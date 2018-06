Obeta se revolucija: SP 2026 v nogometu prvič v treh državah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA, Mehika in Kanada

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je določila prireditelja svetovnega prvenstva v nogometu za leto 2026. Severnoameriški trojček, ki ga sestavljajo ZDA, Mehika in Kanada, je zbral več glasov od Maroka, tako da se bodo najboljše reprezentance na svetu čez osem let za naslov svetovnega prvaka potegovala na drugi strani velike luže.

Na kongresu Mendarodne nogometne zveze (Fifa) v Moskvi je potekalo glasovanje, v katerem je severnoameriški trojček prejel 134, Maroko pa 65 glasov. Prvič so glasovale vse članice, tudi Slovenija, ne le izvršni odbor. Maročani so ostal praznih rok že petič.

Veselje severnoameriških partnerjev, ki bodo leta 2026 spravili pod streho največji nogometni dogodek. Foto: Reuters

Od treh držav, ki bodo leta 2026 gostile največji nogometni dogodek na svetu, z organiziranjem SP nima izkušenj le Kanada. Mehika je svetovno prvenstvo gostila že dvakrat (1970 in 1986), tako da bo postala prva država, ki bo največje velemojstre z nogometno žogo gostila že tretjič. ZDA so svetovno prvenstvo gostile leta 1994, ko je naslov najboljšega osvojila Brazilija. Največ tekem (60 od 80) bo prav v ZDA, ki se že veselijo sodelovanja, na tleh Mehike in Kanade pa bo skupno odigranih 20 dvobojev.

Predsednik Fife Gianni Infantino s presrečnimi predsedniki nogometnih zvez iz ZDA, Kanade in Mehike Foto: Reuters

Na SP 2026 bo prvič v zgodovini največjega tekmovanja tekmovalo kar 48 držav, tako da se obeta dolgo in zelo pestro tekmovanje. Namesto 64 kot letos v Rusiji bo odigranih kar 80 tekem. Udeležence bodo razdelili v 16 skupin s po tremi izbranimi vrstami. Dve najboljši bosta napredovali v izločilni del, tako da bodo leta 2026 prvič na SP odigrane tekme 1/16 finala.