Portugalci začeli tako kot Slovenci in izgubili še Ronalda #video

V ponedeljek so se kvalifikacije za Euro 2020 nadaljevale v skupinah A, B in H. V obračunu večera je Portugalska le remizirala Srbijo (1:1) in ima po dveh krogih podobno kot Slovenija le dve točki. Večer Portugalcev je dodatno pokvarila poškodba Cristiana Ronalda. Svoje delo sta suvereno opravila Francija in Anglija.

V enem izmed vrhuncev ponedeljkovega večera je bila ravno tekma na štadionu Luž. Portugalci so bili po remiju na prvi kvalifikacijski proti Ukrajini odločeni, da pridejo do zmage, a se jim ponovno ni izšlo. Vratar Portugalske Riu Patricio je v prvem polčasu nespretno trčil v srbskega nogometaša in zakuhal enajstmetrovko. To je zanesljivo izkoristil Dušan Tadić.

Da so bile težave Portugalske še večje, je poskrbel še kapetan domačih, Cristiano Ronaldo, ki je po poškodbi stegenske mišice po pol ure zapustil zelenico. Vseeno šok ni bil prehud, saj je le deset minut po izgubi prvega zvezdnika z mojstrovino Portugalce priključil nogometaš Porta, Danilo. V drugem polčasu kljub premoči Portugalcev nismo več videli zadetka in končalo se je z delitvijo točk.

Izjemen gol Danila:

Danilo equaliser for Portugal. Quite good.pic.twitter.com/vmo8J62s2z — Nick Harris (@sportingintel) March 25, 2019

Francozi in Angleži napolnili mrežo tekmecev

Kvalifikacije so uspešno nadaljevali tudi Francozi in Angleži. Svetovni prvaki so se doma znesli nad Islandci (4:0), Angleži pa so po začetnem zaostanku v Podgorici na koncu zmagali s kar 5:1. Trije levi so na dveh tekmah teh kvalifikacij zabili že deset zadetkov.

Nov remi Slovenije

Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 remizirala s Severno Makedonijo in je po dveh tekmah pri dveh točkah. Podobno kot v Izraelu v četrtek so Slovenci povedli, bili nevarnejši tekmec, na koncu pa remizirali. To je bila še peta zaporedna tekma Slovencev z izidom 1:1.

Jan Oblak je bil pri zadetku Makedonije nemočen. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Slovenijo je v 34. minuti v vodstvo po lepi podaji Andraža Šporarja s strelom z glavo popeljal Miha Zajc. Kekovi varovanci so bili do polčasa nevarnejši tekmec, a niso več zadeli, so pa imeli igro v svojih nogah. To se je spremenilo v začetku drugega polčasa, ko so gostje po dolgi podaji proti slovenskim vratom, Petra Stojanovića je prehitel eden od Makedoncev, prišli do žoge, ta se je po podaji odbila do Enisa Bardija, ki je izenačil. Slovenci so imeli do konca srečanja večinoma pobudo, a rezultat se ni spremenil in Slovenija je še petič zapored remizirala z 1:1.

Fotogalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar, Matic Klanšek Velej/Sportida):

Poljaki s polnim plenom prvi, Izraelci napolnili mrežo Avstrije

Poljaki so po Avstrijcih premagali še Latvijo in so po dveh tekmah s polnim izkupičkom na vrhu "slovenske skupine". Izraelci so odigrali drugo tekmo kvalifikacij, doma so s 4:2 premagali Avstrijo. S tremi goli je zablestel Eran Zahavi, četrtega je dodal Munas Dabbur, oba avstrijska pa je dosegel Marko Arnautović.

Madžari šokirali Hrvate, Nemci ugnali Nizozemce

Kvalifikacije sta začeli tudi reprezentanci Walesa in Rusije. Valižani so v skupini E z 1:0 premagali Slovaško, Rusi so se v skupini I s 4:0 znesli nad Kazahstanom. Madžarska je v skupini E z zadetkoma Adama Szalaia in Mateja Petkaija premagala Hrvaško, za katero je častni gol dosegel Ante Rebić.

Najzanimivejša tekma drugega kroga kvalifikacij je bila v Amsterdamu, kjer so na evropski klasiki Nizozemci z 2:3 izgubili z Nemci.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 2. krog: