Dvoboj dveh vrhunskih poslovnih prenosnikov

Do cilja se lahko pride na različne načine, kar najbolje dokazujeta dva prenosnika ASUS ExpertBook, namenjena poslovnim uporabnikom. Ko so prenosniki namenjeni isti ali podobni ciljni skupini, je včasih težko izbrati pravega. Na primeru prenosnikov ASUS ExpertBook B9 (9403) in ASUS ExpertBook P5 (P5405) vam bomo razložili, na kaj morate biti pozorni.

Komu sta namenjena?

ASUS ExpertBook B9 (9403) je namenjen predvsem zaposlenim v večjih podjetjih z lastnim oddelkom IT, ki skrbi za varnost in vzdrževanje naprav. Napredne programske in strojne rešitve omogočajo odpravljanje težav na daljavo, kar je pomembno za uporabnike, ki pogosto potujejo ali delajo zunaj sedeža podjetja. Po drugi strani pa je ASUS ExpertBook P5 (P5405) namenjen predvsem uporabnikom, ki delajo v manjših podjetjih ali imajo svoje podjetje. Poudariti je treba, da razlike niso velike, tako da oba modela ustrezata potrebam velike večine poslovnih uporabnikov. Tako B9 kot P5 ponujata vse, kar pričakujete od poslovnega prenosnika, od strojne do programske zaščite naprav in podatkov. ExpertBook B9 svoj ugled gradi predvsem na izjemni kakovosti izdelave in neverjetno nizki teži, medtem ko je ExpertBook P5 uradno uvrščen stopničko nižje od modela B9, a zato izstopa z naprednimi zmogljivostmi umetne inteligence (UI).

Dizajn in kakovost izdelave

Takoj velja izpostaviti, da imajo vsi prenosniki ASUS ExpertBook, ki so na prodaj v Sloveniji, od cenovno najugodnejših do najdražjih, triletno garancijo – in to na celoten prenosnik, vključno z baterijo, kar je redkost na trgu. Poleg tega ASUS za te modele ponuja storitev popravila na lokaciji uporabnika že naslednji delovni dan (NBD OSS), kar pomeni, da bo ASUS-ov strokovnjak prišel do uporabnika in tam napravo tudi popravil v najkrajšem mogočem času. To drastično skrajša čas, ki ga uporabnik preživi brez računalnika. Poleg tega imajo vsi prenosniki ExpertBook certifikat vzdržljivosti MIL-STD 810H, saj so preizkušeni po standardih ameriške vojske, kar veliko pove o sami kakovosti izdelave. ExpertBook B9 je ASUS-ov najprestižnejši poslovni prenosnik, njegovo ohišje je izdelano iz zlitine magnezija in litija. Posledično je neverjetno lahek (tehta samo 990 gramov), zaradi česar je eden najlažjih 14-palčnih poslovnih prenosnikov na svetu. Tudi ohišje prenosnika ExpertBook P5 je izdelano iz kovine, a v tem primeru iz aluminija, teža naprave pa je še vedno zelo sprejemljivih 1,3 kilograma. Oba modela imata vgrajeno tipkovnico, odporno proti politju, pri čemer B9 brez težav prenese večjo količino tekočine.

Zmogljivosti in zaslon

V najzmogljivejši konfiguraciji ima B9403 vgrajen procesor Intel Core 7, medtem ko ima P5405 vgrajen Intel Core Ultra 7 (serija 2). Njune zmogljivosti so podobne, glede na uporabljen test ali aplikacijo pa ima lahko rahlo prednost prvi ali drugi procesor. Ko gre za naloge s področja umetne inteligence (UI), je ExpertBook P5 v veliki prednosti, saj njegova NPE (nevronska procesna enota) dosega zmogljivosti 40 TOPS, tako da ta model spada v skupino naprav z oznako Copilot+ PC. Omeniti velja tudi, da lahko v P5 vgradite kar dva pogona SSD.

Oba prenosnika imata zaslon diagonale 14 palcev, pri čemer ima ExpertBook P5 vgrajen odličen IPS-zaslon z ločljivostjo 2,5K in frekvenco osveževanja kar 144 Hz, medtem ko ima B9 vgrajen fantastičen zaslon OLED, ki zagotavlja brezkompromisno kakovost slike.

Za poslovne uporabnike je zelo pomembna tudi mobilnost, zato je možnost, da dlje časa delujejo brez priklopa na polnilec, visoko na seznamu prioritet. ExpertBook B9 brez težav omogoča skoraj celodnevno avtonomijo delovanja na baterijo, toda model P5 zmore še več. Zahvaljujoč moderni arhitekturi procesorja in dodatni optimizaciji je prenosnik P5405 v testih, ki oponašajo tipično delo poslovnih uporabnikov, zdržal celo 20 ur. To bo zadovoljilo tudi najzahtevnejše uporabnike.

B9 ali P5? Nobeden od omenjenih prenosnikov ni absolutno najboljši v vseh kategorijah, zato bo izbira odvisna predvsem od tega, kaj vam je bolj pomembno. A nekaj je jasno – z nobenim od teh prenosnikov ne boste zgrešili. Kliknite na ime prenosnika, ASUS ExpertBook B9 (9403) ali ASUS ExpertBook P5 (P5405) , in pridobili boste več informacij o teh modelih, celotno ponudbo poslovnih naprav ASUS pa lahko najdete s klikom na to povezavo.



