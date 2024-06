Koga bo okronal Čeferin? London že v rumenem in belem.

Sobota, 1. junij:

Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin se je v petek na službeni večerji finalistov lige prvakov v Londonu sestal tudi s predsednikom Reala Florentinom Perezom, glavnim zagovornikom elitne superlige, katera po idejni zasnovi bogatega Španca ne bi potekala pod okriljem Uefe. Zaradi tega je bilo v zadnjih letih med Čeferinom in Perezom izstreljenih strupenih puščic, v petek pa sta se družila na večerji, namenjeni delegaciji finalistov lige prvakov in vodstva evropske krovne zveze. Pri ideji superlige, ki se ji je kriznega leta 2021 drug za drugih odrekal večina izmed 12 ustanoviteljev, sicer vztrajata le še Real in Barcelona.

Perez, predsednik najtrofejnejšega evropskega kluba, ki se danes poteguje za 15. naslov, je v Londonu podaril Čeferinu spominsko darilo. Vodstvo Borussie je poosebljal predsednik nemškega velikana Hans Joachim Watzke.

Čeferin, ki je v zadnjih dneh podelil že kopico evropskih klubskih lovorik in potoval po vsej Evropi, bo danes izročil pokal še kapetanu novopečenega evropskega prvaka. S tem pa zanj pestrega poletja ne bo konec, ampak bo ravno nasprotno, saj se že čez dva tedna v Nemčiji začenja Euro 2024, z naskokom največji projekt evropske krovne zveze.

Čeferin je na dan finala lige prvakov na Otoku opravil delovni sestanek z vodstvom združenja evropskih nogometnih klubov ECA, kateremu predseduje Nasser Al-Khelaifi. Katarski mogotec je upal, da bi lahko danes na Wembleyju stiskal pesti za svoj PSG, a mu je načrte v polfinalu lige prvakov prekrižala Borussia Dortmund.

Following an invitation from ECA Chairman Nasser Al-Khelaïfi, we were joined at today’s ECA Executive Committee meeting in London by @UEFA President Aleksander Čeferin & @FIFAcom General Secretary Mattias Grafström.



President Čeferin spoke highly of the close working… pic.twitter.com/D3kfTBBIoV