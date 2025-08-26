Senzacionalno, kaj uspeva krvnikom Olimpije v Evropi! Zdaj je v nevarnosti še velikan.

Kdo se bo uvrstil v elitno ligo prvakov, kjer se cedita med in mleko, nastopajoči pa zgolj za udeležbo prejmejo nagrado, vredno skoraj 19 milijonov evrov? V play-offu kvalifikacij bo podeljenih še zadnjih sedem vstopnic, zanje pa se potegujejo tudi trije Slovenci. Na povratne tekme se odpravljajo s slabšim izhodiščem. Timi Max Elšnik se bo zvečer skušal s Crveno zvezdo na Cipru maščevati Pafosu za poraz v Beogradu (1:2), graški Sturm pa je z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom pred malodane nemogočo misijo, saj je prejšnji teden na severu Nemške pri Bodo/Glimtu izgubil kar z 0:5. premagal kar s 5:0. Dogajanje se bo začelo v oddaljenem Kazahstanu, kjer lahko novo senzacijo pripravi krvnik Olimpije Kairat. Po prvaku Slovenije, Finske in Slovaške je na dobri poti, da izloči še sloviti Celtic. Na Škotskem je iztržil zelo ugodnih 0:0, na domači zelenici pa v tej sezoni v Evropi niza zmage brez prejetega zadetka!

Današnji spored, na katerem bo na evropskih zelenicah odmevala himna lige prvakov, podeljene pa bodo tri vstopnice, se bo začel že ob 18.45 po slovenskem času na stadionu v oddaljenem Almatiju. Tam je prejšnji mesec ekspresno iz kvalifikacij za najmočnejše tekmovanje izpadla ljubljanska Olimpija.

Kairat je v Evropi najprej prekrižal načrte Olimpiji. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so proti Kairatu izgubili v gosteh z 0:2, prvak Kazahstana pa je bil nato na domači zelenici uspešen tudi proti finskemu KuPS (3:0) in Bajrićevem Slovanu iz Bratislave (1:0). Zdaj je Kairat na pragu največjega uspeha, saj se lahko z zmago nad nekdanjim evropskim prvakom Celticom uvrsti v bogato ligo prvakov. To bi bila velika senzacija, saj znaša skupna vrednost nogometašev Celtica 130 milijonov evrov, Kairatova, pri katerem izstopa komaj 17-letni Dastan Satpajev, pa je več kot desetkrat manjša.

Elšnik po bogato nagrado, Sturm reši le nor čudež

Če bi Timi Max Elšnik izločil Pafos, bi prejel mikavno nagrado. Foto: Reuters Ob 21. uri bodo na delu vsi trije slovenski legionarji, ki še vztrajajo v kvalifikacijah za ligo prvakov in se skušajo v glavnem delu tekmovanja pridružiti rojaku Janu Oblaku (Atletico Madrid). Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo na vročem Cipru skušal vrniti Pafos za poraz v Beogradu (1:2).

Ciprčani so na pragu zgodovinskega uspeha, saj niso še nikoli igrali v tem tekmovanju, rdeče-beli pa so bili že večkrat del evropske elite. Vodstvo kluba je nogometašem obljubil ogromne nagrade. Če bodo danes izločili Pafos, bodo Elšnik in soigralci bogatejši za 100 tisoč evrov. Nagrada bi lahko bila še višja (120 tisoč evrov), če bi srbski prvak napredoval že po rednem delu. Pomemben adut Crvene zvezde bi lahko bil izkušeni Avstrijec srbskih korenin Marko Arnautović, saj bi lahko v Evropi končno debitiral za rdeče-bele.

Sturm Gradec se bo danes predstavil ljubiteljem nogometa v Celovcu. Foto: Reuters

Graški Sturm bo evropski čudež po katastrofi na Norveškem (0:5) lovil v Celovcu. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat potrebujeta izdatno zmago proti Bodo/Glimtu, ki je v prejšnji sezoni zaigral v polfinalu evropske lige. Če jima ne bo uspelo, bosta evropsko pot nadaljevala v ligi Europa. Nekdanji klub Nina Žuglja je tako na pragu velike uvrstitve v ligo prvakov.

Za poslastico play-offa velja sredin spopad Benfice in Fenerbahčeja. Portugalski strateg Jose Mourinho mora, če želi turški klub prvič v svoji trenerski karieri popeljati med elito, izločiti rojake iz Lizbone. Čaka ga težka naloga, saj na prvi tekmi v Istanbulu Fener ni izkoristil prednosti domačega terena, tekma se je namreč končala brez golov. Eden izmed velikanov se bo tako prisiljen čez teden dni posloviti od najmočnejšega tekmovanja. Poraženca čaka tolažilna nagrada, nastop v ligaškem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Torek, 26. avgust:

Sreda, 27. avgust:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 29 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).