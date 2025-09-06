Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Sobota,
6. 9. 2025,
18.40

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Natisni članek
Dušan Vlahović angleška nogometna reprezentanca Portugalska nogometna reprezentanca Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo srbska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Sobota, 6. 9. 2025, 18.40

26 minut

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog (sobota)

V živo: Ronaldo z novim rekordom, Vlahović zabil za tri točke Srbije

Avtorji:
R. P., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43
kvalifikacije za SP 2026 Portugalska Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo je zabil drugi gol na tekmi Portugalske z Armenijo. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo je zabil drugi gol na tekmi Portugalske z Armenijo.

Foto: Reuters

Po razburljivem dogajanju v četrtek in petek, ko je slovenska reprezentanca po zadetku Žana Vipotnika v zadnji minuti remizirala s Švedsko (2:2), se kvalifikacije za SP 2026 nadaljujejo še v skupinah F, H in K. Portugalska z neuničljivim kapetanom Cristianom Ronaldom igra prvič po osvojitvi lige narodov. Ob 18. uri gostuje v Armeniji. Že ob 15. uri je bila v Rigi na delu Srbija. Zmagala je z golom Dušana Vlahovića (1:0). Anglijo čaka vsaj na papirju lahkoten opravek, saj je na Villa Park Andora.

Robin Olsen
Sportal V Ljubljani ga je bilo tako sram, da bi se kar pogreznil v zemljo

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Sobota, 6. september:

Slovenija Švedska
Sportal Kek po dragoceni točki napovedal spremembe

Ronaldo dosegel nov rekord

Cristiano Ronaldo | Foto: Reuters Cristiano Ronaldo Foto: Reuters To je  bilaprva tekma Portugalske v kvalifikacijah za SP 2026. Od prve minute je znova igral neuničljivi 40-letni kapetan Cristiano Ronaldo. Ta je v bogati karieri že štirikrat prej igral proti Armeniji in dosegel pet zadetkov, nazadnje se je v Erevanu mudil leta 2015, ko je prispeval hat-trick in pomagal Portugalski do zmage s 3:2. Ronaldo je za izbrano vrsto nastopil že 222., kar je nov svetovni rekord. Izboljšati pa je tudi število svojih zadetkov. Dosegel je 139., ko je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Portugalske z 2:0.

Lovi tudi rekord v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je zdaj dosegel že 37 zadetkov in na večni lestvici zaostaja le za Carlosom Ruizom (Gvatemala – 39), na drugem mestu je tako prehitel Lionela Messija(Argentina – 36). Ker pa Messija letos čaka le še ena kvalifikacijska tekma za SP, Ronalda pa kar šest, je Portugalec na dobri poti, da bi postal svetovni rekorder tudi v tej rubriki.

Tri točke za Srbijo v mestu, ki gosti EuroBasket

Dušan Vlahović je v 12. minuti zadel za vodstvo Srbije z 1:0. | Foto: Reuters Dušan Vlahović je v 12. minuti zadel za vodstvo Srbije z 1:0. Foto: Reuters V skupini K se je dogajanje začelo že ob 15. uri. V Rigi, kjer potekajo izločilni deli EuroBasketa, sta se za kvalifikacijske točke merili Latvija in Srbija. Gostje so bili veliki favoriti, a so zmagali z minimalno prednostjo 1:0. Edini zadetek na tekmi je že v 12. minuti zabil Dušan Vlahović.

Ob 18. uri v skupini K igrata Anglija in Andora. Trije levi so pod vodstvom selektorja Thomasa Tuchla junija v gosteh ugnali žepno državico z le 1:0. Tokrat je tekma v Birminghamu, Angleži pa se ogrevajo za torek, ko jih čaka bolj zahtevno gostovanje v Beogradu. Na seznam poškodovanih (Cole Palmer, Jude Bellingham, Adam Wharton in Bukayo Saka) se je vpisal tudi John Stones, tako da Anglija ni v najboljši postavi.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Sobota, 6. september:

Lestvice:

David Hancko
Sportal Nemci razočarali navijače, to se jim ni zgodilo že 24 let
Lionel Messi
Sportal Messi ni mogel zadrževati solz, največji se je poslovil
Švedska navijača
Sportal Norišnica v Ljubljani, Švedi preplavili prestolnico, vse je v rumenem! #video
kvalifikacije za SP 2025 slovenska nogometna reprezentanca
Sportal Lovrić v 35. sekundi drugega polčasa in Vipotnik v 90. minuti za veliko točko Slovenije
Moroko
Sportal Maroko 17. udeleženec svetovnega prvenstva
Dušan Vlahović angleška nogometna reprezentanca Portugalska nogometna reprezentanca Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo srbska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.