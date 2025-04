Po Fenerju do druge zmage še Monaco in Olympiacos

V evroligi se je nadaljevala četrtfinalna serija na tri zmage. Košarkarji Fenerbahčeja so v četrtek gostili Pariz in prišli do druge zmage, medtem ko je Panathinaikos po uvodni zmagi tokrat izgubil z Anadolu Efesom, tako da je serija izenačena a 1:1. V petek sta do druge zmage proti Barceloni oziroma Realu Madridu prišla Monaco in Olympiacos.