Inter v polfinale prek Lazia, za Juventus usodne 11-metrovke

Vodilna ekipa italijanskega prvenstva, Inter, je v četrtfinalu italijanskega pokala z 2:0 izločila Lazio. Zadela sta Marko Arnautović v prvem polčasu in Hakan Calhanoglu sredi drugega z bele pike. Juventus je v sredo zvečer z Empolijem igral 1:1, kar je pomenilo, da so odločale 11-metrovke. Nogometaši stare dame so zapravili dve od prvih štirih, Empolijevi so vse zadeli.