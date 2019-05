Česa takšnega pa še ne! Anglija napada podvig vseh podvigov.

Po razburljivem razpletu polfinala lige prvakov, v katerem sta se kljub zaostanku po prvih tekmah v veliki finale uvrstila Liverpool in Tottenham, bosta danes znana še finalista lige Europa. Diši po novem angleškem spopadu, sta sta si Arsenal in Chelsea na prvih tekmah proti Valencii in Eintrachtu zagotovila prednost. Če bi Londončani uresničili cilj, bi nogometna Evropa izkusila nekaj, česar ni še nikoli.

Sklepno dejanje lige Europa bo 29. maja v Bakuju. Zmagovalec evropske lige bo deležen posebne nagrade, zagotovljenega nastopa v skupinskem delu lige prvakov (2018/19), kar je zelo mamljiv motiv za vse razen Chelseaja, ki si je nastop med elito prihodnjo sezono že zagotovil z uvrstitvijo v angleškem prvenstvu. Modri bodo danes gostili Eintracht Frankfurt. V Nemčiji so ostali neporaženi (1:1), hkrati pa dosegli zadetek, tako da bi jih v finale v oddaljeni Azerbajdžan popeljal že začetni remi z 0:0.

Giroud proti Joviću

Luka Jović je prve korake v članskem nogometu naredil pri 16 letih pod vodstvom Slaviše Stojanovića pri Crveni zvezdi. Foto: Reuters Modri v tej evropski sezoni - odigrali so 16 tekem - sploh še niso izgubili. Danes bodo nastopili brez Francoza N'Gola Kanteja (poškodba stegenske mišice), ki ga bo v zvezni vrsti zamenjal Hrvat Mateo Kovačić. Njegov rojak Ante Rebić se po odsluženi kazni na prvi tekmi vrača v napad Eintrachta.

Na Stamford Bridgeu bo v središču pozornosti dvoboj najboljših strelcev tekmovanja, Francoza Olivierja Girouda (Chelsea, 10 zadetkov) in Srba Luke Jovića (Eintracht, 9 zadetkov). Klub iz Frankfurta ni nastopil v evropskem finalu že 39 let.

Trener Arsenala specialist za evropsko ligo

Arsenalu se nasmiha prvi evropski finale po letu 2006. Foto: Reuters Napeto bi bilo lahko tudi na Mestalli. Netopirji bodo skušali prekrižati načrte topničarjem, ki jih vodi nekdanji strateg Valencie Unai Emery. Na prvi tekmi je največ preglavic obrambi španskega velikana, za katerega je na začetku stoletja zaigral tudi Zlatko Zahović in se z njim uvrstil v finale lige prvakov, povzročal Alexander Lacazette. Francoski napadalec je navijače Arsenala razveselil kar z dvema zadetkoma.

Arsenal lovi prvi evropski finale po letu 2006, ko je v Parizu ostal praznih rok v zadnjem dejanju lige prvakov proti Barceloni. Bo zdaj uspešnejši proti španskemu predstavniku? Njegov strateg Emery ima bogate izkušnje z osvajanjem evropske lige. To je storil trikrat zapored na čelu Seville. Na pot se je odpravil brez številnih poškodovanih igralcev (Aaron Ramsey, Denis Suarez, Hector Bellerin in Danny Welbeck), a bo oslabljena tudi Valencia, saj bosta manjkala Denis Čerišev in Geoffrey Kondogbia. Valencia je nazadnje v evropskem finalu igrala leta 2004, ko je pod vodstvom Rafaela Beniteza v finalu pokala Uefa ugnala Marseille.

Valencia in Eintracht bosta branila čast preostale Evrope

Eintracht lahko danes v Londonu prepreči vseangleško veselico v evropskih pokalih. Foto: Reuters Če bosta Arsenal in Chelsea izkoristila ugodno popotnico po prvih tekmah in se uvrstila v finale, bo nogometna Evropa doživela nekaj, česar ni še nikoli, odkar potekajo mednarodna klubska tekmovanja. V tem primeru bi namreč prav vsi štirje finalisti (v ligi prvakov in ligi Europa) prihajali iz iste države, za nameček pa trije klubi kar iz istega mesta (Tottenham, Arsenal in Chelsea). Tako bi spremljali vseangleško veselico tako v Bakuju kot tudi v Madridu, kjer bo predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin izročil pokal zmagovalcu obeh evropskih tekmovanj.

V preteklosti se je že dogajalo, da so bili v dveh vodilnih tekmovanjih trije finalisti iz iste države. Nazadnje je bilo tako v sezoni 2015/16, ko je Real Madrid v finalu lige prvakov premagal Oblakov Atletico, Sevilla pa v finalu evropske lige Kloppov Liverpool, še nikoli pa se ni zgodilo, da bi prav vsi udeleženci sklepnih dejanj prihajali iz iste države. Pred londonskima velikanoma je torej zgodovinska priložnost, pred Valencio in Eintrachtom pa zahtevna naloga, da (u)branita čast preostalega dela Evrope in dokažeta, da se najboljši klubski nogomet ta trenutek vendarle ne igra le na Otoku.

Obe tekmi se bosta začeli ob 21. uri.