V živo: Ronaldo z novim rekordom, Vlahović zabil za tri točke Srbije

Po razburljivem dogajanju v četrtek in petek , ko je slovenska reprezentanca po zadetku Žana Vipotnika v zadnji minuti remizirala s Švedsko (2:2), se kvalifikacije za SP 2026 nadaljujejo še v skupinah F, H in K. Portugalska z neuničljivim kapetanom Cristianom Ronaldom igra prvič po osvojitvi lige narodov. Ob 18. uri gostuje v Armeniji. Že ob 15. uri je bila v Rigi na delu Srbija. Zmagala je z golom Dušana Vlahovića (1:0). Anglijo čaka vsaj na papirju lahkoten opravek, saj je na Villa Park Andora.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Sobota, 6. september:

Ronaldo dosegel nov rekord

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters To je bilaprva tekma Portugalske v kvalifikacijah za SP 2026. Od prve minute je znova igral neuničljivi 40-letni kapetan Cristiano Ronaldo. Ta je v bogati karieri že štirikrat prej igral proti Armeniji in dosegel pet zadetkov, nazadnje se je v Erevanu mudil leta 2015, ko je prispeval hat-trick in pomagal Portugalski do zmage s 3:2. Ronaldo je za izbrano vrsto nastopil že 222., kar je nov svetovni rekord. Izboljšati pa je tudi število svojih zadetkov. Dosegel je 139., ko je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Portugalske z 2:0.

Lovi tudi rekord v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je zdaj dosegel že 37 zadetkov in na večni lestvici zaostaja le za Carlosom Ruizom (Gvatemala – 39), na drugem mestu je tako prehitel Lionela Messija(Argentina – 36). Ker pa Messija letos čaka le še ena kvalifikacijska tekma za SP, Ronalda pa kar šest, je Portugalec na dobri poti, da bi postal svetovni rekorder tudi v tej rubriki.

Tri točke za Srbijo v mestu, ki gosti EuroBasket

Dušan Vlahović je v 12. minuti zadel za vodstvo Srbije z 1:0. Foto: Reuters V skupini K se je dogajanje začelo že ob 15. uri. V Rigi, kjer potekajo izločilni deli EuroBasketa, sta se za kvalifikacijske točke merili Latvija in Srbija. Gostje so bili veliki favoriti, a so zmagali z minimalno prednostjo 1:0. Edini zadetek na tekmi je že v 12. minuti zabil Dušan Vlahović.

Ob 18. uri v skupini K igrata Anglija in Andora. Trije levi so pod vodstvom selektorja Thomasa Tuchla junija v gosteh ugnali žepno državico z le 1:0. Tokrat je tekma v Birminghamu, Angleži pa se ogrevajo za torek, ko jih čaka bolj zahtevno gostovanje v Beogradu. Na seznam poškodovanih (Cole Palmer, Jude Bellingham, Adam Wharton in Bukayo Saka) se je vpisal tudi John Stones, tako da Anglija ni v najboljši postavi.

