Vesel, da ga po mrzlem angleškem dežju boža špansko sonce

Ne le dvakratni strelec Nemanja Mitrović, proti San Marinu sta prvi zadetek v državnem dresu dočakala tudi Haris Vučkić in Rajko Rep. Kdo bi lahko zadel v polno v nedeljo v Prištini? Selektor Matjaž Kek se o tem, koga postaviti v napad, še odloča. Član Zaragoze mu sporoča, da bi z veseljem sprejel ta izziv in poskušal Sloveniji pomagati do nove zmage.

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtek ostala brez Andraža Šporarja, s tem pa so se možnosti, da bi Haris Vučkić po dvoboju s San Marinom v prvi enajsterici začel tudi na gostovanju v Kosovu, občutno povečale. ''Pripravljen sem na izziv. Če mi bo selektor ponudil priložnost, bom dal vse od sebe. Škoda, da je Andraž poškodovan. Ni le dober igralec, ampak tudi dobra oseba. Žal mi je, da ga ni zraven,'' je 28-letnemu Domžalčanu, ki mu zdravstvene tegobe v karieri niso prizanašale, saj je moral prisilno izpustiti ogromno tekem, žal, da je moral napadalec Sportinga zapustiti reprezentančne priprave.

Razočaranje v vrstah Kosova voda na mlin Sloveniji?

Z bele točke je podvojil prednost Slovenije in jo proti San Marinu popeljal do vodstva z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Matjaž Kek je po zmagi nad San Marinom poudaril, kako napadalec Zaragoze potrebuje še nekaj minut, da ujame polno tekmovalno formo. Morda mu pomaga s tem, da ga uvrsti v začetno postavo, s katero bo poskušal nadaljevati niz neporaženosti v ligi narodov v Prištini.

Slovenija se bo namerila na ranjenega tekmeca. Kosovo je v četrtek izpadlo v polfinalu dodatnih kvalifikacij za Euro 2020. Izgubilo je v Skopju proti sosedi Severni Makedoniji, zaradi težav z zdravjem, na to je precej vplival novi koronavirus, pa je ostalo brez nekaterih najboljših igralcev. Nastopili ne bodo niti proti Kekovi četi.

''Kosovo je po izpadu zagotovo razočarano. Takrat nogometašem upade motivacija, kar je za nas pozitivno. Bodo pa vseeno pripravljeni na nas,'' pojasnjuje Vučkić, eden od najmlajših debitantov v zgodovini slovenske reprezentance. Kosova ne pozna najboljše, a ve, da bo Slovenija v nedeljo naletela na zelo kakovostnega tekmeca.

Slovenska reprezentanca v Prištini ne bo mogla računati na Andraža Šporarja, se pa med vratnici vrača Jan Oblak. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

''Imajo kakovostne igralce, igrajo v dobrih klubih. To bo težka tekma,'' je previden. Verjame, da bo Slovenija nadaljevala zmagoviti niz, ki ga je začela proti Moldaviji, nadaljevala pa proti San Marinu. ''Dobro smo začeli ligo narodov. Moramo iti pozitivno naprej. Le tako lahko napredujemo.''

Lepo so ga sprejeli v Španiji

Z Zaragozo se želi prebiti v elitni klubski razred v Španiji, s Slovenijo pa osvojiti prvo mesto v skupini lige narodov. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometni kruh od tega poletja dalje služi v Španiji. Ne v la ligi, ampak drugi ligi, kjer brani barve Zaragoze. ''Vleče me vedno bolj dol, v toplejše kraje,'' se je pošalil Vučkić, ki se je hitro odpravil v tujino, se vrsto let dokazoval na Otoku, kjer je imel pri Newcastlu nemalo težav z zdravjem, najlepše trenutke pa je izkusil z Glasgow Rangers. Nato se je preselil na Nizozemsko, kjer so se ga razveselili pri Twenteju. Bil je eden od najboljših igralcev, po koncu sezone pa se je odločil za spremembo. Zelo prijetno spremembo.

''Sem v dobri državi, kar zadeva vreme. Vse je dobro. Klub, organizacija, lepo so me sprejeli,'' izžareva zadovoljstvo, ko govori o Zaragozi. Z njo je dvakrat remiziral, na svoj prvi zadetek še čaka. Verjame, da bo prišel kmalu. Tako kot v reprezentanci, ko ga je dočakal v šestem nastopu in po dogovoru z novincem Sandijem Lovrićem, tudi on je želel izvajati 11-metrovko proti San Marinu, spravil žogo izza hrbta vratarja San Marina. Zdaj ima nov cilj. Doseči zadetek za Slovenijo še iz igre.