tudi več prednovoletnih druženj že med tednom. Prostori v Slamiču sprejmejo do 80 oseb, bližina garažne hiše Kozolec pa omogoča enostavno parkiranje.

Glasba v živo, ki bogati vzdušje dogodkov

Posebnost Slamiča je zagotovo vrhunska glasba v živo, ki je pomemben del njihove identitete že dobrih 15 let. Njihov bogati koncertni cikel na leto obsega več kot 60 butičnih koncertov različnih glasbenih stilov.

Mojca tako s svojim možem, mednarodno uveljavljenim glasbenikom Goranom Rukavino, naročnikom iz prve roke sestavi glasbeno zasedbo glede na glasbeni stil, ki je najprimernejši za dogodek. "Vsekakor ni vsak glasbeni stil primeren za vsak dogodek. Včasih je primeren klavirski jazz trio, ki z zimzelenimi instrumentalnimi melodijami da dogodku tisto elegantno piko na i. Drugič nastopi npr. sedemčlanska zasedba z glasbo za ples in tako že po nekaj uvodnih taktih vsi gostje veselo plešejo. In tako naprej ... Pri nas se kreiranje ne neha in prav to je tisto najlepše: da lahko vsakemu naročniku ponudimo unikaten dogodek v hiši z dolgoletno tradicijo," pravi Mojca.

Doživite Slamič še vi Za praznično druženje, poslovno kosilo ali poslovno predpraznično praznovanje jim pišite na: info@slamic.si.



