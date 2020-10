Primer dobre prakse, kako ne smeš nikoli obupati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na začetku drugega polčasa prijateljske tekme med Slovenijo in San Marinom, ki je služila kot malce bolj zahteven ''trening'' za bližajoča se dvoboja v Prištini in Kišinjevu, je strelski led v reprezentanci prebil Rajko Rep. Izkušeni Slovenec je prehodil zahtevno pot od igranja v avstrijskih nižjih ligah pa vse do prvega reprezentančnega zadetka, zato je bilo veselje v sredo še toliko slajše.