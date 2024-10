Španiji se lahko zgodi, kar se je v četrtek Sloveniji

To soboto se igrajo še zadnje tekme tretjega kroga Uefine lige narodov. Portugalska, ki skuša ostati neporažena v skupini A1, gostuje na Poljskem. Hrvaška za drugo zmago gosti Škotsko, ki še nima točke. V skupini A4 za tretjo zmago igra Danska, a na težkem gostovanju v Španiji. Srbija in Švica sta za zdaj razočarali, saj imajo prvi eno točko, drugi pa nimajo nobene.

Liga narodov, 3. krog:

Sobota, 12. oktober:

Španci neporaženi zadnjih 12 tekem

Čeprav zaostajajo za Danci pa so evropski prvaki Španci še naprej favoriti skupine A3. V uvodnem krogu so s Srbijo igrali neodločeno 0:0, nato pa nadigrali Švico s 4:1. Danska je tako Srbijo kot Švico premagala z 2:0. Španija je neporažena zadnjih 12 tekem, tako kot je bila do četrtkovega poraza tudi Slovenija. Na teh 12 tekmah so desetkrat zmagali in dvakrat remizirali. Kar devetkrat so dali vsaj dva gola in nenazadnje s takim napadalnim nogometom tudi osvojili Euro 2024 v Nemčiji. Še posebej vroč je v zadnjem času Fabian Ruiz, ki je na zadnjih devetih reprezentančnih tekmah dosegel pet zadetkov.

To soboto se igrajo še štiri tekme v tretjem kakovostnem razredu lige narodov.

V nedeljo se bo tekmovanje nadaljevalo s prvimi tekmami četrtega kroga, slovenska nogometna reprezentanca bo že ob 15. uri gostovala v Kazahstanu in skušala v skupini B3 priti do druge zmage. Za zdaj ima z zmago, remijem in četrtkovim porazom z Norveško štiri točke.

Sobota, 12. oktober:

