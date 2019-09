Evforija na Finskem, kakršne še ni bilo

Kvalifikacije za EP 2020 potekajo v zgoščenem ritmu. Le dan po zadnjih tekmah 5. kroga bodo že odigrani prvi dvoboji 6. kroga. Izstopa presenetljiv derbi vodilnih v skupini J med Finsko in Italijo, za katero bodo stiskali pesti tudi navijači Bosne in Hercegovine. Slovenija bo poskušala v ponedeljek sladko zmago nad Poljsko nadgraditi z uspehom proti Izraelu, v torek pa bo še vedno nepremagano Kosovo lovilo nov čudež na Wembleyju.

Slovenska nogometna reprezentanca si je po zmagi nad Poljsko izboljšala možnosti za preboj na EP 2020. V ponedeljek se bo v Stožicah, kjer pričakujejo velik obisk navijačev, pomerila še z Izraelom, s katerim se je v uvodnem krogu kvalifikacij v Haifi razšla brez zmagovalca (1:1). Selektor Matjaž Kek zaradi poškodbe ne more računati na Domna Črnigoja, za dvoboj pa po odsluženi kazni ponovno kandidira kapetan Bojan Jokić. Mreža Jana Oblaka je na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah ostala nedotaknjena. V vrstah Izraelcev je najbolj nevaren napadalec Eran Zahavi, z osmimi zadetki prvi strelec celotnega kvalifikacijskega ciklusa. Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 20.45.

V skupini G bo razburljivo tudi na derbiju vodilnih v Varšavi med Poljsko in Avstrijo. Poljaki so v petek v Ljubljani izgubili prvič v teh kvalifikacijah, severni slovenski sosedje pa so se po treh zaporednih zmagah povzpeli na drugo mesto. Latvija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, bo prve točke iskala proti Severni Makedoniji v Rigi.

Evforija na Finskem, Nemci pri neporaženih Severnih Ircih

Finska je v 5. krogu na domači zelenici prekrižala načrte Grčiji in se utrdila na drugem mestu. Foto: Reuters Nedelja bo v znamenju tekem v skupinah D, F in J. Na Finskem vlada reprezentančna evforija, saj izbrana vrsta, ki ni še nikoli zaigrala na velikem tekmovanju, zaseda drugo mesto in se spogleduje z odhodom na Euro 2020. V goste prihaja vodilna Italija, za katero bosta stiskali pesti tudi Bosna in Hercegovina, ki za Finci zaostaja pet točk, ter nekdanja evropska prvakinja Grčija, ki je osvojil le štiri točke.

Nemčijo v ponedeljek čaka zelo pomembno gostovanje pri za zdaj še nedotakljivi Severni Irski, Nizozemci pa jo bodo poskušali brez spodrsljaja odnesti na gostovanju v Estoniji. Uvodno tekmo dneva bosta ob 18. uri v Bakuju odigrala Azerbajdžan in prerojena Hrvaška, ki je v petek v Trnavi ponižala Slovaško (4:0).

Kosovo po senzacijo na Wembley

Kosovo je v soboto doma premagalo Češko. Foto: Reuters V torek bo Kosovo odigralo najodmevnejšo tekmo, odkar je član evropske družine. V skupini A, kjer je še neporaženo, bo gostovalo na Wembleyju pri vodilni Angliji.

Portugalska in Srbija sta veliki favoritinji v Litvi in Luksemburgu, v skupini H, kjer je napeto pri vrhu, pa bo imela izmed vodilne trojice najlažje delo svetovna prvakinja Francija, saj bo gostila sosedo Andoro. Ene najslabših reprezentanc v Evropi ne gre podcenjevati, saj je v soboto v Turčiji dodobra namučila gostitelje in izgubila šele po zadetku v 89. minuti.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 6. krog:

Skupina G:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C

Skupina D:

Skupina E:

Skupina F:

Skupina H:

Skupina I:

Skupina J: