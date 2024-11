Pri Šešku in Kamplu je vrag odnesel šalo

Danes bo znova pestro v ligi prvakov. Številni slovenski legionarji se bodo s svojimi klubi potegovali za prve evropske točke v tej sezoni. Benjamin Šeško in Kevin Kampl (oba RB Leipzig) bosta v 4. krogu na delu na Škotskem, Tomi Horvat bo brez pomoči poškodovanega Jona Gorenca Stankovića s Sturmom gostoval v Dortmundu, Kenan Bajrić pa jo bo poskušal s Slovanom doma zagosti zagrebškemu Dinamu. Poslastici večera bosta v Madridu in Liverpoolu. Branilec naslova Real gosti AC Milan, na Anfieldu pa se obeta čustven večer, saj bo z Bayerjem gostoval nekdanji ljubljenec navijačev rdečih Xabi Alonso.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da se bodo ta teden pred začetkom vseh tekem pod njenim okriljem z minuto molka poklonili spominu na vse žrtve uničujočih poplav v Španiji.

Slovan želi zapustiti dno razpredelnice

Obdobje, ki ga je Marko Tolić preživel pri Mariboru, je zaznamovala tudi zgrešena "panenka" za zmago v finalu pokala proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Uvodni dan 4. kroga ligaškega dela se bo začel ob 18.45 s tekmama v Eindhovnu in Bratislavi. PSV blesti v nizozemskem prvenstvu, kjer je na enajstih tekmah zmagal kar desetkrat, v ligi prvakov pa še čaka na prvo zmago. Jo bo dočakal danes proti Gironi?

Najslabše izhodišče po treh krogih ima slovaški prvak Slovan. Klub, ki je v kvalifikacijah nadigral Celjane, je na zadnjem mestu, brez točk in s skromno razliko v zadetkih 1:11. Slovenski reprezentant Kenan Bajrić bo prve točke lovil proti zagrebškemu Dinamu, na srečanju pa bo v središču pozornosti nekdanji nogometaš Maribora Marko Tolić. Nekdanji up Dinama bo tokrat tekmec serijskega hrvaškega prvaka.

Šeško znova proti Schmeichlu

Kasper Schmeichel in Benjamin Šeško sta se nazadnje pomerila na Euru v Stuttgartu. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (1:1). Foto: Guliverimage Zvečer se obeta še več slovenskih nastopov v ligi prvakov. Na Celtic Parku, kjer je Maribor pred desetimi leti senzacionalno premagal škotskega velikana in se predzadnjič v svoji bogati zgodovini uvrstil v ligo prvakov, bo gostoval RB Leipzig. Nemški predstavnik je v evropsko sezono vstopil neuspešno. Po treh tesnih porazih z Atleticom, Juventusom in Liverpoolom je brez točk na 31. mestu. Tako je v taboru rdečih bikov vrag odnesel šalo. Benjamin Šeško in Kevin Kampl, oba bi lahko zvečer zaigrala od prve minute, potrebujeta točke, če želita ostati v igri za napredovanje.

Celtic je v tej sezoni že doživel neugodnost proti bundesligašu, v Dortmundu, kjer je v soboto Leipzig kljub zadetku Šeška izgubil z 1:2, je prejel kar sedem zadetkov (1:7). Slovenski napadalec je s tremi zadetki med najboljšimi strelci lige prvakov, a še vedno pogreša točke. Zvečer ga čaka vnovičen dvoboj z najboljšim danskim vratarjem Kasperjem Schmeichlom, s katerim se je meril že v kvalifikacijah za Euro 2024 in nato še na samem Euru. Šeško še ni zatresel njegove mreže. Danec je sicer v izjemni formi, na zadnjem gostovanju v Bergamu (0:0) je zbral sedem obramb.

Najboljši strelci lige prvakov: 5 – Kane (Bayern)

4 – Raphinha (Barcelona)

3 – Adeyemi (Borussia), Akturkoglu (Benfica), David (Lille), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona), Milambo (Feyenoord), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vinicius Junior (Real), Wirtz (Bayer)

…

Leipzig se je po treh porazih znašel v nehvaležnem položaju. V ligi prvakov ga čaka še kopica zahtevnih izpitov. Po gostovanju v Glasgowu se bo mudil še pri Interju na San Siru, doma pričakal neugodno Aston Villo, ki je po treh krogih s stoodstotnim izkupičkom na prvem mestu, ter Sporting iz Lizbone, v zadnjem krogu pa bo zaigral v neposredni bližini Slovenije, ko se bo v Celovcu pomeril z avstrijskim prvakom Sturmom. Če torej ne bo začel osvajati točk, bi se mu lahko ponesrečil celo osnovni cilj, preboj med 24 najboljših v ligi prvakov, kar bi bil velik udarec za tako ambiciozen klub, kot je Leipzig.

Rekordna invazija črno-belih v Dortmund

Danes bo srečanje v Dortmundu spremljalo kar pet tisoč navijačev Sturma. Foto: Reuters V Dortmundu bo danes praznično. V Porurje se je odpravilo kar pet tisoč navijačev graškega Sturma. To je najbolj množično gostovanje privržencev črno-belih, ki v ligi prvakov še niso dočakali točk. "Nismo favoriti, a bi lahko presenetili Borussio," sporoča trener avstrijskih prvakov Christian Ilzer. Dortmund je v soboto že spravil v slabo voljo dva Slovenca, Šeška in Kampla. Bo zdaj pred 80 tisoč gledalci boljši še od drugega slovenskega dvojca?

Za dvoboj bo pri Sturmu kandidiral Tomi Horvat, zaradi poškodbe roke pa mu še dolgo časa ne bo mogel pomagati Jon Gorenc Stanković. To je velik udarec za izkušenega Slovenca, ki se tako ne bo mogel pomeriti z nekdanjim klubom. Borussia je v tej sezoni dala kar 12 golov, največ izmed vseh v ligi prvakov, a je na zadnji tekmi tudi prikazala neverjetno nihanje, saj je po vodstvu z 2:0 v Madridu izgubila z Realom 2:5.

Čustvena vrnitev Španca na Anfield

Xabi Alonso je leta 2005 pomagal Liverpoolu do čudežnega preobrata v finalu lige prvakov v Istanbulu in naslova evropskega prvaka. Foto: Guliverimage Poslastica večera, polna čustev, se obeta na Anfieldu. Drugouvrščeni Liverpool se bo pomeril proti šestouvrščenemu Bayerju iz Leverkusna, občinstvo pa bo zagotovo z ovacijami pričakalo trenerja gostov Xabija Alonsa. Španec je pred leti blestel v rdečem dresu, leta 2005 pa Liverpoolu pomagal tudi do evropskega naslova. "Liverpool je v tem trenutku ena najboljših, če ne celo najboljša ekipa v Evropi," je Alonso popihal na dušo nekdanjemu klubu, ki ga krasi izjemna statistika s tekmeci iz Nemčije. Na zadnjih 13 tekmah v evropskih tekmovanjih je vselej ostal neporažen, zmagal pa kar desetkrat.

V Madridu, kjer po nedavnem domačem polomu na el clasicu (0:4), nato pa še bojkotu podelitve zlate žoge zaradi razočaranja ob tem, da ni bil za najboljšega razglašen brazilski napadalec Vinicius Jr., vlada napetost. Trener Carlo Ancelotti je v očeh predsednika Florentina Pereza zapravil dobršen del kredita, zvečer pa se mu ponuja priložnost, da z zmago vrne v slačilnico tako potreben mir. Prihaja "njegov" AC Milan, pomerila se bosta velikana evropskega nogometa, ki vodita na lestvici zmagovalcev. Kraljevi klub je postal evropski prvak že 15-krat, rdeče-črni iz Lombardije pa sedemkrat. V vrstah gostov bo močan adut španski napadalec Alvaro Morata, ki odlično pozna stadion Santiago Bernabeu in nekdanje soigralce.

Ruben Amorim bo še zadnjič vodil Sporting v ligi prvakov. Ravno proti tekmecu, s katerim se bo po novem srečeval na Otoku. Foto: Reuters

To pa je usoda. Portugalski strateg Ruben Amorim bo zadnjič vodil Sporting v ligi prvakov proti Manchester Cityju, nato pa se prihodnji teden preselil na Otok in prevzel vodenje mestnega tekmeca Manchester Uniteda. V Lizboni se obeta strelski obračun vročih Skandinavcev. Pri Sportingu že dolgo nase opozarja Šved madžarskih korenin Viktor Gyökeres, pri Cityju, ki ima najvišjo posest žoge med vsemi udeleženci lige prvakov (70 odstotkov), pa je tudi v to sezono odlično vstopil Erling Haaland, ki se bo 14. novembra predstavil v ligi narodov v že dolgo razprodanih Stožicah.

Danes se v ligi prvakov obetata kar dva francosko-italijanska spopada. Lille, stari evropski znanec Olimpije, želi po Realu in Atleticu vzeti mero še Juventusu in se utrditi na mestih, ki vodijo v napredovanje (najboljših osem se bo uvrstilo neposredno v osmino finala, klube od 9. do 24. mesta pa čaka play-off), Bologna pa bo iskala pot do prve zmage proti Monacu, ki je po treh krogih lige prvakov na visokem četrtem mestu.

