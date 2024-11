Konec po 119 letih: zapirajo tovarno, ogroženih 1.100 služb

Pri Stellantisu želijo okrepiti svojo proizvodnjo vozil v Veliki Britaniji. Zapreti nameravajo tovarno lahkih gospodarskih vozil v Lutonu na jugu Londona in proizvodnjo preseliti v tovarno v Ellesmere Portu. Tovarna v Lutonu zaposluje približno 1.100 ljudi, objekt v Ellesmere Portu pa je prejel investicijo v višini sto milijonov britanskih funtov in je že začel izdelovati tudi električna vozila. Odločitev je povezana tudi z zahtevami britanske vlade po dvigu deleža prodaje vozil z električnim pogonom.

Nekaj sto zaposlenim v Lutnu bodo omogočili zaposlitev severno v Ellesmere Portu.

Tovarna kombije izdeluje že od leta 1932

Tovarna v Lutnu ima močno zgodovinsko in tradicionalno težo za britansko avtomobilsko industrijo. Odprli so jo leta 1905, vse od 1932 pa v njej izdelujejo različne kombije. Na vrhuncu svoje moči je bilo v njej zaposlenih kar 37 tisoč ljudi, njihovo število pa vztrajno pada že od šestdesetih let. Zadnji avtomobil je iz tovarne zapeljal pred 22 leti, nato so izdelovali le še kombije.

Luton trenutno izdeluje bencinsko in dizelsko gnane kombije, kmalu pa naj bi začeli izdelovati tudi Vauxhallov električni kombi Vivaro. Njegovo proizvodnjo zdaj selijo v Ellesmere Port.