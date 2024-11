Foto: Mass

V trgovinah Mass vas že pričakujejo nove kolekcije raznolikih modelov te priljubljene obutve. Toplo podloženi čevlji so se iz udobne izbire za sprehode v domači okolici hitro povzpeli v središče modnih trendov za zimo. Vse pogosteje so del zimskih stajlingov, saj so letos nepogrešljiv kos casual obutve za hladne dni, so namreč idealni za suhe zimske dni, poleg tega pa navdušujejo s kombinacijo udobja in mode. Na voljo so v različnih stilih, barvah in dizajnih. Na mass.si lahko izbirate med modeli priznanih blagovnih znamk, kot so Emu Australia , D.Franklin , Moon Boot , Liu Jo in Replay , ki ponujajo modele za vse priložnosti. Poleg tega, da so udobni, so ti topli čevlji tudi izjemno praktični. Mehka notranja podloga iz volne ali umetnega krzna zagotavlja prijetno toplino, ki je neprekosljiva v mrzlih zimskih dneh. Enostavni so za obuvanje in sezuvanje, kar je ena njihovih odličnih lastnosti, poleg tega pa se odlično ujemajo s sproščenimi zimskimi stajlingi, znani so tudi po kakovosti, zaradi katere služijo dolgo. Edino vprašanje, ki ostaja, je, kakšen par toplo podloženih gležnjarjev izbrati? S pravo izbiro modela lahko dosežete stajling, ki je hkrati moderen in funkcionalen – ne glede na priložnost.

Klasična topla obutev s kančkom prefinjenosti

Če iščete tople podložene čevlje v klasičnem videzu, so modeli znamk Emu Australia in D.Franklin prava izbira. Emu Australia je znana po svojih visokokakovostnih čevljih, ki združujejo naravne materiale, kot je merino volna, in so odlična izbira za vse, ki iščejo vrhunsko tople čevlje elegantnega videza. D.Franklin pa je primeren za vse, ki prisegajo na kombinacijo modernih trendov in udobja. Na mass.si najdete modele, ki so zaradi enostavnega videza primerni tako za vsakodnevne opravke kot tudi za sproščene zimske aktivnosti. Emu Australia ponuja klasične podložene modele, ki se ujemajo z različnimi outfiti in so odlična izbira za casual priložnosti. Po drugi strani pa D.Franklin ponuja širši spekter modelov, ki prinašajo trendovski videz in so še posebej priljubljeni v urbanih stajlingih.

Za ljubiteljice drznih in vpadljivih modelov čevljev

Letošnje zimske modne zapovedi prinašajo velik poudarek na edinstvenih in drznejših modelih toplih podloženih čevljev, ki bodo zagotovo pritegnili pozornost. Znamka Moon Boot je absolutna modna ikona, saj s svojim izrazitim dizajnom prinaša pridih retro estetike, ki je letos tako in, obenem pa so ti čevlji znani po neverjetni toplotni izolaciji. Idealni so za vse, ki želite svoj zimski stajling popestriti in dodati kanček drznosti. Čevlji Moon Boot so odlična izbira za zimske avanture, od smučanja do zabav apres-ski, saj zagotavljajo vrhunsko zaščito pred mrazom. Svoj kulten pristop k oblikovanju obutve pa k toplo podloženim čevljem prinaša tudi Replay. Njihovi čevlji navdušujejo vse, ki sledijo najbolj vročim modnim trendom in želijo svoj vsakdanji videz dvigniti na višjo raven. Tople podložene čevlje Replay lahko kombinirate s kavbojkami ali toplimi pleteninami ter tako ustvarite čudovit videz za hladne dni.

Praktična izbira za vsak dan

