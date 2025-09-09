Oven

Čeprav boste danes zasuti z delom, se boste želeli posvetiti tudi bližnjim. Začutili boste, kako zelo pogrešate družino, veselje in smeh. Premislite o tem, kako boste v prihodnje razporedili svoj čas. Pri delu boste osredotočeni na naloge, zato se boste lahko proti domu odpravili prej kot ponavadi.

Bik

Planeti vam danes ne bodo naklonjeni, še posebno na področju odnosov ne bo preveč dobro. Prepiri se bodo najverjetneje pojavili na delovnem mestu. Osredotočite se na obveznosti, ki so pred vami. Razum bo na vaši strani, zato se boste kljub zapletom uspešno lotevali novih nalog. V večernih urah si privoščite sprostitev.

Dvojčka

Samski boste navdušeni nad nekom. Zdelo se vam bo, da to osebo poznate že celo življenje. Znebite se starih ovir in negativne energije. Ne sklepajte prehitro in odprite vrata sreči. V vaše življenje bo kmalu posijalo sonce, zato pričakujte zbližanje z osebo, ki vas bo danes očarala. Vezani imate čudovito razmerje.

Rak

V službi danes pričakujte utapljanje v delu, zato dvakrat vdihnite, ko boste začutili, da stres potuje skozi vaše telo. Fizična aktivnost, ki jo boste namenili telesu v popoldanskih urah, vam bo pisana na kožo. Danes poskrbite za to, da se boste naspali in da se boste spočili, saj boste jutri potrebovali ogromno energije.

Lev

Pričakujte manjši nesporazum s sodelavcem, saj se vam bo zdelo, da vse delovne obveznosti opravljate sami. Zaščitite si hrbet in mislite nase. Včasih je potrebno zatožiti tudi kolega. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni. Posvetite se novemu hobiju, o katerem že dalj časa premišljujete.

Devica

Danes boste spoznali, kako omejeni ste pri svojem delu. Pričakujte polno težav. Na poti do vašega profesionalnega cilja se bo pojavilo še ogromno zapletov. Ne obupajte. Ohranite pozitivizem, saj vas bo ta pripeljal daleč. Zdravje: znebite se živčnosti, saj jo boste v nasprotnem primeru začeli prelagati na ljudi okoli vas.

Tehtnica

Samski in vezani boste opazili, da se zadeve v ljubezni ne premikajo v želeno smer. Vezani premislite, kakšen del odgovornosti nosite vi in kakšen del vaš partner. Ne obupajte in ne pozabite, da je razmerje trdo delo. Poiščite upanje in željo po spremembi. Po nasvet se zatecite k prijatelju.

Škorpijon

Vzemite vajeti v svoje roke. Če vam kaj ni všeč, potem povejte to takoj in ne pustite, da partner neprestano ponavlja napake. Čas je, da se naučite, kako reči ne. Postavite se sami zase. Če čutite, da vas razmerje ne osrečuje, si vzemite čas za premislek. Samski boste danes ravnodušni. Čutili boste, da za vas ne obstaja sreča v ljubezni.

Strelec

Danes pustite preteklost za seboj. Dan se vam bo zdel zelo pesimističen. Res je, da vas pri delu moti veliko stvari, toda čas ne bo pravi, da bi o tem spregovorili. Raje diplomatsko molčite. Na delovnem mestu bodite previdni, saj nekdo nima najboljših namenov. Morda se vam bo prikupil, vseeno ga ne vzemite resno.

Kozorog

Še vedno ste v dvomih glede pomembnih odločitev. Zagotovo vas bodo vaše želje vodile do končnega spoznanja. Prihajajo velike spremembe na področju dela in ljubezni. Bodite pripravljeni in premislite, kakšna bo vaša končna odločitev. Finance: trenutno vam kaže dobro, toda ne glede na to lahko poslabšanje pričakujete kmalu.

Vodnar

Danes boste neverjetni. Ljudem okoli vas se boste pokazali v pravi luči. Pomagali boste drugim. Nekomu, ki vam je zelo blizu, boste pomagali na poklicni poti, in sicer s svojimi poznanstvi in nasveti. Tudi na vaši osebni poklicni poti se boste bližali zadanemu cilju. Pazite na večje odlive s tekočega računa!

Ribi

Premlevali vas bodo dvomi, ki pa vas ne bodo pripeljali daleč. Premislite, kako boste dosegli cilj. Odločitev, ki jo boste sprejeli, naj temelji na vaši srčni želji. Le tako boste lahko zares uspešni. Pustite zmedenost za seboj in pogumno stopite na novo pot. Videli boste, da vas bo ta vodila do pravih oseb in znanja.