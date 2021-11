Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo z 2:1 strla Ciper in zasedla četrto mesto. Nastop na mundialu so si z zmago nad Rusijo zagotovili Hrvati.

Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo z 2:1 strla Ciper in zasedla četrto mesto. Nastop na mundialu so si z zmago nad Rusijo zagotovili Hrvati. Foto: Grega Valančič/Sportida

Italijani so v ponedeljek zvečer s Severno Irsko igrali 0:0 in tako se je iz skupine C neposredno na svetovno prvenstvo 2022 uvrstila Švica, ki je s 4:0 premagala Bolgarijo. Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2:1 premagala Ciper. Hrvaška je za uvrstitev v Katar premagala Rusijo. Tam bo nastopila tudi Srbija, ki je poskrbela za senzacijo nedeljskega večera in po veliki drami z zadetkom v 90. minuti šokirala Portugalsko.

Težave Matjaža Keka s poškodbami so se pred zadnjo tekmo kvalifikacij nadaljevale. Po ogrevanju je ostal še brez Andraža Šporarja in Mihe Mevlje, priložnost v začetni enajsterici sta tako dobila Žan Celar, ki se je izkazal, in Jure Balkovec. Slovenci so v prvi polovici uvodnega polčasa prevladovali.

Celar se je v 25. minuti celo razveselil prvenca v slovenskem dresu, a je sodnik po ogledu videoposnetka gol zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Polčas se je končal z začetnih 0:0, so pa Slovenci v začetku drugega hitro povedli, še na drugi zaporedni tekmi se je pod gol podpisal povratnik Miha Zajc. V 84. minuti je na 2:0 s prvencem zvišal Adam Gnezda Čerin, ki mu je lepo asistiral Celar. Ko je že kazalo, da bi se obračun lahko končal z 2:0, je v 89. minuti Andronikos Kakoulis z evrogolom matiral Jana Oblaka in postavil končnih 2:1.

Slovenci so kvalifikacije, zadnjo tekmo so igrali natanko 20 let po nepozabni uvrstitvi na SP 2002, končali na četrtem mestu, tretjih Slovakov, ki so s 6:0 odpravili Malto, jim ni uspelo prehiteti.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Kudrjašov z avtogolom popeljal Hrvate na SP

Hrvati so po avtogolu Rusov skočili na prvo mesto in v Katar. Foto: Guliverimage

V slovenski skupini H se je v zadnjem krogu odločalo o marsičem. Rusija in Hrvaška sta se v velikem derbiju v Splitu pomerili za prvo mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na SP 2022 v Katar (drugouvrščeno ekipo čakajo marca 2022 dodatne kvalifikacije). Rusom je za zmago v skupini zadoščal remi, Hrvati so pred 30 tisoč gledalci na Poljudu potrebovali zmago.

Izjemno napadalno so se lotili "zbornaje komande", ki se je večino časa branila, uspešno pa jo je pri želenem rezultatu dolgo držal razpoloženi vratar Matvej Safonov. Ta je do 81. minute ohranjal mrežo nedotaknjeno, nato pa ga je premagal kar rojak Fedor Kudrjašov. Rezultat se po avtogolu Rusije ni več spremenil in kockasti so se lahko začeli veseliti prvega mesta in uvrstitve na mundial.

Srbi šokirali Portugalce in se uvrstili na SP 2022

Veselje Aleksandra Mitrovića, strelskega rekorderja Srbije, po zadetku v 90. minuti. Foto: Reuters Na Portugalskem se je Cristiano Ronaldo, svetovni rekorder po številu zadetkov v dresu izbrane vrste (dosegel je že 115 golov), z ekipo pomeril s Srbi, za uvrstitev v Katar je potreboval le točko, a ostal praznih rok. Srbi so pripravili senzacijo, v Lizboni zmagali z 2:1 in se uvrstili na SP. Portugalci gredo v dodatne kvalifikacije.

Renato Sanches je že v drugi minuti po hudi napaki in nepazljivosti Nemanje Gudelja poskrbel za navdušenje portugalskih navijačev, nato pa so se stvari za domače zapletle. Srbi so bili boljši tekmec, Dušan Vlahović je zatresel vratnico, v 33. minuti pa je Dušan Tadić s pomočjo slabega posredovanja vratarja Ruija Patricia poskrbel za izenačenje. Zvezdnik Ajaxa je v zadnji minuti prispeval še asistenco, odlično našel rezervista Aleksandra Mitrovića, ki je odločil zmagovalca in popeljal Srbijo na SP 2022 v Katar.

V Sevilli so Španci na stadionu Cartuja gostili Švedsko, za uvrstitev v Katar so potrebovali le točko, vseeno pa osvojili tri z zmago z 1:0. Za edni gol na tekmi je v 86. minuti poskrbel Alvaro Morata, Zlatan Ibrahimović je igral do 73. minute tekme.

V Katar neposredno Švica in ne Italija, lahko delo za Angleže

Mancini ni našel rešitve za Severno Irsko. Foto: Reuters Aktualni evropski prvaki Italijani morajo v dodatne kvalifikacije. V skupini C jim je prvo mesto speljala Švica. Italijani so gostovali v Belfastu in v prvem polčasu niso bili posebej nevarni. In lahko bi bili kaznovani že na samem začetku drugega polčasa, ko jih je po strelu Georga Sevilla rešil vratar Gianluigi Donnarumma. A našim zahodnih sosedov je zares začela voda teči v grlo sredi drugega polčasa, ko so njihovi neposredni tekmeci za prvo mesto v skupini C Švicarji dvakrat zabili Bolgarom. Italijani bi morali zmagati, pa so bili pravzaprav tudi v zaključku tekme nevarnejši Severni Irci, v 76. minuti po lepem prodoru denimo Conor Washington.

Nekaj minut zatem pa je po izvrstni timski akciji sledil še nevaren strel Stuarta Dallasa. V 90. minuti je šel Donnarumma iz vrat, a je po strelu Washingtona z golove črte žogo izbil kapetan Italije Leonardo Bonucci. Na koncu remi Italije brez golov, medtem ko so Švicarji Bolgare premagali s 4:0.

Lažje delo so imeli Angleži, ki bi brez prvega mesta v skupini I ostali le v primeru poraza proti San Marinu. Ta pa ni bil prav verjeten. In Angleži so status favorita hitro potrdili. Nalogo so opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 6:0. Harry Kane je v razmaku 15-ih minut zabil kar štiri gole (dva sicer z bele točke). Končni izid pa neverjetnih 10:0.

Harry Kane je dal štiri od desetih golov Anglija. Foto: Reuters

Druga zaključna žoga za Nizozemsko

Nizozemec Memphis Depay je z 11 zadetki najboljši strelec evropskega dela kvalifikacij za SP 2022. Foto: Guliverimage Skupinski del kvalifikacij za SP 2022 se bo končal v torek. Najbolj bo zanimivo v skupini G, kjer imajo vse v svojih rokah Nizozemci. V soboto so zapravili prvo zaključno žogo v Podgorici, tokrat pa morajo le ostati neporaženi v Rotterdamu proti Norveški. Če jim bo uspelo, bodo prihodnje leto zaigrali v Katarju, če pa bi jim vikingi prekrižali načrte, bi se lahko v boj za prvo mesto vmešala tudi Turčija, ki jo čaka zahteven izziv, gostovanje pri nepredvidljivi Črni gori.

V skupini D, kjer si je Francija zagotovila prvo mesto, so play-offu najbližje Finci, a so v igri za drugo mesto tudi še vedno neporaženi Ukrajinci, ki pa so na kar šestih od sedmih tekem remizirali. Tokrat jih čaka gostovanje pri razočarani BiH v Zenici.

V skupini E je že jasno, da bosta v dodatnih kvalifikacijah nastopila tako Wales kot Češka. Vprašanje je le, kdo se bo v play-off podal zaradi drugega mesta v skupini, kdo pa s seznama zmagovalcev skupin lige narodov, na katerem si bo play-off zagotovo priigrala Avstrija.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe spomladi 2022 čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. To bosta Avstrija oziroma slabša iz skupine E (Wales oziroma Češka).

Kdo se je že uvrstil v Katar? Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Srbija, Španija, Švica, Anglija.