Rafa Nadal cheering on Real Madrid



He looks more stressed watching this game than he ever did at Roland Garros 😂



pic.twitter.com/8lJzGEwaXQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 2, 2025

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek Rafaela Nadala, nekdanjega teniškega igralca, ki na tribunah zavzeto spremlja tekmo med Real Madridom in Real Sociedadom. Majorčan je bil po mnenju nekaterih bolj nervozen kot takrat, ko je igral v finalu Roland Garrosa (OP Francije), ki ga je v svoji bogati karieri osvojil kar štirinajstkrat in na podlagi tega dobil tudi vzdevek kralj peska.

Polfinalna tekma je bila zelo napeta in polna preobratov. Tekma se je končala po podaljških (4:4). Ker so beli baletniki na prvi tekmi v Baskiji zmagali z 1:0, so se tako v finale uvrstili s skupnim rezultatom 5:4.

Rafael Nadal ob slovesu Foto: Reuters

Oktobra je pomahal v slovo

Rafel Nadal je lani oktobra sporočil, da se poslavlja od profesionalnega tenisa. To je namigoval že kar nekaj časa, a so njegovi navijači upali, da bo vseeno še nekaj časa igral na najvišji ravni. A padla je odločitev, da lopar postavi v kot in gre novim izzivom naproti.

"Očitno je to težka odločitev, za katero sem potreboval nekaj časa. A v življenju ima vse svoj začetek in konec. Mislim, da je pravi čas, da končam kariero, ki je bila dolga in veliko uspešnejša, kot sem si sploh lahko predstavljal. Zelo sem vesel, da bo moj zadnji turnir finale Davisovega pokala in da bom lahko zastopal svojo državo."

