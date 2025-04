Danes v Toskani, v sredo pa Derby della Madonnina

V Italiji so v igri za pokalno lovoriko le še štirje kandidati. Danes se bosta v "prvem polčasu" polfinala udarila Empoli in Bologna, sreda pa prinaša milansko poslastico, saj se bosta na San Siru udarila mestna rivala AC Milan in Inter. Povratni tekmi polfinala bosta čez tri tedne.

Danes se bosta v Toskani spopadla Empoli in Bologna, ki sta v četrtfinalu presenetila Juventus in Atalanto, sreda pa prinaša poslastico, Derby della Madonnina. Kar se tiče dvobojem med Milanom in Interjem, so v tej sezoni uspešnejši rdeče-črni, ki so 6. januarja zadali boleč udarec italijanskim prvakom tudi v finalu italijanskega superpokala, ko so v Savdski Arabiji po izjemnem preobratu v drugem polčasu zmagali s 3:2.

Italijanski pokal, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 1. april:

Sreda, 2. april: