Jan Oblak kljub porazu ostaja v igri za napredovanje, Liverpool do prednosti

Danes sta bila na sporedu prva četrtfinalna obračuna lige prvakov. V Manchestru je angleški prvak Manchester City z 1:0 (0:0) strl močno obrambo Atletica iz Madrida, pri kateri je Jan Oblak branil celotno tekmo. Edini zadetek na tekmi je v 70. minuti po podaji Phila Fodena dosegel Kevin De Bruyne.

Angleški prvaki, podprti z arabskim kapitalom, s pomočjo katerega je trener Josep Guardiola na Otok pripeljal veliko želenih okrepitev, so tako pred povratno tekmo v Madridu prišli do prednosti. Sinjemodri so v zadnjem desetletju vajeni osvajanja lovorik. V Angliji jih osvajajo kot po tekočem traku, v ligi prvakov pa se jim je še vedno zalomilo. Najdlje so prišli lani, ko so v finalu izgubili proti Chelseaju (0:1).

Jan Oblak je bil v 70. minuti premagan. Foto: Reuters

Atletico je bil sicer do te tekme v izjemnem nizu, saj je dobil zadnjih šest srečanj v španskem prvenstvu in se povzpel na tretje mesto. To je bila Oblakova 68. tekma v ligi prvakov,.

Atleticu zaradi kazni ni mogel pomagati Yannick Carrasco, poškodovana pa sta Jose Maria Gimenez in Hector Herrera. Pri gostiteljih je bil kaznovan Kyle Walker, na seznamu poškodovanih pa sta bila Ruben Dias in Cole Palmer.

Liverpool na Portugalskem do prednosti

Na drugi tekmi sta se na Portugalskem srečala Benfica in Liverpool, ki se na Otok vrača s prednostjo 3:1 (2:0). Redse je v vodstvo v 17. minuti po podaji s kota v vodstvo s strelom z glavo popeljal Ibrahima Konate, ki je dosegel svoj prvenec v dresu Liverpoola. Prednost gostov je nato v 34. minuti podvojil Sadio Mane.

Ibrahima Konate je po podaji s kota s strelom z glavo Liverpool popeljal v vodstvo, v drugem polčasu pa si je privoščil veliko napako po kateri so gostitelji zadeli. Foto: Reuters

A Benfica se ni vdala. Na začetku drugega polčasa si je veliko napako privoščil strelec prvega zadetka na tekmi Konate, kar je znal izkoristiti Darwin Nunez, ki je na veselje domačih navijačev znižal zaostanek na 1:2. Tik pred koncem tekme pa je tretji gol za Liverpool dosegel Luis Diaz in postavil tudi končni izid.

Rumena podmornica lovi novo senzacijo

Villarreal je v osmini finala lige prvakov spravil v solze navijače Juventusa. Foto: Guliverimage Sreda ponuja spopada v Villarrealu in Londonu. Rumena podmornica iz Španije, lanski zmagovalec lige Europa, je ogromno presenečenje lige prvakov. V osmini finala je preskočila italijansko oviro iz Torina, tokrat pa bo imela opravka z Bayernom, najboljšim nemškim klubom in enim od osrednjih favoritov za evropski naslov. Ko so Bavarci nazadnje zaigrali v ligi prvakov, so napolnili mrežo Šeškovemu Salzburgu (7:1). V osmini finala so na prvi tekmi v gosteh v Avstriji stežka remizirali (1:1), zdaj pa želijo v prvem četrtfinalnem dejanju v Španiji pustiti boljši vtis in si zagotovili prednost pred povratnim dvobojem.

Zavedajo se, da Villarreal nima ničesar izgubiti, pod vodstvom španskega trenerskega lisjaka Unaija Emeryja, ki ima bogate izkušnje z osvajanjem evropskih lovorik, pa namerava proti Bayernu drago prodati svojo kožo. Na stadionu Ceramica ni doživel poraza devet zaporednih srečanj, prav tako proti Realu in Atleticu. V sredo prihaja v goste zelo nevaren tekmec, pri katerem v napadu blesti Poljak Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni z 12 zadetki tudi prvi strelec lige prvakov.

Real se želi maščevati Chelseaju

Chelsea je v prejšnji sezoni v polfinalu izločil Real, nato v finalu premagal še Manchester City. Foto: Reuters Naslov evropskega prvaka brani Chelsea. Po ruski vojaški invaziji na Ukrajino so se modri znašli v težavah zaradi številnih sankcij, uperjenih proti lastniku londonskega kluba Romanu Abramoviču. Chelsea je v angleškem prvenstvu zaostal za vodilnim dvojcem (City in Liverpool), v zadnjem nastopu pa doma nepričakovano pokleknil pred Brentfordom (1:4). Je bil z mislimi že preveč pri evropskem spopadu z Realom, s 13 naslovi evropskim rekorderjem?

Beli baletniki se spogledujejo z naslovom španskega prvaka, v ligi prvakov pa so v osmini finala po norem preobratu v režiji trikratnega strelca Karima Benzemaja izločili zvezdniški PSG. V soboto so na tekmi, polni spornih sodniških odločitev, po katerih je Benzema izvedel kar tri 11-metrovke in dvakrat zadel v polno, premagali Celto z 2:1. Lani je Chelsea v polfinalu izločil Real, letos se mu želi španski velikan oddolžiti. Zanimivo je, da so se Los Blancos v zgodovini evropskih tekmovanj s Chelseajem pomerili petkrat, a niso še niti enkrat okusili slasti zmage.