Dokaz, da zmaga v Prištini ni samoumevna: brez Oblaka bi ...

Slovenija je v letu 2020 ujela ritem. Po remiju proti Grčiji (1:1) je doma ugnala še Moldavijo in San Marino, v nedeljo pa bo Kekova četa lovila še tretjo zaporedno zmago. Odhajajo v Prištino, kjer jih čaka oslabljeno Kosovo. Zaradi koronavirusa in karanten manjkata prva zvezdnika – kapetan in član Napolija Amir Rrahmani in novi član Lazia, odlični napadalec Vedat Muriqi.

Vedat Muriqi je pred dnevi za 17,5 milijona evrov prestopil v Lazio, a za Rimljane zaradi koronavirusa še ni nastopil. Nanj ne more računati niti Kosovo. Foto: Reuters

Švicarski strokovnjak Bernard Challandes na klopi Kosova vseeno računa na 21 zdravih nogometašev, ki so skupaj po podatkih spletne strani transfermarkt.com vredni 32,3 milijona evrov, kar je povprečju 1,54 milijona evrov na igralca. To je zanimivo več od slovenske zasedbe, če v njej ne štejemo Jana Oblaka, ki je na nogometni tržnici vreden norih 90 milijonov.

Preostalih 22 nogometašev v slovenski izbrani vrsti, kjer manjkata Josip Iličić in Andraž Šporar, je vrednih 30,6 milijona evrov, kar v povprečju nanese 1,4 milijona evrov na igralca. Če vseeno k ekipi prištejemo še Oblaka, se povprečje dvigne na 5,2 milijona evrov na igralca, a treba je vedeti, da Oblak ne teče po igrišču in ne zabija golov, zato Slovencev v Prištini ne čaka lahka naloga. Zmaga ne bo padla z neba, kot je denimo pred dnevi proti San Marinu, po nesrečnem porazu v dodatnih kvalifikacijah za EP pa bodo visoko motivirani tudi nogometaši Kosova.

Matjaž Kek se lahko v letu 2020 pohvali z dvema zmagama in remijem, res pa je, da se s kakšnim resnejšim tekmecem še ni udaril. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozitiven podatek za Slovence je le to, da nedeljski gostitelji že dolgo niso zmagali. Na zadnjih šestih tekmah so le enkrat remizirali in vknjižili pet porazov. Zadnjič so se veselili pred enim letom v kvalifikacijah za nastop na EP, ko so doma z 2:0 premagali Črno goro.

Obračun Slovenije in Kosova v Prištini bo v nedeljo ob 20.45.

Reprezentanca Slovenije (23): Vratarji: Jan Oblak (Atletic Madrid) – 90 milijonov evrov

Vid Belec (Salernitana) – 600 tisoč evrov

Matjaž Rozman (Celje) – 250 tisoč evrov Branilci: Miha Mevlja (Soči) – 2 milijona evrov

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) – 1 milijon evrov

Nejc Skubic (Konyaspor) – 1,6 milijona evrov

Jure Balkovec (Fatih Karagümrük) – 950 tisoč evrov

Miha Blažič (Ferencvaroš) – 1,6 milijona evrov

Nemanja Mitrović (Maribor) – 650 tisoč evrov

Mario Jurčević (Osijek) – 500 tisoč evrov

Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz) – 1,2 milijona evrov Vezisti: Jasmin Kurtić (Parma) – 3,5 milijona evrov

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) – 7 milijonov evrov

Jaka Bijol (Hannover 96) – 2,5 milijona evrov

Amedej Vetrih (Gaziantep) – 500 tisoč evrov

Haris Vučkić (Zaragoza) – 600 tisoč evrov

Rajko Rep (Hartberg) – 800 tisoč evrov

David Tijanić (Raków Częstochowa) – 500 tisoč evrov

Dejan Petrović (Rapid) – 900 tisoč evrov

Sandi Lovrič (Lugano) – 900 tisoč evrov Napadalci: Damjan Bohar (Osijek) – 2 milijona evrov

Blaž Kramer (Zürich) – 400 tisoč evrov

Lovro Bizjak (Ufa) – 600 tisoč evrov