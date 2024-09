Spopad neuničljivih: Ronaldo proti Modriću. Težave Srbov pred spektaklom s Španijo.

Začenja se nova izvedba lige narodov. Danes bo odigranih devet tekem, največji poslastici večera pa bosta odigrani v Beogradu in Lizboni. Srbi bodo brez številnih najboljših igralcev gostili aktualne evropske prvake Špance, ki bodo nastopili prvič po zmagi v finalu Eura nad Anglijo, Portugalci pa bodo v obračunu, ki bi ga lahko zaznamoval obračun neuničljivih veteranov in prijateljev, Cristiana Ronalda in Luke Modrića, pričakali Hrvaško. Kot prvi bodo danes na zelenico stopili nogometaši Azerbajdžana in Švedske.

Liga narodov prinaša novost

Varovanci Matjaža Keka bodo ligo narodov začeli v petek proti Avstriji. Foto: Guliverimage Četrta izvedba lige narodov prinaša pomembno novost. Slovenija drugič zapored nastopa v ligi B, kjer so njeni tekmeci Avstrija, Kazahstan in Norveška. Če je poprej napredovanje v višjo ligo, v primeru Slovenije torej preboj v elitno ligo A, zagotavljalo le prvo mesto v skupini, pa bo tokrat drugače. Možnost za napredovanje si bo priigrala tudi drugouvrščena reprezentanca, ki jo prihodnje leto čaka "play-off" proti eni izmed tretjeuvrščenih izbranih vrst iz štirih skupin, ki nastopajo v najvišji ligi (liga A). Podobno bo tudi, kar zadeva izpad v nižjo skupino. Če bo Slovenija v skupini tretja, jo tako spomladi čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi B proti eni izmed drugouvrščenih ekip iz lige C.

Ker pa liga narodov omogoča tudi bližnjico do udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, vsem udeležencem, nastopili bodo vsi člani evropske nogometne družine razen suspendirane Rusije, ne manjka tekmovalnih motivov. Slovenija se bo prvič predstavila v petek, ko bo v Stožicah gostila Avstrijo.

Čudežni španski deček na klopi? Srbi brez kopice zvezdnikov.

Španija brani naslov v ligi narodov. Je tudi aktualni evropski prvak in olimpijski zmagovalec. Foto: Guliverimage Danes bo pestro zlasti v "elitni" ligi A, saj se bo predstavilo osem zelo kakovostnih reprezentanc v skupinah 1 in 4. Španci, aktualni evropski prvaki, bodo skušali nadaljevati zmagoviti niz. Na letošnjem Euru 2024 so preskočili vse ovire, tokrat pa se odpravljajo v Beograd, kjer bodo imeli opravka s še kako motivirano Srbijo.

"Fantje želijo še naprej zmagovati. Najboljše, kar zmoremo, šele prihaja," je španski selektor Luis de la Fuente poudaril, da so njegovi izbranci, med katerimi izstopa mladi dragulj Lamine Yamal, lačni novih uspehov in napredka.

Yamal se je lažje poškodoval ob zadnji zmagi Barcelone nad Valladolidom (7:0), tako da bi lahko na stadionu Rajko Mitić, kjer se v tej sezoni v dresu Crvene zvezde dokazujeta slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, začel na klopi. Španija bi lahko zaigrala z naslednjo enajsterico: Raya, Cucurella, Laporte, Le Normand, Carvajal, Zubimendi, Pedri, Fabian, N. Williams, Oyarzabal in Olmo.

Srbija je na Euru 2024 izpadla že v skupinskem delu in razočarala navijače. Foto: Guliverimage

Srbski selektor Dragan Stojković je zaradi takšnih in drugačnih razlogov pred tekmo ostal brez številnih prvokategornikov. Manjkali bodo Aleksander Mitrović, Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Miloš Veljković, vprašljiv je nastop Luke Jovića in Alekse Terzića. Tako bi lahko Srbi od prve minute nastopili v zelo spremenjeni postavi glede na tisto, ki se je na Euru predstavila tudi proti Sloveniji. Dvoboj bi lahko tako po napovedi srbskega Sportala začeli Rajković, Eraković, Milenković, Pavlović, Nedeljković, Lukić, Ilić, Živković, Birmančević, Samardžić in Jović.

Danci, dobri slovenski znanci tako iz zadnjega kvalifikacijskega ciklusa kot tudi z Eura 2024, bodo v drugi tekmi četrte skupine lige A gostili Švico.

Prvič po letu 2003 brez Ronalda in Messija

Luka Modrić bo danes nastopil za Hrvaško že 179. v karieri, svetovni rekorder Cristiano Ronaldo pa za Portugalsko že 213.! Foto: Reuters Portugalska, ki je na Euru 2024 v osmini finala po razburljivem srečanju in izvajanju 11-metrovk ugnala Kekove izbrance, nato pa v četrtfinalu, ko so o zmagovalcu znova odločili streli z bele točke, izpadla proti Franciji, bo zvečer gostila Hrvaško. Slovenski južni sosedi se na Euru 2024 niso proslavili. Brez zmage so izpadli že po skupinskem delu.

Dvoboj bi lahko zaznamoval obračun kapetanov, 39-letnega Cristiana Ronalda in leto dni mlajšega Luke Modrića. Skupaj sta pri madridskem Realu osvojila ogromno lovorik, njuna selektorja pa čutita, da sta lahko za svoji izbrani vrsti še vedno dodana vrednost. "Pripravljen sem za ligo narodov," sporoča portugalski superzvezdnik, ki od začetka leta 2023 brani barve Al-Nassra.

Letos se Ronaldo že drugič zapored ni uvrstil med 30 kandidatov za dobitnika zlate žoge. Prvič po letu 2003 se je zgodilo, da na omenjenem seznamu ni bilo niti Ronalda niti Argentinca Lionela Messija.

Cristiano Ronaldo in Luka Modrić sta odlično sodelovala pri madridskem Realu. Foto: Guliverimage

V drugi tekmi prve skupine lige A bodo Škoti gostili Poljsko.

Današnji spored se bo začel ob 18. uri po slovenskem času z dvobojem v Bakuju med Azerbajdžanom in Švedsko, dvoboj med Belorusijo in Bolgarijo pa bo blizu Slovenije, saj bo odigran na stadionu ZTE v Zalaegerszegu (Madžarska).

