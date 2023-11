Olimpija si ne sme dovoliti, da bi jo Ferci znova pretepli

Zvečer se bosta v Stožicah pomerila prvaka Slovenije in Ferskih otokov. Olimpija je v tem trenutku edina izmed 96 udeležencev skupinskih delov treh evropskih tekmovanj, ki še ni osvojila niti ene točke in ni dosegla niti enega zadetka. Zmajem se ponuja lepa priložnost, da zapolnijo vrzel v obeh rubrikah. Pred dvema tednoma so v Torshavnu doživeli boleč poraz (0:3) na igrišču z umetno travnato podlago, nato pa v prvenstvu in pokalu pokazali bistveno več v obrambi, saj na treh zaporednih tekmah niso prejeli zadetka. Za kaj več pa bodo morali tudi začeti zadevati.

"Imamo priložnost, da popravimo vtis. Srčno upam, da bo tako. Verjamem, da smo sposobni doseči želeni rezultat. Fantom zaupam in ob tem pričakujem dobro igro. Na Ferskih otokih nas je Klaksvik premagal in pretepel. Tega si ne smemo dovoliti. Naša energija bo morala biti bistveno boljša, a tudi v drugih segmentih igre bomo morali pokazati več," sporoča trener Zoran Zeljković, ki pričakuje bolj energičen pristop zmajev.

KI Klaksvik prihaja v Ljubljano po nov uspeh. Evropsko pot v tej sezoni, ki ga je prvič v zgodovini ponesla tako daleč, je začel ravno v soseščini Slovenije in navdušil. Klub, pri katerih domači igralci hodijo še v službe in opravljajo različne poklice, je v Budimpešti presenetil Ferencvaroš in ga premagal s kar 3:0. Foto: Guliverimage

Je bil poraz proti Klaksviku katastrofa?

Ko je Olimpija odigrala prvo domačo tekmo v konferenčni ligi, je zmaje vodil še Portugalec Joao Henriques, v vratih pa je stal Matevž Vidovšek. Ljubljančani so proti Slovanu izgubili z 0:1. Foto: www.alesfevzer.com Zanj bo to druga evropska tekma na klopi Olimpije. Na krstni izvedbi ni mogel biti zadovoljen. Čeprav so si zmaji prvi na srečanju priigrali zrelo priložnost, ki jo je zapravil Mustafa Nukić, so na koncu doživeli polom. Zeljković se ne strinja z oceno, da je Olimpija pri prvaku dežele s 50 tisoč prebivalci doživela katastrofo.

"Slišal sem veliko komentarjev, da je bil poraz proti Klaksviku katastrofa. Zaradi izida na Ferskih otokih smo bili vsi v moštvu zelo razočarani, a tam so točke izgubljale tudi veliko boljše ekipe. Gre za specifično okolje. Na tisti tekmi bi lahko tudi zmagali. Če bi zadeli, bi tekma lahko bila povsem drugačna. Dejstvo je, da je nasprotnik kakovosten, dobro organiziran, a premagljiv. Verjamem, da smo ga v Stožicah sposobni premagati," zaupa varovancem, da bi lahko s pomočjo navijačev, teh zvečer v Stožicah sodeč po prodaji vstopnic ne gre pričakovati zelo veliko, prebili evropski led in osvojili prve točke. Olimpija bi tudi z zmago ostala na zadnjem mestu razpredelnice, a bi obudila upanje v čudežni preobrat, saj bi zaživele možnosti za napredovanje. Ob tem pa bi ji morali iti na roko tudi preostali rezultati v skupini. Slovaški prvak Slovan bo s Kenanom Bajrićem gostil vodilni Lille.

Novopečeni reprezentant v vročem Istanbulu

Nino Žugelj je v 1. SNL nastopal za Maribor in Bravo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Danes bi že lahko bili znani prvi udeleženci izločilnih bojev konferenčne lige, na delu pa bo tudi ogromno slovenskih legionarjev. Selektor Matjaž Kek bo zagotovo spremljal dogajanje v Istanbulu, kjer se bo pri Bešiktašu mudil norveški Bodo/Glimt, pri katerem po odpravljeni poškodbi redno nastopa 23-letni Nino Žugelj. Krilni napadalec je tako navdušil, da si je prislužil vpoklic v izbrano vrsto.

V tretjem krogu je Žugelj zatresel mrežo Bešiktaša (3:1), a so zadetek po ogledu posnetka VAR razveljavili. V skupini D nastopa tudi Lugano Žana Celarja, ki na zadetek čaka vse od konca septembra. Tokrat se s švicarskim klubom odpravlja na zahtevno gostovanje k vodilnemu Bruggeju.

Pri varšavski Legii v zadnjem obdobju blesti Blaž Kramer. Zadel je v treh različnih tekmovanjih – v poljskem prvenstvu, pokalu in tudi konferenčni ligi. V tretjem krogu je odločil zmagovalca dvoboja v Mostarju, ko je dosegel prekrasen zadetek z glavo za 2:1. Zdaj bo tekma na Poljskem, Legia pa ima lepo priložnost, da se z novim uspehom utrdi pri vrhu lestvice.

Blaž Kramer je pred dvema tednoma dosegel zmagoviti zadetek v Mostarju. Foto: Guliverimage

Slovaški Spartak Trnava bo z dvema Slovencema, to sta Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, gostoval na Danskem pri Nordsjaellandu. Spartak v konferenčni ligi še ni osvojil točke, povsem obratno pa je pri Fenerbahčeju. Turški velikan, pri katerem zelo spoštujejo Miho Zajca, je prejšnji konec tedna prekinil neverjeten niz zaporednih zmag. Končal se je pri številki 19, ko je Fenerbahče doma izgubil proti Trazbonsporju (2:3). Tokrat bo gostoval v Bolgariji pri Ludogorcu, za evropsko pomlad pa Turkom zadošča že točka.

Aberdeen z Esterjem Soklerjem, ki pri škotskem klubu ne dobiva veliko priložnosti, odhaja v vroči Solun k Paoku. Zadnji bi si z zmago že zagotovil napredovanje. To bi lahko uspelo tudi češki Viktorii, če bi v Plznu premagala zagrebški Dinamo, druga tekma med Astano in Ballkanijem pa bi se končala brez zmagovalca.

Prvo mesto v skupinskem delu vodi neposredno v osmino finala konferenčne lige, drugo mesto pa v play-off za osmino finala, kjer se bo klub pomeril z enim izmed tretjeuvrščenih udeležencev skupinskega dela evropske lige.

Konferenčna liga, skupinski del (4. krog):

Četrtek, 9. november:

Lestvice: