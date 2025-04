Pametno, prepogljivo in še bolj intuitivno: novi One UI 7 na Samsung telefonih Galaxy Z serije

Prihodnost je tu in lahko jo zložite v žep! Samsung je z najnovejšo posodobitvijo uporabniškega vmesnika One UI 7 naredil še en pomemben korak k bolj pametni, intuitivni in osebni uporabi pametnih telefonov. Še posebej navdušujoče pa je, kako so te novosti zaživele na najnaprednejših napravah podjetja – prepogljivih pametnih telefonih Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 .

Pametnejši vmesnik, prilagojen vam

One UI 7, ki temelji na najnovejši različici Androida, je zasnovan z mislijo na uporabnika. Z umetno inteligenco podprt sistem se uči vaših navad in vam ponuja funkcije takrat, ko jih najbolj potrebujete.

Zaslon, ki se odpre kot knjiga ali v stilu zložljivega ogledalca, omogoča, da se vmesnik prilagodi obliki naprave in načinu uporabe. Ko napravo prepognete, se vmesnik intuitivno preuredi, da lahko še naprej udobno uporabljate vse funkcije.

Foto: Samsung

Pametnejše funkcije UI za intuitivno izkušnjo

One UI 7 prinaša napredne izkušnje, podprte z umetno inteligenco, ki izboljšajo produktivnost in ustvarjalnost. Galaxy AI poenostavi vsakodnevna opravila – funkcija Izbira UI (AI Select) z razumevanjem konteksta predlaga dejanja, kot je ustvarjanje GIF z enim dotikom v plošči Edge Panel. Pomoč za pisanje (Writing Assist) omogoča povzemanje in samodejno oblikovanje besedil.

Ustvarjalne možnosti širi Pomoč za risanje (Drawing Assist), ki podpira več vhodov – od skic do besedilnih pozivov. Zvočna radirka (Audio Eraser) odstrani neželene šume v videih, kar omogoča napredno urejanje.

Z globoko integracijo Google Gemini je upravljanje naprave še preprostejše – z dolgim pritiskom na stranski gumb lahko z glasom poiščete na primer restavracije, primerne za hišne ljubljenčke. Iskanje v naravnem jeziku deluje tudi v Nastavitvah – z ukazom, kot je "Moje oči so utrujene", se prikažejo priporočene možnosti, denimo prilagoditev svetlosti ali vklop zaščite za oči.

Foto: Samsung

Prepogljive ikone prihodnosti

Galaxy Z Fold6 s svojim razkošnim notranjim zaslonom omogoča, da z One UI 7 hkrati uporabljate več aplikacij in to povsem naravno. Prenovljen večopravilni sistem omogoča, da okna preprosto premikate, prilagajate njihovo velikost in jih po želji kombinirate. Pisanje e-pošte, brskanje po spletu in pogovor prek sporočil – vse hkrati in brez zatikanja.

Galaxy Z Flip6 pa navdušuje s svojim edinstvenim pokončnim načinom uporabe. Novi One UI 7 prinaša izboljšano izkušnjo tudi na pokrovčnem zaslonu: hiter dostop do najljubših aplikacij, pametne odgovore na sporočila ter možnost snemanja videov brez dotika, zahvaljujoč funkciji FlexCam.

Foto: Samsung

Več zasebnosti, več nadzora

Poleg pametnih funkcij je One UI 7 prinesel tudi izboljšave na področju varnosti in zasebnosti. Novi nadzorni center vam omogoča natančen vpogled v to, katere aplikacije dostopajo do vaših podatkov, in vas sproti opozarja na morebitne tveganja. Vse to brez zapletenih nastavitev – varnost še nikoli ni bila tako preprosta.

Ko se tehnologija in dizajn združita

Galaxy Z Fold6 in Z Flip6 nista le tehnološko napredna, temveč tudi izjemno elegantna. Združujeta vrhunske materiale, prefinjeno obliko in funkcionalnost, ki jo z novo posodobitvijo One UI 7 doživite še bolj celostno.

Če ste torej v iskanju pametnega telefona, ki presega običajno uporabo, in si želite uporabniško izkušnjo, ki se prilagaja vam in ne obratno, potem je pravi čas, da zložite prihodnost v svoj žep.

Foto: Samsung

Izberite svoj Galaxy in prejmite ekskluzivna darila Samsung predstavlja Galaxy promocijo, ki poteka do 4. maja 2025 oziroma do razprodaje zalog. Kupci modelov Galaxy A36 ali A56 bodo prejeli 45-vatni napajalnik. Tisti, ki se bodo odločili za Galaxy S24, S24 FE, Z Flip6 ali S25, bodo poleg 45-vatnega napajalnika prejeli še brezžične slušalke Galaxy Buds3. Medtem bodo kupci modelov Galaxy S25+, S25 Ultra ali Z Fold6 prejeli 45-vatni napajalnik, slušalke Galaxy Buds3 in tablični računalnik Galaxy Tab A9 LTE. Ta ekskluzivna ponudba zagotavlja, da kupci poleg vrhunskega pametnega telefona prejmejo tudi ključne dodatke za izboljšano Galaxy izkušnjo. Novi telefoni Galaxy izstopajo z naprednimi funkcijami umetne inteligence, visokokakovostnimi zasloni in dolgoročno programsko podporo, kar uporabnikom omogoča brezhibno in sodobno mobilno izkušnjo.

