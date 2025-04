Začenja se s poslastico v Istanbulu

Dva kroga pred koncem rednega dela evrolige so na prvih šestih mestih, ki neposredno vodijo v četrtfinale, Fenerbahče, Olympiakos, Panathinaikos, Monaco, Bayern in Anadolu Efes, na mestih od šest do deset, ki pomenijo dodatno razigravanje, pa Barcelona, Real Madrid, Crvena zvezda in Pariz.

Dva kroga pred koncem rednega dela je hkrati jasno, da se med prvih deset ekip praktično ne moreta več prebiti Partizan in Olimpia Milano. Oba za skupino petih ekip zaostajata dve zmagi.

Evroliga, 33. krog

Sreda, 2. april:

Četrtek, 3. april:

Petek, 4. april:

Lestvica: