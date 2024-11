Gležnjarji za šik rokerski videz

Letošnja jesen je za ljubiteljice robustnih in drznih kosov še posebej zanimiva, saj so v trgovinah Mass v ospredju motoristični, t. i. biker gležnjarji in škornji . Ti čevlji so popolna kombinacija ostrine in udobja ter so kot nalašč za to modno sezono, v kateri praktično na vsakem koraku srečamo mešanico robustnosti in ženstvenosti z retro pridihom.

Kakšne biker gležnjarje bomo nosili letos?

Biker gležnjarji in škornji izstopajo po prepoznavnem robustnem slogu, vendar pa so omehčani z različnimi detajli. V kolekcijah na mass.si najdete modele, okrašene z verižicami in drugimi poudarki, ki še dodatno okrepijo uporniški značaj te obutve. Tega vročega trenda enostavno ne morete spregledati. Pozornost še posebej pritegnejo biker gležnjarji, ki vključujejo nežnejše elemente. Na primer, gležnjarji Liu Jo z rožico dodajo nekaj nežnosti, hkrati pa ohranijo močan, udaren videz. Tako lahko ustvarite zanimiv kontrast med robustnostjo in ženstvenostjo. Biker gležnjarji so odlična izbira za kombiniranje z nežnimi oblačili, kot so satenasta krila ali obleke. Če želite to jesen ustvariti šik rokerski videz, so biker gležnjarji popolna izbira. V trgovinah Mass za svojim novim najljubšim parom obutve lahko pobrskate po kolekcijah znamk Tommy Hilfiger, Steve Madden, s.Oliver, Mexx, Guess in Replay.

Robustni podplat za udobje in trendovski videz

Ena od glavnih prednosti motorističnih gležnjarjev in škornjev je njihov robustni podplat, ki poleg dobrega stila zagotavlja tudi toploto, kar je pri obutvi v hladnejših mesecih še kako pomembno. Ravno zaradi tega so biker gležnjarji idealni za različne priložnosti, ko si želite drznejšega videza. Njihova uporniška estetika je to jesen med najbolj iskanimi modnimi trendi. Z njimi boste v koraku s časom, hkrati pa pripravljeni na vse vremenske izzive.

