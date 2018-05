Legendarni branilec kliče po spremembah in opravičuje Damirja Skomino

Marinko Galić o razpletu polfinala lige prvakov

Kaj je o razpletu polfinala lige prvakov, ki so ga močno zaznamovale tudi sodniške napake, povedal vedno pikri Marinko Galić, nekdanji slovenski reprezentant in nogometaš, ki je z Mariborom v tem tekmovanju tudi zaigral?

V letošnjem velikem finalu lige prvakov, ki bo 26. maja v Kijevu, se bosta za najprestižnejšo klubsko nogometno lovoriko udarila Real Madrid, ki naskakuje že četrti evropski naslov v zadnjih petih letih in tretjega v nizu, in Liverpool, ki je bil do zdaj petkrat evropski prvak in je nazadnje v finalu igral leta 2005, ko je po enajstmetrovkah premagal Milan.

Prvi je v torek, potem ko je v Münchnu zmagal z 2:1, remiziral z Bayernom z 2:2 in do finala prišel tudi s pomočjo spornih odločitev sodnika, Turka Cüneyta Cakirja, drugi je v sredo v Rimu, tam so šle na roko Liverpoolčanov nekatere sporne odločitve slovenskega sodnika Damirja Skomine, izgubil z Romo z 2:4, a ubranil prednost s prve tekme. Doma je namreč zmagal s 5:2.

Napak na najvišji ravni je preveč, potrebne so spremembe

Damir Skomina je v Rimu sodil slabo. Foto: Reuters "Za nami so res zanimive štiri polfinalne tekme, v katerih ni manjkalo ničesar. Videli smo lepe akcije, borbeno igro, izjemne obrambe, avtogole, izključitve, enajstmetrovke, nedosojene enajstmetrovke, gole. Bilo je vsega. Tudi veliko sodniških napak, se strinjam," je povedal Marinko Galić.

"V zadnjem času je v nogometu na najvišji ravni preveč napak. Škoda, da je tako. V tej sezoni jih je bilo že kar nekaj, v polfinalu in tudi že prej. Spomnimo se samo, kako je med najboljše štiri napredoval Real. Roko na srce, napak je preveč. Dejstvo je, da tudi v ligi prvakov nujno potrebujemo videotehnologijo. Le tako se ne bo dogajalo, kar se dogaja zdaj. Z uvedbo videotehnologije bi se znebili marsičesa. Nogomet bi postal bolj pravičen," pravi legendarni nekdanji dolgoletni branilec Maribora in slovenske reprezentance, s katero je nastopil na evropskem in tudi svetovnem prvenstvu.

Real se je še tretjič v treh letih uvrstil v finale in na poti do tja še drugič izločil Bayern. Foto: Reuters

Realu v zadnjih letih ni manjkalo sodniške pomoči

Je Real torej nezasluženo v finalu? "Ja in ne. Dejstvo je, da je bil Bayern na obeh tekmah boljši od Reala in ga na obeh tekmah nadigral. Res je tudi, da so bili Bavarci oškodovani, tako kot so bili že lansko leto, ko so proti Madridčanom izgubili v četrtfinalu, a če sem za lanskoletne sodniške odločitve skorajda prepričan, da so bile namerne, bi za letošnje napake sodnika težko trdil, da je podobno. Je pa dejstvo, da so nekateri klubi favorizirani. Real je že tretjič v nizu v finalu, v vseh treh letih pa Madridčanom ni manjkalo sodniške pomoči, a Bayern si je kriv tudi sam. Izkoristil je premalo priložnosti, ki jih je imel, in naredil preveč napak. Dejstvo je tudi, da je igral brez nekaterih nosilcev. Če bi bili zraven, sploh to velja za vratarja Manuela Neuerja, bi bil danes finalist. Ampak tudi to je nogomet in tudi zaradi tega je tako zelo zanimiv, saj ne zmaga vedno boljši," se je razgovoril nekdanji nogometaš, ki je za Slovenijo odigral 66 tekem.

Liverpool je dosegel rekord, v finalu je zasluženo

Veliko slavje Liverpoola v Rimu. Foto: Reuters Liverpool? "Liverpool je postavil rekord po številu golov v ligi prvakov, to pove vse. V finalu je zasluženo. Včerajšnjo tekmo sem gledal samo v zadnjih 25 minutah, tako da težko govorim, a rezultat pravi, da je bila Roma blizu. Mislim pa, da je so bili pri Liverpoolu na prvi tekmi, ko so vodili že s 5:0, prepričani, da so že napredovali. Takrat je njihov trener iz igre potegnil nekatere nogometaše, kar se mu je maščevalo. Tudi na drugi tekmi so vodili z 2:1 in si verjetno mislili, da je vsega konec, pa temu ni bilo tako. Roma je dokazala, da je odlična ekipa, a si je Liverpool finale vseeno zaslužil," je prepričan naš sogovornik.

Damir Skomina je super in pošten dečko

Po tekmi v Rimu je v središču pozornosti najboljši slovenski sodnik Skomina, ki bo kot prvi Slovenec sodil tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, a je v sredo zvečer naredil nekaj velikih napak. Kaj o njegovem sojenju pravi naš sogovornik?

Najboljši slovenski sodnik je močno oškodoval Romo na povratni tekmi polfinala. Foto: Getty Images

"Kot sem že rekel, vsega nisem videl, a kot sem prebral, je naredil nekaj napak, zaradi česar mi je zelo žal. Dobro ga poznam, oba sva iz Kopra, je super dečko in izredno pošten. Vem, da napak zagotovo ni naredil namerno, saj ni navijač nobenega kluba. Upam, da včerajšnja tekma ne bo vplivala na nadaljnji potek njegove sodniške poti in na to, kako in koliko bo sodil na letošnjem svetovnem prvenstvu. Vem, da je, če je napake res naredil, najbolj žal njemu, a napake se dogajajo. Ne verjamem, da je zaradi tega kaj slabši sodnik. Je eden izmed najboljših na svetu in to za mene ostaja tudi danes. Če bi imel na voljo video tehnologijo, se danes ne bi pogovarjali o njem," je someščanu v bran stopil Galić, ki ga v ligi prvakov poleg sodniških napak v zadnjih letih močno moti še nekaj.

To sploh ni več liga prvakov

"To, da liga prvakov danes sploh ni več liga prvakov. Včasih so v njej nastopali prvaki svojih držav, danes v njej najdemo tudi ekipe, ki so bile v svojem prvenstvu šele pete, kar ni prav. Ko je bilo drugače, je bilo veliko bolj zanimivo. Daleč so prihajali še nekateri drugi klubi, kot so bili Ajax in še nekateri, danes je vse skupaj centralizirano na tri, štiri klube, ki so favorizirani. Tudi zaradi tega ligo prvakov vse manj spremljam. Le še, ko gre na izpadanje, pa tudi takrat ne vedno," je kritičen danes 48-letni nekdanji nogometaš, ki si bo prihajajoči klubski nogometni spektakel leta v Ukrajini kljub vsemu zagotovo ogledal.

Real bo prvak, Liverpool nima nobenih možnosti

Veselje z Mariborom v Kijevu leta 1999. Foto: Reuters Ko bo pogledoval na zelenico nogometnega štadiona v Kijevu, ga bodo zagotovo obdala prav posebna čustva. Prav na prizorišču letošnjega finala je namreč pred zdaj že skoraj dvema desetletjema doživel najsijajnejše trenutke svoje nogometne poti.

Na Olimpijskem štadionu v Kijevu je septembra leta 1999 z Mariborom v sploh prvem nastopu slovenskega kluba v ligi prvakov premagal kijevski Dinamo z 1:0, novembra istega leta pa s Slovenijo na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000 z Ukrajino remiziral z 1:1 in se uvrstil na prvo veliko tekmovanje v zgodovini izbrane vrste.

Kaj v finalu napoveduje? "Real bo zmagal in bo še tretjič v treh sezonah postal evropski prvak. Liverpoolu ne dajem nobenih možnosti. Real ima daleč najboljšo ekipo. Na vseh pozicijah v ekipi ima dva vrhunska nogometaša. Res je, da je v finalu samo ena tekma, zato se lahko zgodi vse, a tudi tukaj je Real v prednosti, saj ima s takšnimi tekmami veliko več izkušenj, kot jih ima Liverpool. Ta utegne podleči pritisku, medtem ko je Real pod pritiskom vajen igrati in je v mojih očeh absolutni favorit," je prepričan Galić, sicer velik navijač Barcelone, in ob tem dodal, da mu je za to, kdo bo postal prvak, popolnoma vseeno.